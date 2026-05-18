Eszenyi Enikő: „Ez a szerelem nincs időhöz és térhez kötve”

Sokan úgy vélik, hogy két lélek találkozásának, szerelmének nem szabhat korlátot sem idő, sem tér, de még maga az elmúlás sem. Ebben hisz Eszenyi Enikő színész-rendező is, aki a mai napig kommunikál a hozzá egykor közel álló személyekkel.

– árulta el a művésznő. „Nem azt mondom, hogy azokkal az emberekkel, akiket elvesztettem, folyamatosan kommunikálok, de a mai napig érzem a hozzám közel állók jelenlétét, és számomra ez nagyon fontos. Amikor a József Attila Színház felkért arra, hogy rendezzek számukra egy darabot, olyat kerestem, ami összetett, vizuálisan különleges, rendelkezik egyfajta extravaganciával, és olyan kihívást jelent, amihez szükség van tapasztalatra, modernitásra is.”

Amikor elveszítjük egy közel álló szerettünket, sokáig képtelenek vagyunk elengedni, és akadnak olyanok is, akik hallani sem akarnak arról, hogy szembenézzenek azzal, ami végérvényes és visszafordíthatatlan. Enikő egy másik szemszögből világít rá az élet ezen nagy kérdésére.

„Kérdés, hogy el kell-e engedni mindenkit” – folytatta a rendező. „A Ghost éppen ezt a kérdést feszegeti, erről szól: egy természetfeletti szerelemről, ami nincs időhöz és térhez kötve. Mindez összességében nem feltétlenül traumatikus, így az elengedés nem is nagyon kap benne helyet. A darabnak emellett van egy nagyon szellemes és humoros vonulata, mindez pedig nagy technikai kihívást igényel a szereplőktől, ugyanakkor a karakterek ábrázolása is hatalmas terhet ró rájuk. A felkérést követően sokáig kerestem, hogy mi lehetne az, amit szívesen rendeznék. Egy reggel felültem az ágyon, és azt mondtam: Ghost” - mondta a hot! magazinnak.