KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Alexandra, Erik névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Eszenyi Enikő: „Ez a szerelem nincs időhöz és térhez kötve”

patrick swayze
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 18. 18:30
demi moorejózsef attila színházeszenyi enikő
Ki ne emlékezne a Ghost című filmre, amely egy mindenen átívelő szerelemről szól... Az örök klasszikust hamarosan Eszenyi Enikő gondolja újra, és állítja színpadra. De vajon neki miért lett mindez fontos?
Bors
A szerző cikkei

Sokan úgy vélik, hogy két lélek találkozásának, szerelmének nem szabhat korlátot sem idő, sem tér, de még maga az elmúlás sem. Ebben hisz Eszenyi Enikő színész-rendező is, aki a mai napig kommunikál a hozzá egykor közel álló személyekkel.

Hot feltöltés Eszenyi Enikő: "Ez a szerelem nincs időhöz és térhez kötve"
Eszenyi Enikő rendezésében kap újraértelmezést a Ghost (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Halhatatlan szerelem ihlette meg Eszenyi Enikő

A Ghost nagyon sok szempontból különleges darab, hiszen egy igen érdekes témát feszeget

– árulta el a művésznő. „Nem azt mondom, hogy azokkal az emberekkel, akiket elvesztettem, folyamatosan kommunikálok, de a mai napig érzem a hozzám közel állók jelenlétét, és számomra ez nagyon fontos. Amikor a József Attila Színház felkért arra, hogy rendezzek számukra egy darabot, olyat kerestem, ami összetett, vizuálisan különleges, rendelkezik egyfajta extravaganciával, és olyan kihívást jelent, amihez szükség van tapasztalatra, modernitásra is.”

Hot feltöltés Eszenyi Enikő: "Ez a szerelem nincs időhöz és térhez kötve"
Demi Moore és Patrick Swayze szellemes szerelmi története máig népszerű (Fotó: g90 / Northfoto)

Eszenyi Enikő Ghost rendezése ilyen lesz

Amikor elveszítjük egy közel álló szerettünket, sokáig képtelenek vagyunk elengedni, és akadnak olyanok is, akik hallani sem akarnak arról, hogy szembenézzenek azzal, ami végérvényes és visszafordíthatatlan. Enikő egy másik szemszögből világít rá az élet ezen nagy kérdésére.

„Kérdés, hogy el kell-e engedni mindenkit” – folytatta a rendező. „A Ghost éppen ezt a kérdést feszegeti, erről szól: egy természetfeletti szerelemről, ami nincs időhöz és térhez kötve. Mindez összességében nem feltétlenül traumatikus, így az elengedés nem is nagyon kap benne helyet. A darabnak emellett van egy nagyon szellemes és humoros vonulata, mindez pedig nagy technikai kihívást igényel a szereplőktől, ugyanakkor a karakterek ábrázolása is hatalmas terhet ró rájuk. A felkérést követően sokáig kerestem, hogy mi lehetne az, amit szívesen rendeznék. Egy reggel felültem az ágyon, és azt mondtam: Ghost” - mondta a hot! magazinnak.

 

Ghost – A kultikus film

A film két főszereplője Demi Moore és Patrick Swayze. A film betétdalát a mai napig az egyik legszebb és legromantikusabb dalként tartják számon.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu