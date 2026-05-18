Hosszú ideig hallgatott róla: most mindent elárult Vitális Milán felesége

Miután az ETO FC Győr 1–0-ra legyőzte a Kisvárdát az NB I utolsó fordulójában, megőrizte első helyét a tabellán és bajnoki címet ünnepelhetett. A lefújás után természetesen elszabadult az öröm: a szurkolók és a hozzátartozók a pályára berohanva ünnepelték a történelmi sikert. A tömegben feltűnt Vitális Milán felesége, Gréti is, aki szintén „Bajnokcsapat” feliratú pólót viselt. A Győr csapatkapitányának szerelme később a közösségi oldalán árulta el, hogy férje egész szezonban kerülte a bajnoki cím témáját, mert félt attól, hogy végül csalódás éri.

Vitális Milán felesége megható sorokat írt férjének a bajnoki cím megnyerése után

Mit is mondhatnék? Mérhetetlenül büszke vagyok rád és az egész csapatra! Emlékszem, amikor még csak beszéltünk erről… te pedig soha nem merted kimondani, hogy bajnokok lehettek. Még az utolsó pillanatokban sem – csak nehogy csalódnod kelljen. Talán még te sem hitted el igazán, milyen közel vagytok ehhez az álomhoz… A rengeteg lemondás, a stressz, a fáradtság – minden egyes pillanat megérte. Megcsináltátok. Hálás vagyok, hogy ezt is veled élhettem át!

- írta Vitális Gréti a közösségi oldalára, amelyhez egy közös képet posztolt férjével.

Vitális Milán legnagyobb támasza a felesége

A középpályás tavaly nyáron vette feleségül szerelmét, és egyértelművé tette, mit jelent számára a kapcsolat: úgy véli, az ő útjuk az volt, hogy már 23 évesen egybekeljenek, és ezt élete legjobb döntéseként tartja. A szertartást követően nem jutott idő a hosszabb ünneplésre, hiszen két nappal később már Telkiben kellett jelentkeznie a válogatott edzőtáborában.

