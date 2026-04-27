Sigourney Weaver egy új Alien filmben visszahozhatja nekünk Ripleyt

Sigourney Weaver elszólása rengeteg Alien rajongó szívét dobogtathatja meg. A színésznő a New York ComicCon eseményén beszélt egy lehetséges új Alien filmről, melyben az őt világsztárrá tevő Ellen Ripley karaktere ismét visszatérhet a vászonra.

Már közel 30 éve várjuk Ripley visszatérését az Alien-filmekbe

Alien folytatás készülhet, Ripley újra akcióban

Az első Alien film Ridley Scott rendezésében 1979-ben került a mozikba, ezzel rémálmok sokaságát útnak indítva a mozilátogatók körében. Ettől függetlenül a film mára kultikus státuszba emelkedett és franchise-zá nőtte ki magát, olyannyira, hogy jelenleg már a sorozatok világába is betört az Alien: Earth című szériával, mely 2025-ben debütált a Disney Plusz kínálatában.

Sigourney Weaver összesen 4 Alien filmben alakította Ripley szerepét, utoljára az Alien 4 - Feltámad a halál alcímet viselő moziban, 1997-ben. Azóta a franchise kibővült, de a színésznő átnyergelt az Avatar és a Star Wars univerzumokra, most viszont izgalmas kijelentéssel örvendeztette meg a ScreenRant riporterét és a franchise rajongóit. Az Alien-filmek írója és producere, Walter Hill felkereste őt egy 50 oldalas forgatókönyv-kezdeménnyel, melyben Ripley is szerepet kapna. Sigourney Weaver így reagált az ötletre:

„Eddig úgy voltam vele, hagyjuk már pihenni [Ripleyt]. De amit Walter írt most, az annyira igazinak tűnik! Az alaphelyzet egy olyan társadalom, ahol bárkit bebörtönöznek azért, mert segíteni próbál az emberiségnek, de egyeseknek ezzel problémája van.”

Arról, hogy mikor láthatjuk ezt a filmet, ha egyáltalán láthatjuk, ezt nyilatkozta:

„Fogalmam sincs, hogy elkészül-e egyáltalán, de már volt egy találkozóm a Foxszal, vagy a Disney-vel, bármelyik is legyen éppen a főnök.”

Sigourney Weaver most még a Star Wars-univerzumban üdül

Elkaszált filmtervből születhet újjá az Alien

Úgy tűnik, Weaver sem tudja követni a stúdiórendszer jelenlegi alakulását, mindenesetre biztató, hogy már folyamatban lehetnek egy újabb film előkészületei. A rendező Neill Blomkamp neve egy ideje már közszájon forgott egy Alien 5 film kapcsán, mely visszahozta volna Ripley-t a franchise-ba és az 1986-os A bolygó neve: Halál folytatása lett volna, azonban a projekt félúton meghiúsult. Még 2022-ben Walter Hill azt nyilatkozta, hogy a stúdióváltásnak köszönhetően landolt a kukában a filmterv. A Foxnál üdvözölték volna az ötletet, viszont amikor az Alien-franchise átkerült a Disney alá, ők nem ebbe az irányba szerették volna vinni a történetet. Így az is elképzelhető, hogy nem is egy teljesen új ötletről van szó, hanem annak a bizonyos félbemaradt projektnek a felélesztéséről.