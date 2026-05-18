Támadások kereszttüzében diplomázott le a Stranger Things sztárja

A világ a Stranger Things című sikersorozat Will Byerseként ismerte meg Noah Schnappet, akinek eddig nem sikerült igazán határozott karriert építenie a Netflix alkotásából, hiszen az egyetlen nagyobb szerepe a szérián kívül a 2020-as Hubie, a halloween hőse című Adam Sandler komédiában volt – emiatt pedig rengeteg támadást kapott, ugyanis sokan azzal piszkálták, hogy egyedül ő nem kell Hollywoodnak a Stranger Things színészei közül.

Noah Schnapp Will Byersként (balról a negyedik) / Fotó: Netflix via Bestimage

Úgy tűnik, hogy megvan a válasz arra, hogy Noah Schnapp miért nem szerepelt 2023 óta semmiben a Stranger Thingsen kívül: egyetemre ment, és a sorozat mellett az volt számára a legfőbb – most pedig learathatta a kemény munka gyümölcsét.

Noah Schnapp a közösségi oldalán jelentette be, hogy lediplomázott.

A neves Pennsylvaniai Egyetemem tanult üzleti ismereteket és üzleti innovációt Noah Schnapp, aki most, 21 évesen sikeresen elvégezte az iskolát, innentől kezdve pedig eldöntheti, hogy szakmén belül helyezkedik el, vagy ismét fejest ugrik a színészetbe és újraindítja a karrierjét.

