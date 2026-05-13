Megfagyott a levegő! James Franco szexbotrányai után visszatért a vörös szőnyegre

A következő tíz napban az egész világ egy emberként fog árgus szemmel a francia Riviérára tekinteni. Tudniillik a tegnapi napon startolt el a 79. alkalommal megrendezett Cannes-i Filmfesztivál, melyet Pierre Salvadori The Electric Kiss című komédiája indított útjára. A mozidömping nyitánya előtt természetesen megtörtént Hollywood arcainak szokásos extravaganzája a vörös szőnyegen, ahol rögtön az első nap megesett a fesztivál legelső nagy port kavaró eseménye, hiszen James Franco is felbukkant a híres Cannes-i lépcsőkön.

A Cannes-i Filmfesztivál első napján máris egy nem kívánatos személy toppant be a vörös szőnyegre James Franco személyében (Fotó: picture alliance / dpa)

James Franco örökre ki lett tiltva Hollywoodból?

Az ismét remake-elés sorsára jutó A majmok bolygója, valamint a Pókember-filmek sztárjának felbukkanása azért nagy szó, mert a szexbotránya óta Hollywood fekete listáján szerepel a neve.

De mi is volt ez pontosan? James Francónak még közel egy évtizede, 2018-ban robbant ki a szexuális zaklatási botránya, amikor is nemcsak egykori színiiskolájának diákjai, hanem még számos más nő is szexuális visszaéléssel vádolta meg. A kétszeres Golden Globe-díjas színész ugyanis azt ígérte áldozatainak, hogy szerepet kapnak a soron következő filmjeiben, ha lefekszenek vele.

A színész beismerte, hogy valóban lefeküdt tanítványaival és durva szexfüggőséggel küzd, amiért szakemberhez is kellett fordulnia. A pert végül 2021-ben 2,2 millió dolláros kártérítéssel zárták le, a botrány miatt pedig Franco szinte teljesen eltűnt a kaliforniai álomgyár területéről, de még legjobb barátai, köztük Seth Rogen is végleg elfordultak tőle. Állandó alkotótársa öt évvel ezelőtt például így fogalmazott Francóról:

Annyit mondhatok, hogy elítélem az abúzus és a zaklatás minden formáját, és soha nem segítenék fedezni valakit, aki ilyet tett, vagy tudatosan nem hoznék valakit olyan helyzetbe, hogy ilyen ember közelében kelljen lennie

– mondta 2021-ben Rogen.

James Franco és kedvese, Izabel Pakzad, láthatóan jók érezték magukat a rivaldafényben (Fotó: PA)

Cannes-i Filmfesztivál, a balhés sztárok gyűjtőhelye

Cannes viszont úgy tűnik egy trendi szókapcsolattal élve „safe space”, azaz egy biztonságos hely a sötét múltat takargató sztárok számára, hiszen James Franco pár éve szintén itt állt először a fotósok elé az ítélethozatalt követően, de például Kevin Spacey is ezen a fesztiválon zavarta fel az állóvizet.