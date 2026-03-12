Hivatalos: Kate Winslet szerepelni fog az új Gyűrűk Ura filmben!

Cikáznak a hírek az Andy Serkis-filmeket bővítő A Gyűrűk Ura film kapcsán, mely a The Hunt for Gollum (Vadászat Gollamra) címet viseli. Ami tegnap még csak esélylatolgatás volt bennfentes infók szerint, ma már hivatalos: Kate Winslet Középföldére költözik, és szerepet vállal a készülő produkcióban!

Vajon kit fog játszani Kate Winslet a Gyűrűk Ura-trilógia előzményében? (Fotó: PA)

Nem volt könnyű meggyőzni Kate Winsletet, de jó oka volt a fontolgatásra

Amíg az emberek csendben találgattak, hogy kik szerepelnek majd A Gyűrűk Ura-filmek előzménytörténetében, Andy Serkis és Peter Jackson azon voltak, hogy dűlőre jussanak a Titanic sztárjával. A döntés ugyanis azt jelenti, hogy késő májustól egészen októberig Új-Zélandra kell "költöznie", erre az időre hátrahagyva családját. A jelek szerint sikerült is megegyezniük, a Deadline és a The Hollywood Reporter hivatalos forrásokból nyert információi alapján.

Bár ezt egyelőre még nem lehet kijelenteni, de nem kizárt, hogy Winslet Aragorn édesanyját, vagy Éowynt fogja játszani az új filmben.

Peter Jackson és Új-Zéland már régi barátja a színésznőnek, ugyanis egykor tinédzserként Melanie Lynskey mellett itt forgatták a Mennyei teremtmények című filmjüket — ebben egyébként Lynskey is nagyon jót alakított, de sorsuk Kate Winslettel mégis máshogy alakult.

Ezzel az első nagy hivatalos színészi bejelentés Kate Winsleté lett, de valójában nyílt titok, hogy Elijah Wood visszatér Zsákos Frodó szerepében és az idős színészlegenda, Sir Ian McKellen is visszatér Gandalfként. Sőt, Elijah Wood nem is nagyon engedné, hogy csak úgy elvegyék tőle karrierjének legikonikusabb szerepét ֫— bár ki tudja, lehet akad, aki a Flipperből ismeri őt jobban. Szintén nyílt titok, hogy Viggo Mortensen nem igazán akar visszatérni Aragornként, így őt Leo Woodall alakíthatja. Az pedig senkit nem fog meglepni, hogy Andy Serkis nem csak rendezőként tér vissza, a védjegyévé vált Gollam szerepében.