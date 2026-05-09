Született feleségek kvíz: ezek a kérdések a legnagyobb rajongókon is kifognak!

Lássuk be, jó pár év eltelt a Született feleségek 2012-es lezárása óta – de pont emiatt menő, ha valaki még így is tudja a választ a Lila akác köz hétköznapi és mégis furcsa szereplőit illető kérdésekre.

Ha valaki figyelmesen nézte a Született feleségeket, azokon nem fog ki majd a kvízünk (Fotó: ABC)

Született feleségek kvíz? Igen, ideje volt!

A Született feleségek egy modern értelmezésű szappanopera volt, tele rejtéllyel és intrikával, ami évadról évadra nemesedett 2004 és 2012 között. A történet középpontjában négy barátnő áll. A Született feleségek szereposztása: a reménytelen szerelmes Susan Mayer (Teri Hatcher), a karrierista családanya Lynette Scavo (Felicity Huffman), a perfekcionista háziasszony Bree Van de Kamp (Marcia Cross), valamint a volt modell, luxuséletbe zárt és emiatt boldogtalan trófeafeleség Gabrielle Solis (Eva Longoria).

Sokkal több ez a latin mintájú, pusztán érzelmi alapú szappanoperáknál: ez egy fekete humorral átszőtt társadalmi szatíra, krimi és dráma egyszerre, amely a kertvárosi idill mögé nézve az amerikai álom képmutatását, a női szerepek ellentmondásait és a titkok romboló természetét tárja fel.

A sorozat öröksége időtálló – még ha nem is beszélünk róla minden nap, akkor is valaki számára a mai napig komfortsorozatként funkcionál. A sorozat sztárja, a később modellként népszerűvé vált Eva Longoria 2026-ban elmondta, hogy témáit tekintve a sorozat húsz év után is releváns, azóta is újabbnál-újabb emberek akadnak rá erényeire.