Született feleségek kvíz: ezek a kérdések a legnagyobb rajongókon is kifognak!

Lássuk be, jó pár év eltelt a Született feleségek 2012-es lezárása óta – de pont emiatt menő, ha valaki még így is tudja a választ a Lila akác köz hétköznapi és mégis furcsa szereplőit illető kérdésekre.
A Született feleségek egy modern értelmezésű szappanopera volt, tele rejtéllyel és intrikával, ami évadról évadra nemesedett 2004 és 2012 között. A történet középpontjában négy barátnő áll. A Született feleségek szereposztása: a reménytelen szerelmes Susan Mayer (Teri Hatcher), a karrierista családanya Lynette Scavo (Felicity Huffman), a perfekcionista háziasszony Bree Van de Kamp (Marcia Cross), valamint a volt modell, luxuséletbe zárt és emiatt boldogtalan trófeafeleség Gabrielle Solis (Eva Longoria).
Sokkal több ez a latin mintájú, pusztán érzelmi alapú szappanoperáknál: ez egy fekete humorral átszőtt társadalmi szatíra, krimi és dráma egyszerre, amely a kertvárosi idill mögé nézve az amerikai álom képmutatását, a női szerepek ellentmondásait és a titkok romboló természetét tárja fel.
A sorozat öröksége időtálló – még ha nem is beszélünk róla minden nap, akkor is valaki számára a mai napig komfortsorozatként funkcionál. A sorozat sztárja, a később modellként népszerűvé vált Eva Longoria 2026-ban elmondta, hogy témáit tekintve a sorozat húsz év után is releváns, azóta is újabbnál-újabb emberek akadnak rá erényeire.
Eltelt néhány év a sorozat lezárása óta, ezért komoly rajongónak kell lenni ahhoz, hogy valaki válaszolni tudjon kvízünk kérdéseire. Lássuk, te mennyire emlékszel a kétezres évek kultikus sorozatára?
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.