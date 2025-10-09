Részegen állított be a világsztár a Star Wars castingra

Szinte alig emlékszik a világ egyik legnépszerűbb filmjének castingjára Ray Winstone. A 68 éves színész a Star Wars első részének, A Baljós árnyak szereplőválogatására ugyanis pocsolyarészegen érkezett meg, ami miatt félt, hogy magára haragítja Hollywood első számú rendezőjét, a legendás George Lucast. A brit színész ma már viccesen tekint vissza az estre, de akkoriban attól tartott, hogy a kilengés a karrierjébe kerülhet.
A sztár a Variety magazinnak adott interjújában elárulta, nagy bulizásból érkezett meg George Lucashoz, ahol Natalie Portman figurájának, Padmé Amidala apjának a karakterét akarta eljátszani.
Nem ment valami jól
- árulta el vicceskedve a színész a beszélgetésben, aki kicsit tartott attól, hogy ez a húzása a karrierjébe kerülhet.
A Beowulf színésze egy esemény vett részt a találkozó előtt, ahol kicsit jobban megszaladt a bulika, mintsem számított rá, és hajnalig folyamatosan ivott, és szinte már nem volt ideje aludni sem, mielőtt behívták a próbafelvételre. A szerepet a Black Widow színésze végül nem kapta meg, ám ez szerencsére nem okozott gondot a későbbiekben közte és a messzi messzi galaxis atya között.
Azóta dolgoztam George-gal, és minden rendben ment. Nem emlékezett szerencsére az incidensre. Vagy ha igen, nem szívta mellre
- mesélte Winstone, aki szerint azért nem emlékezhetett az egészre Lucas, mert jetlagtől szenvedett az egész nap során.
Ray Winstone 9 évvel később, a 2008-as Indiana Jones és a kristálykoponya királysága című Harrison Ford filmben szerepelt, aminek egyik producere Lucas volt.
A Star Wars - Baljós árnyak és a sorozat többi része a Disney+ kínálatában érhető el.
