Részegen állított be a világsztár a Star Wars castingra

Szinte alig emlékszik a világ egyik legnépszerűbb filmjének castingjára Ray Winstone. A 68 éves színész a Star Wars első részének, A Baljós árnyak szereplőválogatására ugyanis pocsolyarészegen érkezett meg, ami miatt félt, hogy magára haragítja Hollywood első számú rendezőjét, a legendás George Lucast. A brit színész ma már viccesen tekint vissza az estre, de akkoriban attól tartott, hogy a kilengés a karrierjébe kerülhet.

A színész elbukta a Star Wars egyik fontos szerepét a pia miatt (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment)

Részegen érkezett a Star Wars castingra

A sztár a Variety magazinnak adott interjújában elárulta, nagy bulizásból érkezett meg George Lucashoz, ahol Natalie Portman figurájának, Padmé Amidala apjának a karakterét akarta eljátszani.

Nem ment valami jól

- árulta el vicceskedve a színész a beszélgetésben, aki kicsit tartott attól, hogy ez a húzása a karrierjébe kerülhet.

Natalie Portman apját alakított volna az ittas színész a Star Wars filmek első részében (Fotó: Entertainment Pictures)

A Beowulf színésze egy esemény vett részt a találkozó előtt, ahol kicsit jobban megszaladt a bulika, mintsem számított rá, és hajnalig folyamatosan ivott, és szinte már nem volt ideje aludni sem, mielőtt behívták a próbafelvételre. A szerepet a Black Widow színésze végül nem kapta meg, ám ez szerencsére nem okozott gondot a későbbiekben közte és a messzi messzi galaxis atya között.

Azóta dolgoztam George-gal, és minden rendben ment. Nem emlékezett szerencsére az incidensre. Vagy ha igen, nem szívta mellre

- mesélte Winstone, aki szerint azért nem emlékezhetett az egészre Lucas, mert jetlagtől szenvedett az egész nap során.

Ray Winstone 9 évvel később, a 2008-as Indiana Jones és a kristálykoponya királysága című Harrison Ford filmben szerepelt, aminek egyik producere Lucas volt.