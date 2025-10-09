Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Dénes névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Részegen állított be a világsztár a Star Wars castingra

Natalie Portman
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 17:45
HollywoodVarietyA baljós árnyakcastingsztárStar Warsapafilmszínész
A 68 éves Ray Winstone egy világsikerű film egyik fontos szerepét bukta el. A Star Wars első részének castingjára a színész pocsolyarészegen érkezett meg.
Bors
A szerző cikkei

Szinte alig emlékszik a világ egyik legnépszerűbb filmjének castingjára Ray Winstone. A 68 éves színész a Star Wars első részének, A Baljós árnyak szereplőválogatására ugyanis pocsolyarészegen érkezett meg, ami miatt félt, hogy magára haragítja Hollywood első számú rendezőjét, a legendás George Lucast. A brit színész ma már viccesen tekint vissza az estre, de akkoriban attól tartott, hogy a kilengés a karrierjébe kerülhet. 

Star Wars, The Gentlemen UK Series Global Premiere
A színész elbukta a Star Wars egyik fontos szerepét a pia miatt (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment)

Részegen érkezett a Star Wars castingra

A sztár a Variety magazinnak adott interjújában elárulta, nagy bulizásból érkezett meg George Lucashoz, ahol Natalie Portman figurájának, Padmé Amidala apjának a karakterét akarta eljátszani. 

Nem ment valami jól

- árulta el vicceskedve a színész a beszélgetésben, aki kicsit tartott attól, hogy ez a húzása a karrierjébe kerülhet. 

1999 - Star Wars Episode I: The Phantom Menace - Movie Set
Natalie Portman apját alakított volna az ittas színész a Star Wars filmek első részében (Fotó: Entertainment Pictures)

A Beowulf színésze egy esemény vett részt a találkozó előtt, ahol kicsit jobban megszaladt a bulika, mintsem számított rá, és hajnalig folyamatosan ivott, és szinte már nem volt ideje aludni sem, mielőtt behívták a próbafelvételre. A szerepet a Black Widow színésze végül nem kapta meg, ám ez szerencsére nem okozott gondot a későbbiekben közte és a messzi messzi galaxis atya között. 

Azóta dolgoztam George-gal, és minden rendben ment. Nem emlékezett szerencsére az incidensre. Vagy ha igen, nem szívta mellre

- mesélte Winstone, aki szerint azért nem emlékezhetett az egészre Lucas, mert jetlagtől szenvedett az egész nap során. 

Ray Winstone 9 évvel később, a 2008-as Indiana Jones és a kristálykoponya királysága című Harrison Ford filmben szerepelt, aminek egyik producere Lucas volt. 

A Star Wars - Baljós árnyak és a sorozat többi része a Disney+ kínálatában érhető el. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu