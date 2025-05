The Last of Us: ettől a váratlan visszatéréstől minden rajongó eldobta az agyát

Az HBO Max-sorozatok egy másik ásza, a Trónok harca „Vörös Nász” néven elhíresült jelenetét is túlszárnyalta sokak szerint a The Last of Us 2. évadának eddigi legnagyobb meglepetése, a főszereplő, Joel (Pedro Pascal) brutális halála. A főhős kegyetlen kilépőjét követően új dinamit duó alakult Bella Ramsey, valamint Isabela Merced Ellie-je és Dinája személyében, akik köré csoportosulnak a cselekményszálak a második epizód óta. A Joel bosszlasújára felesküdő páros kalandjait bemutató legújabb, ötödik epizódban az izgalmas képsorokat egy váratlan visszatérés koronázza meg. Egy olyan feltámadás, amitől mindenkinek leesett az álla. A cikk további része SPOILERT tartalmaz!

The Last of Us meglépte a lehetetlen, "visszahozta" Pedro Pascalt a halálból (Fotó: YouTube / Max)

Joel nem végleg köszönt el a The Last of Us-tól

Mielőtt mindenki megijedne, nem, nem vettek indokolatlanul illogikus fordulatot a The Last of Us kreátorai, és nem csináltak bosszúszomjas élőholtat Pedro Pascalból. Az évad elején eltávozó Joel egy visszaemlékezésben tér vissza az ötödik epizód végén. Azt már korábban is sejteni lehetett, hogy a sorozattal nem kevés pénzt felmarkoló chilei származású színész nem két epizódért kapott ekkora összeget, és valamikor a szezon során még fel fog tűnni. Ez az újbóli megjelenés pedig egy frissen megjelent beharangozó tanúsága szerint nemcsak pár másodpercig tart majd. A következő részben ugyanis az adaptált alapműnek számító játék egyik igazán megindító és könnyfakasztó szekvenciáját fogják feldolgozni, mikor Joel és Ellie ellátogatnak egy természettudományi múzeumba. Ezzel a múltidéző visszatekintéssel pedig tovább akarják mélyíteni az egymástól rossz szájízzel elváló karakterek közötti szülő-gyermek felállásra hajazó, érzelmi kapcsolatot.

Joel és Ellie kalandjai tovább folytatódnak egy apró csavarral (Fotó: AFF/PA Images)

A The Last of Us 2. évada hamarosan véget ér, már csak kettő epizód van hátra a hétrészesre tervezett folytatásból. A szezonfinálé 2025. május 26-án kerül majd fel a Max hazai kínálatába, a sikerszéria 3. felvonására pedig már csak jövő évig, azaz 2026-ig kell várnia a rajongóknak.