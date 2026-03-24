Mi a pokol? Dwayne Johnson 22 év után újra hosszú hajjal sokkol – Fotón a szívtipró

Az élőszereplős Disney mesék trendje nem hagy alább a Rachel Zegler-féle Hófehérke bukása után, főleg miután a Lilo és Stitch újragondolása újabb hitet adott a Disney számára, hogy folytatni kell ezeket az alkotásokat. Már készülőben is van az új Aranyhaj-reboot Katherine Hahn főgonosz karakterével, de jóval előtte jön Dwayne Johnson… igen különös frizkójával.

Tavaly láthattuk, ahogy Dwayne Johnson lefogyott és ezáltal alaposan ráijesztett rajongóira (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Dwayne Johnson, mint loboncos hajú félisten

Az első kedvcsináló előzetes már tavaly novemberben érkezett. Sokan kifejezetten a Sziklára voltak kíváncsiak, de ebben a videóban a hátán kívül túl sokat nem láthattunk belőle. Az új Vaiana előzetesben azonban sokkal jobb rálátást kaptunk a sztár meglehetősen komikus kinézetéről:

Jól látjuk, az azóta meglehetősen lefogyott Dwayne Johnson alkalmazkodva a karakterhez hatalmas, göndör hajú parókával feszít a képsorokon. Az évek során megkopaszodott sztárt már rég nem láthattuk így, pankrátor idejében szigorúan borotvált feje volt, egyedül a Skorpiókirály szerepében volt ilyen hosszú haja, lassan már 25 éve... illetve hasonló frizurával tűnt fel a 2014-es Herkulesben is, de arról inkább ne beszéljünk. Az az igazság, hogy itt nem nagyon lehetett jót tenni senkinek — ez a hajkorona nagyon nem passzol a Halálos iramban-filmek sztárjához, de ahhoz, hogy Maui karakterét megformálja, erre volt szükség. Az egyetlen logikus lépés az lett volna, ha el se készül ez a film, de ezen a ponton már késő lenne ilyet kérni bárkitől is.

Az internet népe ízekre szedte ezt a fizimiskát — a Reddit felhasználók többségének valóban furán jött át ez a hajzat sokak kedvenc ex-bírkózójától:

Nagy költségvetésű filmben még nem láttam ennyire nyilvánvaló parókát egész életemben. A paróka önmagában vicc kategória. Nem segít az sem, hogy híresen kopasz már évek óta. Olyan, mint egy ajándékboltos, béna paróka. Mi ez, egy Brian May életrajzi film?

Ami az előzetest illeti, túl sok újdonságot nem kaptunk a kedvcsináló óta. Catherine Laga'aia hozza a kötelezőt, amit elvárható a főszereplőtől, a látvány pedig a Disney-filmek részletességét nyújtja. Ez egy szép film lesz, várhatóan anélkül, hogy bármi pluszt tudna nyújtani az esztétizáláson kívül. Még csak nosztalgiának se nagyon lehet nevezni, hisz az első rész éppen 10 éve jött ki, a második része pedig tavalyelőtt. Egyszerűen szinte semmi nem indokolta ezt az alkotást, de IMAX-ben biztos lesz mit nézni rajta.