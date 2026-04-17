2027 az új 2007? Jön az új Transformers: Michael Bay és Shia LaBeouf is visszatérhet

A 2007-ben bemutatott Michael Bay-féle Transformers nemcsak egy sima nyári blockbuster volt, hanem egy igazi popkulturális jelenség is, ami jócskán megelőzte a korát. A Hasbro játékainak nagy vásznon történő feltámasztása több szempontból is emlékezetesre sikerült: látványos akciók, a Linkin Park epikus zenéje, no meg persze Megan Fox, akinek jelenléte egy komplett generáció hormonháztartására volt komoly hatással. A film elképesztő sikere egy egész franchise-t indított el, amely azóta hét élőszereplős részig jutott. 2023-ban már sokan azt hitték, végleg búcsút inthetünk az Autobotok és az Álcák ádáz harcának ebben a formában, azonban a Paramount Pictures most rácáfolt minderre, és egy nagy bejelentéssel ismét felkavarta az állóvizet.

A Las Vegasban a napokban megrendezett Cinema Conon sok más, filmkedvelőket megörvendeztető újdonság mellett a Transformers-mozik jövőjéről is szó esett. Noha a Paramount képviselői nem voltak túl bőbeszédűek a projekteket illetően, de egy dolog biztos: több Transformers felvonás is úton van!

Ahogy írtuk, egyelőre nem sokat, sőt, sokkal inkább semmit sem tudni a Hasbro-figurák következő sztorijáról, azt viszont már hónapok óta pusmogják, hogy Michael Bay erőteljesen kampányol, hogy visszatérhessen a franchise-ba. És hogy mennyire elhivatott a Bad Boys-filmek és az Armageddon direktora remekül mutatja az a híresztelés is, hogy Bay állítólag még egy busás Netflix-ajánlatra is nemet mondott nemrégiben, mert jelenleg csakis az új Transformersre tud gondolni.

A rendezői szerepkör mellett a színészgárdában is lehetnek grandiózus visszatérők, ugyanis Michael Bay mellett az eredeti mozik főszereplője, Shia LaBeouf is több mint nyitott lenne a visszatérésre. Az utóbbi hónapokban leginkább utcai rendbontásai és törvényszegései miatt reflektorfénybe kerülő színész egy rajongó kérdésére, miszerint láthatjuk-e meg Optimus fővezér oldalán harcolni a jövőben, ezt a választ adta:

Dolgozom rajta!

– zárta rövidre a Transformers balhés főhőse.