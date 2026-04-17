2027 az új 2007? Jön az új Transformers: Michael Bay és Shia LaBeouf is visszatérhet

A 2007-ben bemutatott Michael Bay-féle Transformers nemcsak egy sima nyári blockbuster volt, hanem egy igazi popkulturális jelenség is, ami jócskán megelőzte a korát. A Hasbro játékainak nagy vásznon történő feltámasztása több szempontból is emlékezetesre sikerült: látványos akciók, a Linkin Park epikus zenéje, no meg persze Megan Fox, akinek jelenléte egy komplett generáció hormonháztartására volt komoly hatással. A film elképesztő sikere egy egész franchise-t indított el, amely azóta hét élőszereplős részig jutott. 2023-ban már sokan azt hitték, végleg búcsút inthetünk az Autobotok és az Álcák ádáz harcának ebben a formában, azonban a Paramount Pictures most rácáfolt minderre, és egy nagy bejelentéssel ismét felkavarta az állóvizet.
A Las Vegasban a napokban megrendezett Cinema Conon sok más, filmkedvelőket megörvendeztető újdonság mellett a Transformers-mozik jövőjéről is szó esett. Noha a Paramount képviselői nem voltak túl bőbeszédűek a projekteket illetően, de egy dolog biztos: több Transformers felvonás is úton van!
Ahogy írtuk, egyelőre nem sokat, sőt, sokkal inkább semmit sem tudni a Hasbro-figurák következő sztorijáról, azt viszont már hónapok óta pusmogják, hogy Michael Bay erőteljesen kampányol, hogy visszatérhessen a franchise-ba. És hogy mennyire elhivatott a Bad Boys-filmek és az Armageddon direktora remekül mutatja az a híresztelés is, hogy Bay állítólag még egy busás Netflix-ajánlatra is nemet mondott nemrégiben, mert jelenleg csakis az új Transformersre tud gondolni.
A rendezői szerepkör mellett a színészgárdában is lehetnek grandiózus visszatérők, ugyanis Michael Bay mellett az eredeti mozik főszereplője, Shia LaBeouf is több mint nyitott lenne a visszatérésre. Az utóbbi hónapokban leginkább utcai rendbontásai és törvényszegései miatt reflektorfénybe kerülő színész egy rajongó kérdésére, miszerint láthatjuk-e meg Optimus fővezér oldalán harcolni a jövőben, ezt a választ adta:
Dolgozom rajta!
– zárta rövidre a Transformers balhés főhőse.
Azonban még kár lenne előre inni a medve bőrére, hiszen ne feledjük el, két évvel ezelőtt ugyanitt már tett egy felelőtlen ígéretet a Paramount. A stúdió ugyanis ekkor jelentette be, az idén óriási kaszára vagy épp hatalmas bukásra készülő Marvelhez hasonlóan, ők is szeretnék bővíteni univerzumukat, és a Transformers-filmek figuráit össze szeretnék ereszteni a G.I. Joe harcias karaktereivel egy filmtörténeti crossover kereti között. Noha az ötletet őrületes üdvrivalgás övezte, úgy tűnik, a projekt tiszavirág életű volt, mert azóta sem kezdtek vele semmit.
Akad azért még bőven más is a Transformers stúdiójának tarsolyában, ráadásul ezek már kézzel fogható, premierdátummal ellátott produkciók.
Ezek közé tartozik a Jim Carrey-t a depresszióból kirángató Sonic-mozik soron következő, negyedik felvonása, mely 2027 márciusában örvendezteti meg a fanatikusokat. Illetve két év múlva, 2028 nyarán látogat el a mozik kínálatába a népszerű videojáték, a Call of Duty várva várt adaptációja is, amit részben ráadásul a streamingen a Yellowstone-univerzummal elképesztő hírnevet szerző Taylor Sheridan jegyez majd.
