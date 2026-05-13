Fekete Szép Heléna? Transz Achilleusz? Nolan megszólalt az Odüsszeia szereposztásáról

Christopher Nolan Odüsszeia rendezése már hónapok óta folyamatos beszédtémául szolgál, pedig a premier még messze előttünk van. Sokan felháborodtak néhány színészválasztáson, Nolan most tiszta vizet öntött a pohárba és megindokolta, miért választotta ki például Travis Scott rappert az egyik legfontosabb szerepre. A válasz meghökkentő, de van benne (“Nolan-i") logika.

Christopher Nolan megmagyarázza a választását

Ahogy korábban megírtuk, Christopher Nolan az egyértelműen A-listás és minden kétséget kizáróan tökéletes választások mellett, mint Matt Damon, Anne Hathaway vagy Tom Holland, olyan színészeket is beválogatott a homéroszi eposz alapján készülő rendezésének stábjába, akikkel a közönség messze nem értett egyet.

Trójai Szép Heléna szerepét Lupita Nyong’o-nak adta, akinek a bőrszínét kifogásolta a nép, de legutóbb Elliot Page miatt állt a bál, akit korábban Ellen Page-ként ismert a közönség, és Brad Pitt nyomdokaiba lépve Achilleusz szerepét kapta. Korábban azt is megírtuk, hogy a népszerű rapper, Travis Scott is fontos szereplője lesz a történetnek, még az első előzetesben is feltűnik. A rapper castingolása szinte sosem látott népharagot váltott ki, ennek oka, hogy a legtöbben még mindig nem tudták neki megbocsátani a 2021-es Astroworld fesztivál tömegszerencsétlenségbe torkolló koncertjén történteket, pedig a bíróság 2023-ban minden vádat ejtett a rapper ellen. A rajongók az előzetes debütálása után vért kívántak, nem értették, ezek után hogy tud Christopher Nolan közösséget vállalni vele, sőt, egyenesen bojkottálni tervezik a filmet.

Nolan bizalma nem véletlen, hiszen a Tenet című filmjében már dolgozott együtt Scottal, aki az idén Oscar-díjat is bezsebelő Ludwig Göransson zeneszerzővel közösen készítette el a film zenéjét. A rendező akkor is azt nyilatkozta, hogy teljesen meg volt elégedve a közös munkával. A népharagot valahogy le kell csillapítani, különösen, hogy egyre közeleg a júliusi premier, a botrányok pedig egyre fokozódnak a film körül, így Nolan a Times magazinnak adott interjúban egészen “költői” magyarázattal szolgált Travis Scott szerepeltetését illetően.