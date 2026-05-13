Fekete Szép Heléna? Transz Achilleusz? Nolan megszólalt az Odüsszeia szereposztásáról

Christopher Nolan Odüsszeia rendezése már hónapok óta folyamatos beszédtémául szolgál, pedig a premier még messze előttünk van. Sokan felháborodtak néhány színészválasztáson, Nolan most tiszta vizet öntött a pohárba és megindokolta, miért választotta ki például Travis Scott rappert az egyik legfontosabb szerepre. A válasz meghökkentő, de van benne (“Nolan-i") logika.
Ahogy korábban megírtuk, Christopher Nolan az egyértelműen A-listás és minden kétséget kizáróan tökéletes választások mellett, mint Matt Damon, Anne Hathaway vagy Tom Holland, olyan színészeket is beválogatott a homéroszi eposz alapján készülő rendezésének stábjába, akikkel a közönség messze nem értett egyet.
Trójai Szép Heléna szerepét Lupita Nyong’o-nak adta, akinek a bőrszínét kifogásolta a nép, de legutóbb Elliot Page miatt állt a bál, akit korábban Ellen Page-ként ismert a közönség, és Brad Pitt nyomdokaiba lépve Achilleusz szerepét kapta. Korábban azt is megírtuk, hogy a népszerű rapper, Travis Scott is fontos szereplője lesz a történetnek, még az első előzetesben is feltűnik. A rapper castingolása szinte sosem látott népharagot váltott ki, ennek oka, hogy a legtöbben még mindig nem tudták neki megbocsátani a 2021-es Astroworld fesztivál tömegszerencsétlenségbe torkolló koncertjén történteket, pedig a bíróság 2023-ban minden vádat ejtett a rapper ellen. A rajongók az előzetes debütálása után vért kívántak, nem értették, ezek után hogy tud Christopher Nolan közösséget vállalni vele, sőt, egyenesen bojkottálni tervezik a filmet.
Nolan bizalma nem véletlen, hiszen a Tenet című filmjében már dolgozott együtt Scottal, aki az idén Oscar-díjat is bezsebelő Ludwig Göransson zeneszerzővel közösen készítette el a film zenéjét. A rendező akkor is azt nyilatkozta, hogy teljesen meg volt elégedve a közös munkával. A népharagot valahogy le kell csillapítani, különösen, hogy egyre közeleg a júliusi premier, a botrányok pedig egyre fokozódnak a film körül, így Nolan a Times magazinnak adott interjúban egészen “költői” magyarázattal szolgált Travis Scott szerepeltetését illetően.
Travis Scott egy bárd, kvázi történetmondó költő karakter szerepét tölti majd be.
Azért választottam őt a szerepre, mert ez a történet tulajdonképpen szájhagyomány útján élt tovább, ami már-már a rap műfaját súrolja. Ezzel kívántam tisztelegni az ősi hagyomány előtt.
A párhuzam legalább olyan messziről indított, mintha József Attilát akarnánk összehasonlítani a One Direction zenekarral, de aki látta mondjuk az Eredet című filmet, az pontosan tudja, hogy Sir Christopher Nolan agya nem egészen átlagos logika mentén működik, mi pedig pontosan ezért szeretjük őt, és ezért is lett az egyik legnagyobb kortárs filmrendező. Érdekes választás Travis Scott, még ennél is érdekesebb a fenti indoklás, de hogy mennyire fog működni a végeredményben azt majd július 16-án dönthetjük el a moziban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.