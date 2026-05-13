KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Szervác, Imola névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Cannes-i Filmfesztivál 2026: ezek az idei vörös szőnyeg legszexibb ruhái – Fotók

cannes-i filmfesztivál
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 13. 13:50
Heidi KlumDemi Moore
Az idei szezon is a csillogós és szexi ruháké volt. A Cannes-i Filmfesztivál hivatalosan is elindult!
Bodnár Dániel
A szerző cikkei

Hivatalosan is elindult a Cannes-i Filmfesztivál, a művészfilmeket és Oscar-esélyes alkotásokat bemutató többnapos esemény. A fesztivál ezúttal Pierre Salvadori filmjével, az Elektronikus csókkal (La Vénus électrique) indult, mely az esemény nívójához hű, pompázatos felvezetést kapott. A Francia Riviéra idén is vörös szőnyegen fogadta a filmfelhozatalra kíváncsi világsztárokat, akik visszatérően tündökölnek a rajongók figyelmében a vakucsillogások közepette.

Cannes-i Filmfesztivál 2026
Poppy Delevingne laza kézmozdulattal, szexi ruhában üdvözli a Cannes-i Filmfesztivál 2026 közönségét (Fotó: JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE)

Demi Moore szuper öltözéke lenyűgözte a Cannes-i Filmfesztivál közönségét

A Ghost, a Sztriptíz és A szer című filmek sztárja, Demi Moore idén nem csak vendégként, hanem az esemény zsűritagjaként is megjelent. Jóllehet megváltozott külseje azonnal feltűnt a filmrajongók számára, az este egyik legszebb ruháját ő viselte. Testhez simuló, tetőtől talpig arany flitteres öltözéket viselt, egy minden bizonnyal hasonlóan értékes, ötsoros, szinte gyémántszerű nyaklánccal.

79. Cannes International Film Festival - Opening
Demi Moore káprázatos, csillogó ruhában lépett a vörös szőnyegre (Fotó: Stefanie Rex)

A showt még így is Heidi Klum lopta el. A német szupermodell csodás, bordázott mintájú, aranyszínű ruhában jelent meg, virággal díszített dekoltázzsal, mely a lényeget mégsem takarja el. A bombázó természetesen magára vonzotta a filmrajongók tekintetét.

CANNES 2026 - 'The Phoenician Scheme' Red Carpet
Csodás virágkoszorú emeli ki Heidi Klum pompás ízlését (Fotó: Darren Brade / eyevine)

Ezért a figyelemért kelt versenyre a francia színésznő, Frederique Bel, aki merész, mutatós, érzékletesen csipkézett fekete ruhában érkezett, melyből elég sok testfelület kilátszott. Mindezt megkoronázta egy stílusos, kerek kalappal.

79. Cannes International Film Festival - Opening
Frederique Bel mutatós ruhában érkezett (Fotó: Stefanie Rex)

Mint minden évben, idén is kifejezetten sok gyönyörű ruhát láthatott a nagyérdemű. A legjobb öltözékekből, legnevesebb sztárvendégekből egy galériát is összegyűjtöttünk. Kattints rá!

Maura Higgins - Montée des marches du film « La vénus électrique » pour la cérémonie d'ouverture du 79ème Festival International du Film de Cannes, le 12 mai 2026. © Jacovides-Moreau /Bestimage Red carpet for « The electric kiss » during the 79th Cannes I
IPA84603677 - Cannes, 79th Cannes Film Festival 2026, red carpet di apertura Nella foto: Frederique Bel
Poppy Delevingne - Montée des marches du film « La vénus électrique » pour la cérémonie d'ouverture du 79ème Festival International du Film de Cannes, le 12 mai 2026. © Olivier Borde /Bestimage Red carpet for « The electric kiss » during the 79th Cannes I
IPA84607516 - Cannes, 79th Cannes Film Festival 2026, Red Carpet di Apertura. Nella foto Jane Fonda
Alia Bhatt - Montée des marches du film « La vénus électrique » pour la cérémonie d'ouverture du 79ème Festival International du Film de Cannes, le 12 mai 2026. © Jacovides-Moreau /Bestimage Red carpet for « The electric kiss » during the 79th Cannes Inte
Alicia Aylies - Montée des marches du film « La vénus électrique » pour la cérémonie d'ouverture du 79ème Festival International du Film de Cannes, le 12 mai 2026. © Jacovides-Moreau /Bestimage Red carpet for « The electric kiss » during the 79th Cannes I
Carlos Sainz Jr., Rebecca Donaldson - Montée des marches du film « La vénus électrique » pour la cérémonie d'ouverture du 79ème Festival International du Film de Cannes, le 12 mai 2026. © Jacovides-Moreau /Bestimage Red carpet for « The electric kiss » du
Elijah Wood, Peter Jackson - Photocall du 79ème Festival International du Film de Cannes, le 12 mai 2026. © Borde-Jacovides-Moreau /Bestimage Photocall of the dinner of the 79th Cannes International Film Festival Opening ceremony on May 12, 2026.
Venice, 82nd Venice International Film Festival 2025 - evening 6, red carpet of the film ''The Smashing Machine'' In the photo: Hofit Golan
IPA84605749 - Cannes, 79th Cannes Film Festival 2026, Red Carpet di Apertura. Nella foto Stellan Skarsgård
Galéria: Cannes-i Filmfesztivál 2026: Ezek az idei legkápráztatóbb vörös szőnyeges ruhák!
1/15
Heidi Klum aranyszínű ruhája lágyan simul a testére

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu