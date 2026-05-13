Cannes-i Filmfesztivál 2026: ezek az idei vörös szőnyeg legszexibb ruhái – Fotók

Hivatalosan is elindult a Cannes-i Filmfesztivál, a művészfilmeket és Oscar-esélyes alkotásokat bemutató többnapos esemény. A fesztivál ezúttal Pierre Salvadori filmjével, az Elektronikus csókkal (La Vénus électrique) indult, mely az esemény nívójához hű, pompázatos felvezetést kapott. A Francia Riviéra idén is vörös szőnyegen fogadta a filmfelhozatalra kíváncsi világsztárokat, akik visszatérően tündökölnek a rajongók figyelmében a vakucsillogások közepette.
A Ghost, a Sztriptíz és A szer című filmek sztárja, Demi Moore idén nem csak vendégként, hanem az esemény zsűritagjaként is megjelent. Jóllehet megváltozott külseje azonnal feltűnt a filmrajongók számára, az este egyik legszebb ruháját ő viselte. Testhez simuló, tetőtől talpig arany flitteres öltözéket viselt, egy minden bizonnyal hasonlóan értékes, ötsoros, szinte gyémántszerű nyaklánccal.
A showt még így is Heidi Klum lopta el. A német szupermodell csodás, bordázott mintájú, aranyszínű ruhában jelent meg, virággal díszített dekoltázzsal, mely a lényeget mégsem takarja el. A bombázó természetesen magára vonzotta a filmrajongók tekintetét.
Ezért a figyelemért kelt versenyre a francia színésznő, Frederique Bel, aki merész, mutatós, érzékletesen csipkézett fekete ruhában érkezett, melyből elég sok testfelület kilátszott. Mindezt megkoronázta egy stílusos, kerek kalappal.
Mint minden évben, idén is kifejezetten sok gyönyörű ruhát láthatott a nagyérdemű. A legjobb öltözékekből, legnevesebb sztárvendégekből egy galériát is összegyűjtöttünk. Kattints rá!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.