Cannes-i Filmfesztivál 2026: ezek az idei vörös szőnyeg legszexibb ruhái – Fotók

Hivatalosan is elindult a Cannes-i Filmfesztivál, a művészfilmeket és Oscar-esélyes alkotásokat bemutató többnapos esemény. A fesztivál ezúttal Pierre Salvadori filmjével, az Elektronikus csókkal (La Vénus électrique) indult, mely az esemény nívójához hű, pompázatos felvezetést kapott. A Francia Riviéra idén is vörös szőnyegen fogadta a filmfelhozatalra kíváncsi világsztárokat, akik visszatérően tündökölnek a rajongók figyelmében a vakucsillogások közepette.

Poppy Delevingne laza kézmozdulattal, szexi ruhában üdvözli a Cannes-i Filmfesztivál 2026 közönségét (Fotó: JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE)

A Ghost, a Sztriptíz és A szer című filmek sztárja, Demi Moore idén nem csak vendégként, hanem az esemény zsűritagjaként is megjelent. Jóllehet megváltozott külseje azonnal feltűnt a filmrajongók számára, az este egyik legszebb ruháját ő viselte. Testhez simuló, tetőtől talpig arany flitteres öltözéket viselt, egy minden bizonnyal hasonlóan értékes, ötsoros, szinte gyémántszerű nyaklánccal.

Demi Moore káprázatos, csillogó ruhában lépett a vörös szőnyegre (Fotó: Stefanie Rex)

A showt még így is Heidi Klum lopta el. A német szupermodell csodás, bordázott mintájú, aranyszínű ruhában jelent meg, virággal díszített dekoltázzsal, mely a lényeget mégsem takarja el. A bombázó természetesen magára vonzotta a filmrajongók tekintetét.

Csodás virágkoszorú emeli ki Heidi Klum pompás ízlését (Fotó: Darren Brade / eyevine)

Ezért a figyelemért kelt versenyre a francia színésznő, Frederique Bel, aki merész, mutatós, érzékletesen csipkézett fekete ruhában érkezett, melyből elég sok testfelület kilátszott. Mindezt megkoronázta egy stílusos, kerek kalappal.

Frederique Bel mutatós ruhában érkezett (Fotó: Stefanie Rex)