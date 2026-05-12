Cannes-i Filmfesztivál 2026: Demi Moore sokkoló látványával nyitott az idei mozidömping – Galéria

A filmkedvelők fellélegezhetnek, kezdődik az ünnepi mozidömping a francia Riviérán. Ma indult ugyanis a Cannes-i Filmfesztivál, melynek vörös szőnyegére máris belibbentek az első sztárok, köztük Demi Moore is, kinek külleme szabályosan sokkolta a közönséget!
A következő másfél hétben minden a moziról fog szólni Dél-Franciaországban, kezdetét vette Európa legfontosabb filmes eseménye, a 79. alkalommal megrendezett Cannes-i Filmfesztivál. A maratoni filmáradatban mindenből kijut a kíváncsiskodóknak: izgalmas visszatérés-történetek, szurkolhatunk majd magyar sikereknek, no meg persze elképesztő csillaghullásra is lehet itt majd számítani a vörös szőnyegen. Utóbbi ma, a fesztivál nyitónapján már el is kezdődött, a sort többek között az a Demi Moore nyitotta, akire szinte rá sem ismertek a rajongók.

Demi Moore, Cannes-i Filmfesztivál
Demi Moore már egy hónappal a Cannes-i Filmfesztivál előtt is sokkolta a nézőket (Fotó: AD)

Demi Moore sokkolta a Cannes-i Filmfesztivált

Mielőtt az elképesztő sztárparádé legjava Cannes legendás, például a mezítlábas Julia Roberts által is koptatott lépcsőire lépne, a filmünnep kezdeti perceiben először a fesztivál zsűritagjaié volt a főszerep. A bírák listáján a szakma olyan kiválóságai találhatók mint az Oldboy direktora, Pak Csanuk, a Csernobil, a Mamma Mia! és A Karib-tenger kalózai sztárja, Stellan Skarsgard vagy épp Demi Moore.

Az évek óta betegeskedő Bruce Willis 63 éves exfelesége pedig gondoskodott is arról, hogy az ő jelenlétét szinte biztosan mindenki megjegyezze Cannes-ban, hiszen a legutóbb még A szer című testhorrorban felbukkanó Golden Globe-díjas színésznő külsejétől mindenkinek elállt a lélegzete, de talán nem úgy, ahogy arra ő számított volna:

Demi Moore Cannes
Demi Moore Cannes-i Filmfesztiválon történő felbukkanása nem kis aggodalmat keltett a színésznő fanatikusaiban (Fotó: JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE)

Alig több mint két hónapja annak, hogy az Oscar-gála előtti utolsó nagy megmérettetésen, a SAG Awards díjátadón Moore kisasszony hasonló mértékben döbbentette meg a közönséget. A Ghost és a Sztriptíz legendája ugyanis már márciusban is nem kis aggodalmat váltott ki Demi Moore-filmek szerelmeseiből, akik azt látták, hogy kedvencük gyakorlatilag csont és bőrre fogyott le. Az aggodalom pedig május közepére sem múlt el, mi több, Cannes vörös szőnyegét egy színes pöttyös fehér dresszel megtisztelő Demi Moore okozta az idei filmfesztivál első meglepetéspillanatát.

Megelepetésekből egyébként még biztosan akadni fog jócskán, hiszen ahogy azt említettük, magyar érdekeltségű alkotások, például Nemes Jeles László Moulin című háborús drámája is versenybe száll az idén, de a program részét képezi John Travolta rendezői bemutatkozása is:

A Demi Moore vezette zsűrinek tehát bőven lesz dolga a jövő hét szombatig tartó Cannes-i Filmfesztiválon, melynek nyitónapján készült képeből álló galériánkat a lenti képre kattintva tudsz megtekinteni:

Demi Moore au photocall du jury lors du 79ème Festival International du Film de Cannes au Palais des Festivals à Cannes, France, le 12 mai 2026. © Javovides-Moreau/Bestimage Jury Members during the Jury photocall at the 79th annual Cannes Film Festival at
IPA84597140 - Cannes, 79th Cannes Film Festival 2026, photocall della giuria Nella foto: Demi Moore, Isaach de Bankolé, Laura Wandel, Stellan Skarsgård, Chloé Zhao, Jury President Park Chan-wook, Ruth Negga, Diego Céspedes and Paul Laverty
IPA84595758 - Cannes, 79th Cannes Film Festival 2026, Photocall Palma d’oro d’onore a Peter Jackson Nella foto: Peter Jackson con i figli Katie Jackson e Billy Jackson
IPA84596148 - Cannes, 79th Cannes Film Festival 2026, photocall della giuria Nella foto: Stellan Skarsgård
IPA84594801 - Cannes, 79th Cannes Film Festival 2026, arrivi e uscite vip. Nella foto: Gillian Anderson esce dal Marriott Hotel
Heidi Klum is seen ahead of the 79th annual Cannes Film Festival at Hotel Martinez on May 11, 2026 in Cannes, France. (© Lucia Sabatelli
Demi Moore, a Cannes-i Filmfesztivál idei zsűrijének tagja egy lenge, nyári dresszt választott, melyet apró, színpompás pöttyök díszítettek. A színésznő ehhez a ruhához még egy színben egyező ridikült és egy igen dívás napszemüveget választott

 

