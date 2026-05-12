Cannes-i Filmfesztivál 2026: Demi Moore sokkoló látványával nyitott az idei mozidömping – Galéria

A következő másfél hétben minden a moziról fog szólni Dél-Franciaországban, kezdetét vette Európa legfontosabb filmes eseménye, a 79. alkalommal megrendezett Cannes-i Filmfesztivál. A maratoni filmáradatban mindenből kijut a kíváncsiskodóknak: izgalmas visszatérés-történetek, szurkolhatunk majd magyar sikereknek, no meg persze elképesztő csillaghullásra is lehet itt majd számítani a vörös szőnyegen. Utóbbi ma, a fesztivál nyitónapján már el is kezdődött, a sort többek között az a Demi Moore nyitotta, akire szinte rá sem ismertek a rajongók.

Demi Moore már egy hónappal a Cannes-i Filmfesztivál előtt is sokkolta a nézőket

Mielőtt az elképesztő sztárparádé legjava Cannes legendás, például a mezítlábas Julia Roberts által is koptatott lépcsőire lépne, a filmünnep kezdeti perceiben először a fesztivál zsűritagjaié volt a főszerep. A bírák listáján a szakma olyan kiválóságai találhatók mint az Oldboy direktora, Pak Csanuk, a Csernobil, a Mamma Mia! és A Karib-tenger kalózai sztárja, Stellan Skarsgard vagy épp Demi Moore.

Az évek óta betegeskedő Bruce Willis 63 éves exfelesége pedig gondoskodott is arról, hogy az ő jelenlétét szinte biztosan mindenki megjegyezze Cannes-ban, hiszen a legutóbb még A szer című testhorrorban felbukkanó Golden Globe-díjas színésznő külsejétől mindenkinek elállt a lélegzete, de talán nem úgy, ahogy arra ő számított volna:

Demi Moore Cannes-i Filmfesztiválon történő felbukkanása nem kis aggodalmat keltett a színésznő fanatikusaiban

Alig több mint két hónapja annak, hogy az Oscar-gála előtti utolsó nagy megmérettetésen, a SAG Awards díjátadón Moore kisasszony hasonló mértékben döbbentette meg a közönséget. A Ghost és a Sztriptíz legendája ugyanis már márciusban is nem kis aggodalmat váltott ki Demi Moore-filmek szerelmeseiből, akik azt látták, hogy kedvencük gyakorlatilag csont és bőrre fogyott le. Az aggodalom pedig május közepére sem múlt el, mi több, Cannes vörös szőnyegét egy színes pöttyös fehér dresszel megtisztelő Demi Moore okozta az idei filmfesztivál első meglepetéspillanatát.

Megelepetésekből egyébként még biztosan akadni fog jócskán, hiszen ahogy azt említettük, magyar érdekeltségű alkotások, például Nemes Jeles László Moulin című háborús drámája is versenybe száll az idén, de a program részét képezi John Travolta rendezői bemutatkozása is: