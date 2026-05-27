Kórházba került, hamarosan szül Mandula Ádám exe: "Megcsináltatom az apasági vizsgálatot!"

Az előadó és az énekes kapcsolata tipikus példája a se veled, se nélküled típusú viszonyoknak. Mandula Ádám és Alexa másfél évig voltak együtt, de bármennyire ragaszkodtak egymáshoz, a boldog, euforikus pillanatokat gyűlölettel teli, sárdobálós szakítások követték. De miközben ők hol lobogva szerették, hol bántották egymást, szerelmük gyümölcse anyukája pocakjában vígan növekszik, most pedig már alig várja, hogy megszülessen.

Mandula Ádám párja volt Alexa, aki bármelyik pillanatban megszülheti közös gyermeküket (Fotó: TV2)

A rapper és a fiatal anyuka másfél évvel ezelőtt jöttek össze Többször szakítottak, de mindig kibékültek

Tavaly októberben bejelentette Mandula Ádám, hogy párja a gyermekével várandós

Múlt hónapban a kismama szakított, majd adott még egy esélyt az apának

Végleg véget ért a kapcsolat

Alexa egyedül akarja nevelni gyermekét

Bármelyik pillanatban megszülethet Mandula Ádám második kisfia

A fiatal kismama maga sem titkolja, hogy mind a ketten hajlamosak durva sértésekkel bántani a másikat, ez jellemezte mindig szakításaikat. Mandula Ádám várandós párjánál azonban eljött egy pont, egy határ, amikor úgy érezte, meg kell védenie magát a rapper hazugságaival szemben és végleg megszakítani vele minden kapcsolatot közös gyermekük érdekében is.

Én a legjobban azt bánom, hogy a gyermekeimet és a születendő babámat is belekeverte ebbe az egész mérgező világba. Anyaként ezt érzem a legnagyobb hibámnak, és ezt fogom magamnak a legnehezebben megbocsájtani. És számomra mindennél többet elárul egy emberről az, amikor a saját, még meg sem született gyermekére azt mondja: „haljon meg”, majd közli az anyával, hogy az sem érdekli, ha az utcán szül meg, csak oldja meg az életét egyedül. Egy igazi apa nem beszél így a saját gyermekéről, és nem hagy magára egy várandós nőt ilyen helyzetben

– mesélte a Borsnak pár napja Alexa arról, hogy Ádám a saját gyermeke halálát kívánta.

A Mandula Ádám és Géczi Bea kapcsolatából született Medox imádja az apukáját (Fotó: Mandula Ádám)

Már a kórházban van Mandula Ádám volt párja

A kismama – aki jóban volt a Mandula Ádámnak sokadszor is megbocsájtó Géczi Beával is – lapunknak azt is elárulta, hogy ma, szerdán befekszik a kórházba, mert már nagyon ki akar bújni kisfia, aki a Nolen nevet kapja.

Az eredeti tervek szerint apás szülés lett volna, még az elején úgy terveztük. De a sok balhé után, hogy Ádám még azzal is megvádolt, hogy nem az ő gyerekét várom, jobb, hogy végül magam leszek bent. Én, ha már megszületik a baba, megcsináltatom az apasági vizsgálatot, már csak a saját becsületem miatt is. Mert Ádám mellett megtanultam, hogy sokkal jobban ki kell állnom magamért, meg a születendő gyermekemért is!