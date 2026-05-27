Kórházba került, hamarosan szül Mandula Ádám exe: "Megcsináltatom az apasági vizsgálatot!"

Az előadó és az énekes kapcsolata tipikus példája a se veled, se nélküled típusú viszonyoknak. Mandula Ádám és Alexa másfél évig voltak együtt, de bármennyire ragaszkodtak egymáshoz, a boldog, euforikus pillanatokat gyűlölettel teli, sárdobálós szakítások követték. De miközben ők hol lobogva szerették, hol bántották egymást, szerelmük gyümölcse anyukája pocakjában vígan növekszik, most pedig már alig várja, hogy megszülessen.
A fiatal kismama maga sem titkolja, hogy mind a ketten hajlamosak durva sértésekkel bántani a másikat, ez jellemezte mindig szakításaikat. Mandula Ádám várandós párjánál azonban eljött egy pont, egy határ, amikor úgy érezte, meg kell védenie magát a rapper hazugságaival szemben és végleg megszakítani vele minden kapcsolatot közös gyermekük érdekében is.
Én a legjobban azt bánom, hogy a gyermekeimet és a születendő babámat is belekeverte ebbe az egész mérgező világba. Anyaként ezt érzem a legnagyobb hibámnak, és ezt fogom magamnak a legnehezebben megbocsájtani. És számomra mindennél többet elárul egy emberről az, amikor a saját, még meg sem született gyermekére azt mondja: „haljon meg”, majd közli az anyával, hogy az sem érdekli, ha az utcán szül meg, csak oldja meg az életét egyedül. Egy igazi apa nem beszél így a saját gyermekéről, és nem hagy magára egy várandós nőt ilyen helyzetben
– mesélte a Borsnak pár napja Alexa arról, hogy Ádám a saját gyermeke halálát kívánta.
A kismama – aki jóban volt a Mandula Ádámnak sokadszor is megbocsájtó Géczi Beával is – lapunknak azt is elárulta, hogy ma, szerdán befekszik a kórházba, mert már nagyon ki akar bújni kisfia, aki a Nolen nevet kapja.
Az eredeti tervek szerint apás szülés lett volna, még az elején úgy terveztük. De a sok balhé után, hogy Ádám még azzal is megvádolt, hogy nem az ő gyerekét várom, jobb, hogy végül magam leszek bent. Én, ha már megszületik a baba, megcsináltatom az apasági vizsgálatot, már csak a saját becsületem miatt is. Mert Ádám mellett megtanultam, hogy sokkal jobban ki kell állnom magamért, meg a születendő gyermekemért is!
