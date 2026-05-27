Ezt kár lenne kihagyni: elindult a foglalás a Mindmegette Étterem Napokra

Van az a helyzet, amikor hetek óta nézegetünk egy éttermet, elmentjük a telefonunkba, átküldjük a barátainknak, aztán valahogy mégsem jutunk el odáig, hogy tényleg foglaljunk. Mindig közbejön valami: nincs ötlet, mit válasszunk, drágának tűnik, vagy egyszerűen csak halogatjuk a döntést.

A Mindmegette Étterem Napok pont ezt a bizonytalanságot veszi le a vállunkról. Május 29. és június 14. között országszerte éttermek tucatjai készülnek különleges, háromfogásos menükkel, most pedig megnyílik a foglalási oldal is: a mindmegetteetteremnapok.hu oldalon már lehet böngészni a résztvevő helyeket és asztalt foglalni.

Egy háromfogásos menü, ami megmutatja az étterem igazi arcát

A restaurant week típusú események világszerte népszerűek, és nem véletlenül. Az előre összeállított menük nemcsak kényelmesek, hanem jóval többet adnak egy sima vacsoránál. Egy jól megtervezett háromfogásos sor ugyanis megmutatja, hogyan gondolkodik egy étterem az ízekről, az alapanyagokról és az egész vendégélményről. A Mindmegette Étterem Napokon nem kell hosszú percekig az étlap felett vacillálni. A séfek által összeállított menükön keresztül kóstolhatjuk meg az adott hely stílusát, ráadásul úgy, hogy közben az árak is előre kiszámíthatók. Ez különösen jó lehetőség azoknak, akik régóta szeretnének kipróbálni egy népszerű éttermet, de eddig nem szánták rá magukat.

Négy árkategória, rengeteg stílus

Az esemény egyik legnagyobb előnye, hogy többféle árszinten is lehet válogatni. A részt vevő éttermek háromfogásos menüi négy kategóriában érhetők el:

6 900 forint

8 900 forint

10 900 forint

13 900 forint

Így ugyanúgy beleférhet egy spontán hétköznapi vacsora, mint egy különlegesebb alkalom vagy egy régóta tervezett gasztroélmény. A kínálatban várhatóan klasszikus magyar fogások, modern bisztrókonyha, nemzetközi ízek és prémium éttermek is helyet kapnak.

A legjobb helyek gyorsan megtelnek

A tapasztalatok szerint a legnépszerűbb éttermek asztalai villámgyorsan elfogynak, főleg az esti időpontok és a hétvégék. Különösen igaz ez a kiemelten jegyzett helyekre, ahol egy ilyen esemény remek alkalom arra, hogy kedvezőbb, átlátható formában ismerkedjünk meg a kínálattal. Éppen ezért érdemes minél hamarabb körülnézni a mindmegetteetteremnapok.hu oldalon, és lefoglalni a kiszemelt időpontot.