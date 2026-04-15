Nem szabadulunk, Nicolas Cage visszatér! Jön az új Longlegs - A rém

A Paramount Pictures megvásárolta a jogokat, így nemsokára újból retteghetünk Nicolas Cage-től. Jön a 2024-es év legrémisztőbb horrorfilmje, a Longlegs – A rém következő verziója, így már sosem szabadulunk Cage rémalakjától.
2024-ben került a mozikba a Nicolas Cage és Maika Monroe főszereplésével készült okkult horror, a Longlegs – A rém című film, melyet Osgood Perkins írt és rendezett. Ugyan az elmúlt évtized legnagyobb bevételt generáló független filmprojektje volt, mégis hamar a feledés homályába veszett, pedig mind Osgood Perkins tolla, mind Nicolas Cage felismerhetetlenre maszkírozott alakja megért volna egy misét. A film atmoszférája, fényképezése szokatlanul minőségi volt ahhoz képest, hogy debütálása után egy polcra került az elfeledett B horrorokkal.
A Lee Harker FBI ügynököt alakító Maika Monroe, aki korábban is több horrorfilmben felbukkant, ezúttal sem okozott csalódást, Nicolas Cage játékától pedig napokig nehezen aludtunk, köszönet érte a maszkmester csapatnak. Osgood Perkins filmográfiája ugyan nyúlfarknyi, de a Longlegs utáni évben ismét robbantott egyet A majom című filmmel, melyet Stephen King 1980-as novellája alapján készített.
A Hollywood Reporter értesült róla elsőként, hogy a Paramount Pictures rátette a kezét a jogokra, és úgy hírlik, a Longlegs saját univerzumot kaphat. Tekintve az első film hatalmas mozipénztáras sikereit, nem csoda, hogy a Paramount lehetőséget – és könnyen jött milliókat – lát a projektben, de abban csak reménykedhetünk, hogy nem a stúdiórendszeres háttér lesz a bimbódzó franchise halála. A részletekről egyelőre mélyen hallgatnak, annyit azonban elárultak, hogy ez a film egyáltalán nem folytatásként értelmezendő, csupán a “Longlegs-univerzum” részeként.
Osgood Perkins továbbra is író és rendező szerepben vesz részt az új filmben, Nicolas Cage nélkül pedig lehetetlen lenne kibővíteni a történetet, így már az is biztos, hogy őt is láthatjuk ismét a szerepben. Sok kritikus szerint Longlegs karaktere az elmúlt évek nagy horrorfilmes rémikonja, és ha a következő projekt nem hasal el, talán olyan utat is bejárhat, mint a Sikoly-franchise Szellempofája, Michael Myers a Halloween-filmekből vagy Jason Voorhees a Péntek 13-franchise-ból.
Akinek ismeretlen lenne Nicolas Cage okkult horrorja, annak melegen ajánljuk a filmet, ami a nemrég hazánkban frissen debütáló CANAL+ streaming-szolgáltató műsorán most is elérhető.
