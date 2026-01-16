Festőként kezdett, kasszasikereket alkotott, majd időjárást jelentett – egy éve nincs köztünk David Lynch

Már egy éve, hogy a filmszakma és a világ is sokkal szegényebb hely lett. David Lynch filmrendező, képzőművész, korszakos zseni 2025. január 16-án hagyott itt minket. Tüdőbaj vitte el, nem is csoda, hiszen élete során egy kontinensre elegendő cigarettát szívott el, ami mellé víz helyett is kávét ivott. Az egyik legfurcsább alkotó volt, akit a Föld a hátán hordott, filmjeit sokan érthetetlennek, sőt nézhetetlennek tartják, pedig Lynch filozófiája pont ebben rejlett. Nem kell mindent azonnal érteni, de ha az ember mégis megfejt magának valamit, az a legjobb, hiszen az az ő személyes értelmezésévé válik.

David Lynch forgatásai elképzelhetetlenek voltak kávé és cigaretta nélkül (Fotó: Entertainment Pictures)

David Lynch filmjei

A montanai származású David Lynch kezdetben képzőművészeti karriert képzelt el magának, tanulmányait is ilyen irányban végezte. Szobrászkodott, festett, de ahogy a későbbiekben filmjeivel is ezt bizonyította, már akkor sem korlátozta magát egyetlen művészeti ágra. Kísérletező ember volt, így készültek el legkorábbi mozgóképes alkotásai is, melyekben a festményeit ötvözte animációs technikákkal. A filmkészítés világába a Radírfej című rendezésével lépett be. A Radírfejet saját gyermeke születése, az apává válás komplex témája ihlette. Ezután az Elefántembert készítette el, melyben Anthony Hopkins is játszott. A kritika és a nézők nem igazán tudtak mit kezdeni Lynch sajátos rendezői látásmódjával, de a rendezőt ez már akkor sem hatotta meg. Sosem volt célja a kasszasiker közönségfilmek gyártása, saját művészeti törekvéseit akarta megvalósítani. Mégis, 1984-ben lehetőséget kapott Dino De Laurentiis producertől, hogy stúdiós keretek között, az ezzel járó anyagi háttérrel elkészítse Frank Herbert regényei alapján a Dűne című filmet. Ekkor fedezte fel Kyle MacLachlant is, aki Paul Atreides szerepét játszotta. Szakmai kapcsolatuk barátsággá alakult, MacLachlan pedig szinte állandó szereplője lett Lynch későbbi alkotásainak is. A Dűne hatalmas bukás lett, ennek számos oka volt, de minden gond okozója az lehetett, hogy Lynch képtelen volt a stúdió nyomásgyakorlása és korlátai között alkotni. Később sem szívesen beszélt erről a rendezésről. A sikertelen Dűne után azonban ismét magára talált. 1986-ban debütált a Kék bársony, szintén Kyle MacLachlan és az éteri szépségű Isabella Rossellini főszereplésével. A Kék bársony jobb fogadtatásban részesült, napjainkra kultikussá nőtte ki magát.