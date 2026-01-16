Festőként kezdett, kasszasikereket alkotott, majd időjárást jelentett – egy éve nincs köztünk David Lynch

Már egy éve, hogy a filmszakma és a világ is sokkal szegényebb hely lett. David Lynch filmrendező, képzőművész, korszakos zseni 2025. január 16-án hagyott itt minket. Tüdőbaj vitte el, nem is csoda, hiszen élete során egy kontinensre elegendő cigarettát szívott el, ami mellé víz helyett is kávét ivott. Az egyik legfurcsább alkotó volt, akit a Föld a hátán hordott, filmjeit sokan érthetetlennek, sőt nézhetetlennek tartják, pedig Lynch filozófiája pont ebben rejlett. Nem kell mindent azonnal érteni, de ha az ember mégis megfejt magának valamit, az a legjobb, hiszen az az ő személyes értelmezésévé válik.
A montanai származású David Lynch kezdetben képzőművészeti karriert képzelt el magának, tanulmányait is ilyen irányban végezte. Szobrászkodott, festett, de ahogy a későbbiekben filmjeivel is ezt bizonyította, már akkor sem korlátozta magát egyetlen művészeti ágra. Kísérletező ember volt, így készültek el legkorábbi mozgóképes alkotásai is, melyekben a festményeit ötvözte animációs technikákkal. A filmkészítés világába a Radírfej című rendezésével lépett be. A Radírfejet saját gyermeke születése, az apává válás komplex témája ihlette. Ezután az Elefántembert készítette el, melyben Anthony Hopkins is játszott. A kritika és a nézők nem igazán tudtak mit kezdeni Lynch sajátos rendezői látásmódjával, de a rendezőt ez már akkor sem hatotta meg. Sosem volt célja a kasszasiker közönségfilmek gyártása, saját művészeti törekvéseit akarta megvalósítani. Mégis, 1984-ben lehetőséget kapott Dino De Laurentiis producertől, hogy stúdiós keretek között, az ezzel járó anyagi háttérrel elkészítse Frank Herbert regényei alapján a Dűne című filmet. Ekkor fedezte fel Kyle MacLachlant is, aki Paul Atreides szerepét játszotta. Szakmai kapcsolatuk barátsággá alakult, MacLachlan pedig szinte állandó szereplője lett Lynch későbbi alkotásainak is. A Dűne hatalmas bukás lett, ennek számos oka volt, de minden gond okozója az lehetett, hogy Lynch képtelen volt a stúdió nyomásgyakorlása és korlátai között alkotni. Később sem szívesen beszélt erről a rendezésről. A sikertelen Dűne után azonban ismét magára talált. 1986-ban debütált a Kék bársony, szintén Kyle MacLachlan és az éteri szépségű Isabella Rossellini főszereplésével. A Kék bársony jobb fogadtatásban részesült, napjainkra kultikussá nőtte ki magát.
A Kék bársony után David Lynch és Mark Frost hosszú útra indultak. 1986-ban debütált a Twin Peaks sorozat, ami Lynch legismertebb alkotásává vált. Tévénézők milliói tapadtak a képernyőre hétről-hétre, és merültek el a Lynch alkotta világban, Laura Palmer gyilkossági nyomozásában és a titokzatos Twin Peaks névre hallgató kisváros “nem hétköznapi” hétköznapi életében. A legtöbben állítják, hogy 40 évvel a sorozat debütálása után sem tudnának konkrét választ adni arra a kérdésre, hogy ki ölte meg Laura Palmert. A Twin Peaks két évad után lekerült a műsorról, Lynch pedig 25 évvel később, 2017-ben készítette el a harmadik évadot, amin erőteljesen érződik, hogy Mark Frost már nem vett részt az epizódok írási és rendezési folyamatában. Halála előtt ez volt Lynch utolsó nagyobb projektje, ezután már csak rövidfilmeket és videoklipeket forgatott, majd felköltözött a YouTube-ra, ahol napi időjárás-jelentéseivel jelentkezett be a rajongóinak. 2025. január 16-án hunyt el, születésnapja előtt 4 nappal. Barátai és pályatársai megható sorokkal emlékeztek meg róla. Temetésére márciusban került sor, a Hollywood Forever temetőben helyezték örök nyugalomra, ahol a rajongók kék rózsákat, cigarettás dobozokat és számos, a rendező filmjeihez köthető tárgyat helyeztek el sírhelyén.
