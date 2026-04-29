"Folyamatosan visszatérnek" – Világsztárok Magyarországon: így került hozzánk Brad Pitt – Megszólalt a sztárügynök

Napjainkban sokan már csak legyintenek arra, amikor meghallják, hogy egy újabb világsztár teszi tiszteletét hazánkban. 2026-ra már természetessé vált, hogy Budapest rendre helyet kap a hollywoodi kasszasikerek történetében, illetve munkálataiban. De, hogy alakult ez így? Erre a nagy kérdésre válaszolt a Borsnak Burai Kálmán, a The Plot Casting vezetője, aki kalandos pályafutása során olyan világsztárokkal dolgozott együtt mint Angelina Jolie, Brad Pitt, Anthony Hopkins, vagy Antonio Banderas.

A Brad Pitt filmek különleges darabja a World War Z, melyen Magyarországon is dolgoztak (Fotó: Paramount Pictures)

Brad Pitt és mások: casting szemmel a magyar nemzetközi filmipar felemelkedése

Ugyan világsztárokkal készült szuperprodukciók készítése talán csak az utóbbi években vált rutinszerűvé Magyarországon, nem szabad elfelejteni, hogy már a 90-es, illetve a 2000-es évek elején is rendszeresen tették tiszteletüket nálunk Hollywood legjelentősebb képviselői. Az egész talán valahol Madonnával és az 1996-os Evitával kezdődött de, hogy nézett ez ki a filmes szakmán belül?

"Amikor elkezdtem dolgozni a szakmában, már egy működő rendszerbe érkeztem, de azok, akik előttem jártak, egy egészen más korszakot ismertek. Annál az ügynökségnél kezdtem, amely korábban olyan nemzetközi produkciók magyarországi szervezésében vett részt, mint az Evita vagy az I Spy (magyar címén „Én, a kém”, Eddie Murphy és Owen Wilson főszereplésével). Én ezekben még nem dolgoztam, de sokat meséltek róluk" – kezdte mesélni Burai Kálmán.

A történetekből egy teljesen más világ rajzolódott ki: táviratokkal szervezett forgatások, vezetékes telefonok, lassú, manuális egyeztetések. Mégis ezek voltak azok az úttörő produkciók, amelyek a rendszerváltás után először bizonyították, hogy Magyarország képes nemzetközi filmek fogadására.

Burai Kálmán számtalan világsztárral dolgozhatott együtt az évek alatt (Fotó: Takács Ferenc)

Egy iparág születése

A 90-es évek úttörő projektjeiből fokozatosan egy stabil filmipari infrastruktúra nőtt ki. Ebben kulcsszerepe volt Andy Vajna munkájának is, aki hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország hosszú távon is versenyképes, nemzetközileg elismert forgatási helyszín legyen. Ugyanakkor Kálmán elmondása szerint más dolgok is álltak a folyamatos fejlődés hátterében.