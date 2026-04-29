"Folyamatosan visszatérnek" – Világsztárok Magyarországon: így került hozzánk Brad Pitt – Megszólalt a sztárügynök

Napjainkban sokan már csak legyintenek arra, amikor meghallják, hogy egy újabb világsztár teszi tiszteletét hazánkban. 2026-ra már természetessé vált, hogy Budapest rendre helyet kap a hollywoodi kasszasikerek történetében, illetve munkálataiban. De, hogy alakult ez így? Erre a nagy kérdésre válaszolt a Borsnak Burai Kálmán, a The Plot Casting vezetője, aki kalandos pályafutása során olyan világsztárokkal dolgozott együtt mint Angelina Jolie, Brad Pitt, Anthony Hopkins, vagy Antonio Banderas.
Ugyan világsztárokkal készült szuperprodukciók készítése talán csak az utóbbi években vált rutinszerűvé Magyarországon, nem szabad elfelejteni, hogy már a 90-es, illetve a 2000-es évek elején is rendszeresen tették tiszteletüket nálunk Hollywood legjelentősebb képviselői. Az egész talán valahol Madonnával és az 1996-os Evitával kezdődött de, hogy nézett ez ki a filmes szakmán belül?
"Amikor elkezdtem dolgozni a szakmában, már egy működő rendszerbe érkeztem, de azok, akik előttem jártak, egy egészen más korszakot ismertek. Annál az ügynökségnél kezdtem, amely korábban olyan nemzetközi produkciók magyarországi szervezésében vett részt, mint az Evita vagy az I Spy (magyar címén „Én, a kém”, Eddie Murphy és Owen Wilson főszereplésével). Én ezekben még nem dolgoztam, de sokat meséltek róluk" – kezdte mesélni Burai Kálmán.
A történetekből egy teljesen más világ rajzolódott ki: táviratokkal szervezett forgatások, vezetékes telefonok, lassú, manuális egyeztetések. Mégis ezek voltak azok az úttörő produkciók, amelyek a rendszerváltás után először bizonyították, hogy Magyarország képes nemzetközi filmek fogadására.
Egy iparág születése
A 90-es évek úttörő projektjeiből fokozatosan egy stabil filmipari infrastruktúra nőtt ki. Ebben kulcsszerepe volt Andy Vajna munkájának is, aki hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország hosszú távon is versenyképes, nemzetközileg elismert forgatási helyszín legyen. Ugyanakkor Kálmán elmondása szerint más dolgok is álltak a folyamatos fejlődés hátterében.
"A valódi fejlődést a magyarországi szervizcégek és helyi produkciós csapatok tették lehetővé. Ők voltak azok, akik a mindennapi működést biztosították: a logisztikát, a castingot, a helyszíni koordinációt, a statiszták és tömegek mozgatását. Ennek köszönhető, hogy a nemzetközi produkciók folyamatosan visszatértek Magyarországra" – mondta a The Plot Casting első embere.
A Borgiáktól a nagy léptékig
Ki ne emlékezne a Borgiákra? A 2011-ben induló sorozat a történelmi intrikák mellett olyan világsztárokat hozott el a nézőknek, mint például a mindig zseniális Jeremy Irons! De mi köze ehhez a magyaroknak? Semmi különös, csak annyi, hogy nélkülünk nem valósulhatott volna meg a projekt...
"Amikor beléptem a szakmába, már casting ügynökként dolgoztam, megbízásokból. A The Borgias volt az első igazán nagy fordulópont. Itt már nemcsak statisztákat kellett szervezni, hanem nagy létszámú, karakteres háttérszereplőket is biztosítani. Korhű arcok, hiteles jelenlét, folyamatos utánpótlás, a casting ekkor már a gyártás egyik kulcseleme lett."
Ezt követte az In the Land of Blood and Honey, Angelina Jolie rendezésében, ahol hetekig tartó forgatás zajlott, komoly szakmai és emberi kihívásokkal.
World War Z: kivágták a magyarokat, de így is ez a csúcspont
És ha már Angelina Jolie... hogy feledkezhetnénk meg az örök szépség exférjéről, Brad Pittről, aki már a 2001-es Kémjátszma című filmet is nálunk forgatta Robert Redforddal. Burai Kálmán szerint a magyar szakmai csúcsot is Pittnek köszönhetjük, aki a World War Z készítésekor is tiszteletét tette nálunk. Igaz, Magyarországot végül kivágták a filmből.
"A statiszta-válogatásokon közel 10 000 ember jelent meg, a forgatások során pedig napi szinten körülbelül 700 statisztát kellett mozgatni és koordinálni. A teljes rendszer folyamatos szervezést, újratervezést és precíz logisztikát igényelt. Érdekesség, hogy a Magyarországon forgatott jelenetek végül teljes egészében kimaradtak a kész filmből. Mégis, a munka mérete és komplexitása miatt ez az egyik legmeghatározóbb szakmai tapasztalat maradt."
A sztárok mögötti valóság
Na, de jöjjön, ami mindenkit érdekel. Milyenek legnagyobb filmes kedvenceink testközelből? Hozzájuk sem lehet szólni? Elszabadulnak a sztárallűrök? Burai Kálmán erre is választ adott!
A nemzetközi produkciók egyik legérdekesebb tanulsága az volt, hogy a sztárság mögött nagyon is emberi működés van. Brad Pitt és Angelina Jolie esetében is az volt a tapasztalat, hogy a forgatásokon teljesen természetes, közvetlen munkakörnyezetben dolgoztak. A kamera előtti ikonikus szerepek mögött egy nagyon is hétköznapi, együttműködő jelenlét állt.
A történet folytatódik?
A magyar nemzetközi filmipar a rendszerváltás utáni úttörő produkcióktól jutott el egy professzionális, világszinten versenyképes iparágig, amely ma már Oscar-, Emmy- és Golden Globe-díjas produkcióknak is otthont ad.
A szerencsém, hogy ennek a fejlődésnek több szakaszában is dolgozhattam, és a mai napig is aktív része vagyok ennek a világnak, immár saját ügynökséggel és teljes portfólióval.
"És ez még csak egy szelete annak a munkának, amelyben részt vehettem: a fenti produkciókon túl több mint száz nemzetközi film és sorozat castingjában dolgoztam. Ezekről a történetekről a jövőben még biztosan mesélek..." – zárta a gondolatait Kálmán.
