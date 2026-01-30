Az agyevő pszichopata rendel: 35 éve mutatták be minden idők egyik legfélelmetesebb filmjét

35 évvel ezelőtt egy New York-i moziban került először a nézők elé a világ legdurvább horrorja. A bárányok hallgatnak filmklasszikussá vált az évtizedek során. Az évforduló alkalmából összegyűjtöttük a film legérdekesebb érdekességeit.

Szájkosárban még rémisztőbb A bárányok hallgatnak főszereplője Fotó: Orion Pictures

A bárányok hallgatnak horrortörténelmet írt

1. Thomas Harris azonos című regényének filmes jogait először a hollywoodi sztár Gene Hackman vásárolta meg, és maga akarta rendezni is a belőle készült filmet. Végül azért visszakozott, mert elege lett az erőszakos filmekből és szerepekből.

2. A bárányok hallgatnak nem az első Hannibal Lecter-film. Harris korábbi, Vörös sárkány című regényéből 1986-ban készült el Az embervadász, amelyben Brian Cox alakította a főgonoszt.

3. A regényt író Thomas Harris híresen félénk, és egyáltalán nem akart részt venni a filmadaptáció munkálataiban. Minden résztvevőnek azonban jókívánságait fejezte ki.

4. A film készítését teljes mellszélességgel támogatta az FBI, mert abban reménykedtek, hogy Jodie Foster karakterének hatására majd több nő jelentkezik hozzájuk ügynöknek.

5. Anthony Hopkins minden idők egyik leghíresebb filmes gonosztevőjét teremtette meg az alakításával, amelyhez Lugosi Béla is inspirációként szolgált a Drakulából.

6. Hopkins egy különleges színészi trükköt is bevetett: a jeleneteiben szinte soha nem pislogott, amitől a tekintete különösen zavarba ejtővé vált.

7. A figura fehér rabruhája is Anthony Hopkins ötlete volt, aki a fogorvosoktól való félelmét is beleépítette ebbe az öltözékbe.

8. Jodie Fosterre olyannyira hatott Anthony Hopkins alakítása, hogy még a forgatási szünetekben is inkább kerülte őt, mert szabályosan félt tőle.

Jodie Foster tényleg félt Anthony Hopkinstól a forgatás alatt Fotó: Orion Pictures

9. Ettől függetlenül a sötét témájú film forgatása kiváló hangulatban telt. Péntekenként például minden stábtag hawaii inget vett fel.

10. A filmet rendező Jonathan Demme maga is megjelenik a zárójelenetben igaz, csak háttérstatisztaként, egy kék sapkát viselve.

11. A bárányok hallgatnak díszbemutatóját 1991. január 30-án tartották New Yorkban, majd február 14-én került az amerikai mozikba. Magyarországra bő egy évvel később, 1992. március 27-én jutott el.