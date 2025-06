/50 éves lett a szexszimbólum Angelina Jolie – ezeket az alakításait neked is látnod kell!

Mr. és Mrs. Smith (2005)

Ahogy két dudás egy csárdában, két bérgyilkos egy házasságban sem fér meg: erre kénytelen rádöbbenni ebben a filmben az Angelina Jolie és Brad Pitt játszotta férj és feleség, amikor szembesülnek egymás foglalkozásával. A kiváló akcióvígjáték aztán a magánéleti vonatkozása miatt is híres és hirhedt lett: ennek a filmnek a felvételei közben melegedett össze a kétezres évek álompárjaként a két főszereplő.

Elcserélt életek (2008)

Angelina Jolie élete egyik legjobb alakítását nyújtotta ebben a megrendítő filmben, és ehhez rendezőként maga a 95 éves Clint Eastwood segítette hozzá. A megtörtént esetet feldolgozó sötét krimi-melodráma főhősnőjének eltűnik a kisfia, és noha a rendőrség hónapok múlva nagy nyilvánosság előtt bejelenti a megtalálását, az anya egy idegen gyereket kap vissza. Amikor tiltakozik, őrültnek próbálják beállítani, de egy igazi anya sohasem adja fel. Jolie újabb Oscar-jelölést kapott a megrendítő játékáért.

Demóna (2014)

Angelina Jolie-nak oly sok minden állt jól a karrierje során, és a gonosz boszorka szerepe is ezek közé tartozik. Ehhez persze az is kellett, hogy a klasszikus Csipkerózsika-történeten az élőszereplős változat kedvéért a Disney csavarjon egyet azzal, hogy a korábbi főgonosz szemszögéből mesélték el. Azóta készült már egy folytatás is a Cannesban nagyot alakító Elle Fanning és a mostanában "onlyfansozó" Michelle Pfeiffer közreműködésével, sőt már egy harmadik rész előkészületeit is pletykálják.

Maria (2024)

Angelina Jolie az utóbbi időben kevésebb színészi munkát vállalt, inkább a rendezői karrierjére helyezte a hangsúlyt. A legendás operaénekes Maria Callas életéről szóló filmben például hároméves szünet után láthattuk őt újra a mozivásznon, de megérte: az átalakulása igazi színészi mestermunka eredménye. Külön öröm, hogy a jelenetek legnagyobb részét hazánkban forgatták, többek között az Operaházban.