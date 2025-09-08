Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Angelina Jolie újraélte a gyilkos kór elleni küzdelmét

Angelina Jolie
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 16:45
mellrákédesanya
Az 50 éves Oscar-díjas színésznő élete legnehezebb időszakát élte újra. Angelina Jolie 2013-ban mindkét mellét eltávolíttatta, ugyanis hatalmas esélye volt annak, hogy megtámadja a gyilkos kór a szervezetét. A színésznő legújabb francia filmjében egy melldaganatos nőt alakít.
Bors
12 év után tudott a legnagyobb félelmével szembenézni az Oscar-díjas díva. Az 50 éves Angelina Jolie legújabb francia filmdrámája, a Couture című film forgatásán élte újra a halálos kór okozta félelmet és veszteséget. Mint ismert, a színésznő édesanyja és nagymamája is rákban hunyt el, Jolie pedig 2013-ban dupla megelőző masztektómián esett át, ugyanis szinte biztos volt, hogy az ő szervezetében is kialakul az agresszív betegség. 

Angelina Jolie, THE CANADIAN PRESS 2025-09-07
Angelina Jolie újraélte a félelmeit a Couture forgatásán (Fotó: The Canadian Press / PA Images)

Angelina Jolie Couture című filmje megviselte a színésznőt

A színésznő legújabb filmjét Alice Winocour rendezte és a minap mutatták be a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválón, ahol hatalmas sikert aratott az 50 éves sztár. Jolie legújabb filmjében egy francia származású B-horrorfilmeket készítő rendezőt, Maxine Walkert alakítja, aki élete lehetőség kapja meg, amikor felkérik, hogy készítsen egy filmet a Párizsi Fashion Week show-jához. A nagy lehetőséget azonban beárnyékolja Maxine válása, továbbá egy nem várt diagnózis, miszerint sürgősen el kell távolítani mindkét mellét, ugyanis a mellrák egy agresszív típusa támadta meg a szervezetét. 

Jolie az édesanyját és a nagymamáját is rákos megbetegedés miatt vesztette el (Fotó: Picjer)

Angelina Jolie rák elleni küzdelme milliókat inspirált

A szerep - sajnos - túlságosan is testhez álló volt Jolie számára, aki 2013-ban, önszántából esett át a dupla megelőző masztektómián, miután egy genetikai vizsgálat során kiderült, szinte biztos, hogy megtámadja az emlőrák. Jolie saját maga látta, mit művel az emberrel a betegség: édesanyja mindössze 56 éves volt, amikor méhnyakrákban hunyt el, előtte a nagymamáját is daganatos betegség miatt veszítette el. A sokkoló élmény hatással volt Angelina alakítására, akinek újra szembe kellett néznie a legnagyobb félelmével, vagyis a rákkal. 

Úgy érzem, ez egy annyira személyes film. Annyira személyesnek tűnt, hogy a fejemben ez valószínűleg az egyetlen film, ami nem igazán tűnik filmnek... Természetesen sok személyes dolgot is feltépett bennem, de mindig is úgy találtam, hogy a legnehezebb filmeknek vannak a legszeretetteljesebb részletei. Van valami megnyugtató abban, ha valódi beszélgetéseket folytatunk és valódi érzéseket táplálunk egy közös közösséggel. Sok szempontból gyógyító volt, mert ránézünk a forgatáson lévő emberek arcára, és látjuk rajtuk, hogy ismerik ezt a történetet. Minden harmadik ember rákos, és szinte mindenki volt már kórházi szobában valakivel, akit szeretett. Mindenki elveszített már valakit, akit szeretett

-mondta a Variety-nek Jolie, akivel lélekben végig ott volt az elhunyt édesanyja. 

Egy nyakláncot viselek a filmben, ami az övé volt. Nagyon értékes számomra, így pláne, hogy egy ilyen fontos filmben viselhetem

- tette hozzá Angelina Jolie. 

THE CANADIAN PRESS 2025-09-07
Jolie élvezte a francia nyelvű forgatást (Fotó: The Canadian Press / PA Images)

Angelina Jolie franciául is megtanult

A dráma forgatásán franciául kellett beszélni a szerep miatt a színésznőnek, akkor hosszú hónapokig tanulta a nyelvet, hogy megfelelő legyen a kiejtése. Saját megfogalmazása szerint sokkal közelebb érezte így magához a szerepet, illetve a közeget, ahol a film játszódott, nem beszélve a stábról, aminek a nagyrésze francia származású volt. 

A Couture nemzetközi premierjéről egyenlőre nincsenek pontos részletek, a tervek szerint még idén bemutatják a tengerentúlon.

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
