Sokk Borsodban: Nyomtalanul eltűnt egy egész család, köztük egy másfél éves csecsemő is

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében nyoma veszett a Ruszó család hét tagjának: egy 29 éves édesanyának és hat gyermekének. A Szerencsi Rendőrkapitányság elrendelte a körözést, a hatóságok a lakosság segítségét kérik a felkutatásukhoz – számolt be a Zsaruhírek.
Az eltűnt személyek adatai:
A hatóságok kérik, hogy aki bármit tud az eltűnt édesanya vagy a hat kisgyermek hollétéről, hívja a Szerencsi Rendőrkapitányságot a 36(47)563-340-es számon, tegyen bejelentést az ingyenes 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy tárcsázza a 112-es központi segélyhívót!
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