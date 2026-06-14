Sokk Borsodban: Nyomtalanul eltűnt egy egész család, köztük egy másfél éves csecsemő is

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében nyoma veszett a Ruszó család hét tagjának: egy 29 éves édesanyának és hat gyermekének. A Szerencsi Rendőrkapitányság elrendelte a körözést, a hatóságok a lakosság segítségét kérik a felkutatásukhoz – számolt be a Zsaruhírek.

A rendőrség nagy erőkkel keresi őket: nyomtalanul eltűnt a Ruszó család Borsodban

Fotó: Gé / MW

Nyomtalanul eltűnt a Ruszó család

Az eltűnt személyek adatai:

Ruszó Aurélián: 2020. május 14-én született Miskolcon.

Ruszó Dávid Róbert: 2022. október 9-én született Miskolcon.

Ruszó Szilárd Noel: 2019. február 25-én született Miskolcon.

Ruszó Zejnep Nazira: 2025. január 18-án született Miskolcon.

Ruszó Brájen Dávid: 2017. szeptember 13-án született Miskolcon.

Ruszó Eperke Kendra: 2016. augusztus 12-én született Miskolcon.

Ruszó Cintia Klára: 1996. augusztus 2-án született Miskolcon.

A hatóságok kérik, hogy aki bármit tud az eltűnt édesanya vagy a hat kisgyermek hollétéről, hívja a Szerencsi Rendőrkapitányságot a 36(47)563-340-es számon, tegyen bejelentést az ingyenes 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy tárcsázza a 112-es központi segélyhívót!