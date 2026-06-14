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Dunapataji horror: négy holttestet exhumálnak - egy újabb, ötödik áldozat is lehet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Dunapataj
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 14. 18:00
rejtélyes halálesetholttestexhumálás
Bombaként robbant a hír Bács-Kiskun vármegyében, hogy a jövő héten négy sírt is feltárnak Dunapatajon, miután felmerült a gyanúja, hogy az ott nyugvó elhunytak esetleg bűncselekmény áldozatai lettek. A dunapatajiak azóta is döbbenten suttognak egymás között, azt beszélik: történtek még furcsa esetek a településen.

Mint arról a Bors már korábban is beszámolt, négy rejtélyes haláleset ügyében nyomoz a rendőrség a Bács-Kiskun vármegyei Dunapatajon. Kedden és szerdán ugyanis négy sírt fognak exhumálni a település két temetőjében, miután felmerült a gyanú: a sírokban fekvő elhunytak lehetséges, hogy bűncselekmény áldozatai lettek. A négy eset kísértetiesen hasonlít egymásra: mindannyian egyedül élő és idős emberek voltak, a közelmúltban hunytak el, holttestüket pedig a reggeli órákban találták meg. 

Dunapataj, rejtélyes haláleset, exhumál
Egy nő állítja: az édesanyja kísértetiesen hasonló körülmények között hunyt el Dunapatajon    Fotó: Police.hu

Dunapataji horror: több furcsa haláleset is történt?

Az esetet súlyosbítja és még aggasztóbbá teszi, hogy azokban a házakban, ahol a holttesteket megtalálták, vagyon elleni bűncselekmény gyanújára is bukkantak. A rendőrök így nyomozni kezdtek, hamarosan pedig felmerült a kérdés: vajon a haláleseteknek közük lehet-e a bűncselekményekhez. 

Tisztázni kell, hogy vagyon elleni, vagy életellenes bűncselekményekről van-e szó 

- mondta el a Baonnak Dusnoki Csaba, Dunapataj polgármestere. Mint azt hozzáfűzte, a kihantolás idejére a temetőket lezárják, oda a rendőrségen kívül addig senki nem mehet majd be. 

A helyiek azóta is azt találgatják, hogy vajon kiket érinthet a rejtélyes ügy. Mint mondják: ha kiderül, hogy valóban a pénzükért végeztek a magányos idősekkel, akkor megeshet, hogy gyilkos jár köztük:

Ijesztő ez az egész, ilyen még nem történt itt. Ha kiderül, hogy nem természetes halállal haltak meg, akkor valójában egy sorozatgyilkosról van szó?

- mondta aggodalmaskodva a Borsnak akkor egy helyi. A környéken továbbra is az esetekről suttognak egymás között, főleg, miután egy helyi asszony jelezte: az ő édesanyja is kísértetiesen hasonló módon hunyt el közel két éve, de akkor, ahogy a többi esetben sem, úgy édesanyja halálának kapcsán sem indult nyomozás: 

Édesanyám hasonló körülmények között hunyt el ugyanitt, két éve. Akkor nem indult nyomozás

 - írta kommentjében egy asszony. A legtöbben azt javasolták neki: azonnal forduljon a rendőrséghez az ügyben: 

- Jelenti kell még most időben, ne hagyja annyiban a dolgot - szögezte le egyikük. 

 

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