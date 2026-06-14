565 millió forint volt a tét: itt vannak a Hatoslottó június 14-ei nyerőszámai

Íme a Hatoslottó vasárnapi nyerőszámai (2026/24. hét):
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29.
6 találat 0 db
5 találat: 47 db – 218 635 forint
4 találat: 2 009 db – 5 115 forint
3 találat: 27 764 db – 2 525 forint
A következő sorsoláson várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén): 625 millió Ft.
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