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565 millió forint volt a tét: itt vannak a Hatoslottó június 14-ei nyerőszámai

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors hatoslottó
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 14. 17:40
nyerőszámoksorsolás
Mutatjuk a nyerőszámokat!
N.T.
A szerző cikkei

Íme a Hatoslottó vasárnapi nyerőszámai (2026/24. hét): 

178A4793
Fotó: Markovics Gábor

Nyerőszámok: 

6, 

12, 

18, 

21, 

24, 

29.

Nyeremények:

6 találat  0 db

5 találat: 47 db – 218 635 forint

4 találat: 2 009 db – 5 115 forint

3 találat: 27 764 db – 2 525 forint

A következő sorsoláson várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén): 625 millió Ft. 

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