Meghurcolása után először láthatjuk Jim Carrey-t: új filmjében is sokkolóan néz ki!

Jim Carrey éve enyhén szólva is furán kezdődött. A színész egy ideje elvonult a közszerepléstől, de idén februárban újra feltűnt, hogy átvegyen egy életmű-díjat a francia Oscaron, a César-gálán. Kedvenc gumiarcú humoristánk külleme pedig lesokkolta az embereket, egyszerűen nem ismertek rá az Ace Ventura, a Dumb és Dumber, valamint az Egy makulátlan elme örök ragyogása sztárjára. Az internet hetekig rágódott a témán, ha frissítettük a közösségi média felületeket, szinte biztos, hogy egy ezzel kapcsolatos mém vagy vad teória került elénk — olyan szintű dolgokra kell gondolni, hogy Jim Carreyt leklónozta a háttérhatalom, ami természetesen gyíkemberekből áll. Az őrület kezd lecsillapodni, miképp Jim Carrey-t ismét természetes környezetében láthatjuk: kijött, a Sonic, a sündisznó 4 előzetese!

Jim Carrey 2026-ban már egészen más, mint ahogy megszokhatták a rajongói (Fotó: DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE)

Kijött a Sonic, a sündisznó 4 előzetese

Jim Carrey karakterének változása ijesztően egybecseng a sztár magánéletével

A humorista önmaga Truman Showjának részévé vált

Jim Carrey Sonic szereplése is sokkolni fogja az embereket?

A Sonic, a sündisznó már az első résztől kezdve az a filmsorozat volt, amit vagy imádott az ember a videójátékok nosztalgiája révén, vagy érthető módon teljesen hidegen hagyta. Abban viszont bárki egyetérthet, hogy Jim Carrey felbontva önnön nyugdíjazását karrierjének egyik legszórakoztatóbb szerepében tért vissza a kék sündisznót kergető elvetemült tudósként. Bár a harmadik részben kiírták a karakterét, az új előzetesben mégis feltűnik:

A félperces kedvcsinálóból egyébként túl sok nem derül ki, de láthatjuk kik térnek vissza a korábbi filmekből: például Idris Elba visszatér vörös hangyászsünként és Keanu Reeves is újra megjelenik sötét sündisznó formájában. A hírek szerint egyébként további nagy nevek is csatlakoznak a színészgárdához, például Nick Offerman és Ben Kingsley is szerepet kapnak majd, eddig be nem jelentett szerepekben.

Jim Carrey karaktere pedig minden filmben egyre megviseltebbnek látszik. Nem tudni, miképpen hozták vissza őt a halálból, de az előzetesből egy sápadt, beesett szemű Dr. Robotnik néz vissza ránk. Ez nyilván csak a karakterének maszkírozása, de a nyomon követhető karakterváltozás még kicsit egybe is cseng azzal, ahogy mostanság megítélik őt az emberek. Nem nehéz belelátni a változásokat, bonyolult lelki folyamatokat amiken mostanság keresztül megy a világsztár.