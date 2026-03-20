Meghurcolása után először láthatjuk Jim Carrey-t: új filmjében is sokkolóan néz ki!

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 11:10
Kellett kis idő, hogy lecsengjen a sztár kinézete körüli mizéria. A Sonic, a sündisznó 4 előzetese mégis emlékeztet minket, hogy Jim Carrey komoly változásokon megy keresztül mostanság.
Bodnár Dániel
Jim Carrey éve enyhén szólva is furán kezdődött. A színész egy ideje elvonult a közszerepléstől, de idén februárban újra feltűnt, hogy átvegyen egy életmű-díjat a francia Oscaron, a César-gálán. Kedvenc gumiarcú humoristánk külleme pedig lesokkolta az embereket, egyszerűen nem ismertek rá az Ace Ventura, a Dumb és Dumber, valamint az Egy makulátlan elme örök ragyogása sztárjára. Az internet hetekig rágódott a témán, ha frissítettük a közösségi média felületeket, szinte biztos, hogy egy ezzel kapcsolatos mém vagy vad teória került elénk — olyan szintű dolgokra kell gondolni, hogy Jim Carreyt leklónozta a háttérhatalom, ami természetesen gyíkemberekből áll. Az őrület kezd lecsillapodni, miképp Jim Carrey-t ismét természetes környezetében láthatjuk: kijött, a Sonic, a sündisznó 4 előzetese!

Jim Carrey a César-gálán
Jim Carrey 2026-ban már egészen más, mint ahogy megszokhatták a rajongói (Fotó: DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE)
  • Kijött a Sonic, a sündisznó 4 előzetese
  • Jim Carrey karakterének változása ijesztően egybecseng a sztár magánéletével
  • A humorista önmaga Truman Showjának részévé vált

Jim Carrey Sonic szereplése is sokkolni fogja az embereket?

A Sonic, a sündisznó már az első résztől kezdve az a filmsorozat volt, amit vagy imádott az ember a videójátékok nosztalgiája révén, vagy érthető módon teljesen hidegen hagyta. Abban viszont bárki egyetérthet, hogy Jim Carrey felbontva önnön nyugdíjazását karrierjének egyik legszórakoztatóbb szerepében tért vissza a kék sündisznót kergető elvetemült tudósként. Bár a harmadik részben kiírták a karakterét, az új előzetesben mégis feltűnik:

A félperces kedvcsinálóból egyébként túl sok nem derül ki, de láthatjuk kik térnek vissza a korábbi filmekből: például Idris Elba visszatér vörös hangyászsünként és Keanu Reeves is újra megjelenik sötét sündisznó formájában. A hírek szerint egyébként további nagy nevek is csatlakoznak a színészgárdához, például Nick Offerman és Ben Kingsley is szerepet kapnak majd, eddig be nem jelentett szerepekben.

Jim Carrey karaktere pedig minden filmben egyre megviseltebbnek látszik. Nem tudni, miképpen hozták vissza őt a halálból, de az előzetesből egy sápadt, beesett szemű Dr. Robotnik néz vissza ránk. Ez nyilván csak a karakterének maszkírozása, de a nyomon követhető karakterváltozás még kicsit egybe is cseng azzal, ahogy mostanság megítélik őt az emberek. Nem nehéz belelátni a változásokat, bonyolult lelki folyamatokat amiken mostanság keresztül megy a világsztár.

Egy megviselt Jim Carrey a Sonic 4 előzetesében (Fotó: YouTube)

Jim Carrey kicsit saját Truman Showjának szereplőjévé vállt

A Jim Carrey-filmek egyik legizgalmasabb darabjára érdemes kitérnünk pár mondat erejére. Emlékezhetünk a Truman Showra, ahol a főszereplő már születésétől kezdve egy reality show része és minden megjátszott körülötte önmagán kívül. Az utóbbi években mutatott furcsa nyilvános szerepléseiből arra engedhetünk következtetni, hogy a hétköznapjait kicsit úgy élheti meg, mint Truman és apró utalásokkal mindig igyekszik fricskát mutatni a fogyasztói kultúra felszínességének és a tartalom nélküli sztárkodás értéktelenségének. Sőt, olyan egzisztenciális mélységekben is megnyilatkozott, hogy ő már „nem létezik”, ezzel megannyi szemöldököt megráncoltatva. Robin Williams óta is tudjuk, hogy a nap végén a legnagyobb nevettetők a legmagányosabbak is egyben.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
