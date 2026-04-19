"Köszönöm, hogy teljessé tette az oktatásomat" – Még Diana hercegnő is hálás volt a 80 éves Tim Currynek

Tim Curry hosszas egészségügyi megpróbáltatások és viszontagságos felépülési időszak után 80. születésnapját ünnepelheti ezen az áprilisi vasárnapon.

Tim Curry 80 évesen, a sztrókja után sem vesztette el a humorát (Fotó: UPI Photo / eyevine)

Tim Curry filmjei és szinkronszerepei

Tim Curry neve örökre összefonódott a ‘70-es évek egyik legnagyobb filmmusicalje, a The Rocky Horror Picture Show főszerepével, Frank-N-Furter doktoréval. Emellett a Stephen King Az című regényéből készült első minisorozatban a gyilkos bohóc, Pennywise karakterét is ő alakította, ezzel beköltözve mindannyiunk legrosszabb rémálmaiba. Az Amerikában elbukó, de hazánkban annál nagyobb sikernek örvendő Oscar című filmben is feltűnt Angelo Provolone logopédusaként és számtalan rajzfilmben és animációban is szinkronizált karrierje során, köztük a Star Wars: A klónok háborúja animációs sorozatban Palpatine kancellár és Darth Sidious karaktereit is ő szólaltatta meg.

Tim Curry Frank-N-Further professzor karakterével vált világhírűvé (Fotó: Entertainment Pictures)

Tim Curry sztrókja és a felépülés

2012-ben történt az eset, ami Tim Curry élete hátralévő részére rányomta a bélyegét. A színész éppen egy relaxációs masszázson vett részt, amikor sztrókot kapott. A masszőre jelezte, hogy szerinte valami nincs rendben és szeretne mentőt hívni. Tim Curry saját bevallása szerint semmit nem vett észre az egészből, így csak a masszőre határozottságának köszönheti, hogy életben maradt. A színészen sürgősségi agyműtétet hajtottak végre, de hiába minden erőfeszítés, a sztrók következtében Tim Curry a mai napig kerekesszékben éli mindennapjait, járni 14 évvel a tragikus eset után sem tud. Minderről a 2025-ben publikált Vagabond című életrajzi könyvében mesélt először. Már a sztrók előtt is rendkívül privát ember volt, a hollywoodi sztárok közül azon kevesek közé tartozott, akik soha, semmilyen körülmények között nem beszéltek a magánéletükről. A Vagabond így igazán exkluzív olvasmány és nagy sikert aratott a rajongói körében, akik tömegével szerezték be a friss kötetet.

Tim Curry sztrókja utáni első nyilvános megjelenése volt a jubileumi esemény (Fotó: Chris DELMAS / VISUAL Press Agency)

50 éves a The Rocky Horror Picture Show: Tim Curry is ott ünnepelt

Hosszú idő után, 2025 októberében jelent meg a nyilvánosság előtt a Rocky Horror Picture Show 50. évfordulójának tiszteletére rendezett díszvetítésen, ahol körbevették a filmben vele játszó kollégái, Barry Bostwick, Nell Campbell és Patricia Quinn. A Rocky Horror Picture Show hatalmasat bukott első premierje után, azonban lassan, de biztosan megtalálta a maga közönségét, 50 év távlatából pedig kijelenthetjük, hogy népszerűsége töretlen. Mérhetetlenül nagy rajongóbázissal rendelkezik, akik továbbra is életben tartják a különleges vetítések hagyományát, és a fiatalabb generáció is újra meg újra felfedezi Jim Sharman rendezését. Maga Diana hercegnő is a Rocky Horror-fanbázis tagja volt. Amikor találkozott Tim Curryvel, ezt minden áron közölni akarta vele, és azt mondta neki: