„Nem mostanában fogok táncolni és énekelni” – Tim Curry őszintén mesélt 13 évvel ezelőtti sztrókjáról

Tim Curry hosszas hallgatás után őszintén beszélt a 13 évvel ezelőtti sztrókjáról, melynek következtében a máig kerekesszékben éli mindennapjait. A Rocky Horror Picture Show film sztárja eddig nem nagyon részletezte a tragikus esetet, most azonban egyre nyíltabban és egyre sűrűbben idézi fel a kritikus napot.

Tim Curry őszintén vallott a kritikus napról, amikor az élete veszélyben forgott (Fotó: Chris DELMAS/VISUAL Press Agency)

Tim Curry sztrókja ellenére sem vesztette el humorát

A színész a Rocky Horror Picture Show 50. évfordulójának tiszteletére tartott díszvetítésen jelent meg kollégáival, akikkel együtt játszott a kultikus musicalfilmben. Az Academy Museum of Motion Picture rendezésében tartott vetítésen a film producere, Lou Adler, valamint a filmben Brad szerepét alakító Barry Bostwick, a Columbiát játszó Nell Campbell és a felejthetetlen hajkoronát viselő Magenta színésznője, Patricia Quinn is tiszteletüket tették. Curry láthatóan a tragikus eset ellenére sem veszített humorérzékéből, így nyilatkozott a vörösszőnyegen.

Még mindig nem tudok járni, ezért ülök ebben a hülye székben, ami nagyon lekorlátoz.

„Szóval, nem mostanában fogok táncolni és énekelni.”

Tim Curry még mindig kerekesszékhez kötve éli a mindennapokat (Fotó: Chris DELMAS/VISUAL Press Agency)

Tim Curry nem gondolta, hogy baj van

Tim Curry most részletesen mesélt a tragikus napról. Éppen egy masszázson vett részt, amikor sztrókot kapott, amiből elmondása szerint ő maga nem vett észre semmit.

A masszőröm mondta, hogy szerinte valami gond lehet, és mindenképpen mentőt akar hívni. Nekem semmi nem tűnt fel az egészből. Valószínűleg az életemet köszönhetem neki, amiért nem hallgatott rám és ösztönösen azonnal cselekedett.

Jó, hogy a masszőr ilyen körültekintő volt, ugyanis egy sztrók esetében minden perc kritikus lehet. A színész azonnal életmentő agyműtéten esett át. Az agya ekkorra már olyannyira felduzzadt, hogy sürgősségi kraniotómiát kellett végrehajtani rajta, melynek során ki kellett vágni egy darabot a koponyájából. Ezek után hosszú és fájdalmas felépülési időszak következett. A sztrók következtében a 79 éves sztár testének teljes bal oldala lebénult. Mindezt a nemrég megjelent Vagabond című életrajzi könyvében meséli el először, melyben arról is ír, hogy sosem félt a haláltól.