„Nem mostanában fogok táncolni és énekelni” – Tim Curry őszintén mesélt 13 évvel ezelőtti sztrókjáról

Tim Curry hosszas hallgatás után őszintén beszélt a 13 évvel ezelőtti sztrókjáról, melynek következtében a máig kerekesszékben éli mindennapjait. A Rocky Horror Picture Show film sztárja eddig nem nagyon részletezte a tragikus esetet, most azonban egyre nyíltabban és egyre sűrűbben idézi fel a kritikus napot.
A színész a Rocky Horror Picture Show 50. évfordulójának tiszteletére tartott díszvetítésen jelent meg kollégáival, akikkel együtt játszott a kultikus musicalfilmben. Az Academy Museum of Motion Picture rendezésében tartott vetítésen a film producere, Lou Adler, valamint a filmben Brad szerepét alakító Barry Bostwick, a Columbiát játszó Nell Campbell és a felejthetetlen hajkoronát viselő Magenta színésznője, Patricia Quinn is tiszteletüket tették. Curry láthatóan a tragikus eset ellenére sem veszített humorérzékéből, így nyilatkozott a vörösszőnyegen.
Még mindig nem tudok járni, ezért ülök ebben a hülye székben, ami nagyon lekorlátoz.
„Szóval, nem mostanában fogok táncolni és énekelni.”
Tim Curry most részletesen mesélt a tragikus napról. Éppen egy masszázson vett részt, amikor sztrókot kapott, amiből elmondása szerint ő maga nem vett észre semmit.
A masszőröm mondta, hogy szerinte valami gond lehet, és mindenképpen mentőt akar hívni. Nekem semmi nem tűnt fel az egészből. Valószínűleg az életemet köszönhetem neki, amiért nem hallgatott rám és ösztönösen azonnal cselekedett.
Jó, hogy a masszőr ilyen körültekintő volt, ugyanis egy sztrók esetében minden perc kritikus lehet. A színész azonnal életmentő agyműtéten esett át. Az agya ekkorra már olyannyira felduzzadt, hogy sürgősségi kraniotómiát kellett végrehajtani rajta, melynek során ki kellett vágni egy darabot a koponyájából. Ezek után hosszú és fájdalmas felépülési időszak következett. A sztrók következtében a 79 éves sztár testének teljes bal oldala lebénult. Mindezt a nemrég megjelent Vagabond című életrajzi könyvében meséli el először, melyben arról is ír, hogy sosem félt a haláltól.
„Akkortájt nagyon féltem, de csak azért, mert fogalmam sem volt, mi vár rám.”
Nem tudtam, hogy most következik-e az elviselhetetlen fájdalom.
„De ha a halál csendesen és békésen ragadna el, ha csak szépen átlebegnék a túloldalra, attól egyáltalán nem félnék.”
Tim Curry, aki az őrült tudós, Frank n’ Further szerepét alakította a legendás filmben, nem számított rá, hogy ez a mozi ekkora siker lesz. A Rocky Horror premierjekor hatalmasat bukott, pedig szinte minden adott volt a siker receptjéhez. Fülbemászó, zseniális dalok, sztárszínészek, különleges, sosem hallott történet és a csillogás alatt megbúvó fontos mondanivaló. Azonban talán pont a csillogás és a különleges történet okozta a film kezdeti bukását. A harisnyakötőben és hibátlan sminkben parádézó Tim Curry sokaknál kiverte a biztosítékot, valószínűleg 1975-ben a világ még nem volt felkészülve erre a sokkhatásra. A film azonban megtalálta a maga közönségét, és az LMBTQ-közösség egyik meghatározó mozijává vált. New Yorkban éjféli vetítéseket tartottak, ahol kígyózó sorokban álltak az ikonikus szereplők jelmezeibe bújt rajongók. Ez a hagyomány a mai napig, 50 évvel a film premierje után is él tovább Amerika-szerte, a közösségi médiában pedig hatalmas létszámú csoportokba tömörültek a Rocky Horror-fanok a világ legkülönbözőbb pontjairól.
