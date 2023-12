Tolószékbe kényszerült, szinte fel sem ismerni a magyarok egyik kedvenc színészét – fotó

Tim Curry sokak kedvence. A színész egy rövid lefolyású, ámde súlyos betegség miatt kerekesszékbe kényszerült, és már nincs esély rá, hogy bármikor felálljon belőle. Az Oscar és a Reszkessetek betörők! sztárjáról néhány napja ijesztő képek készültek, amelyeken látható, hogy a 77 éves színész nagyon rossz bőrben van. 2012-ben ugyanis agyvérzést kapott, aminek következtében a színészetet is abba kellett hagynia, miután élete során több mint 240 film és sorozatepizódban szórakoztatta a közönséget.

Tim Curry rengeteg boldog pillanatot okozott a tévénézőknek és a moziba járóknak Fotó: AFP

Úgy tűnik, hogy Tim Curry-t is utolérte a Reszkessetek betörők! átka, amely több, a filmben szerepet kapó színész életét is tönkretette. Betegségek, bűnügyek, kábítószerfüggőség, és a lista még folytatható arról, hogy milyen szörnyűségek történtek az ikonikus karácsonyi film stábjának tagjaival. Tim Curry-re az agyvérzése után hosszú ideig rehabilitáció várt, újra meg kellett tanulnia beszélni, és fizikoterapeutához is járnia kellett, azonban a járását már sosem fogja visszakapni – számolt be róla a DailyStar. A humorérzékéből azonban semmit nem veszített a színész, ugyanis három évvel a balesete után újra tökéletesen formázta a szavakat és viccelődött. Ügynöke, Marcia Hurwitz így nyilatkozott róla:

Tökéletesen tud beszélni, és jelenleg gyógyul, a humorérzéke pedig továbbra is remek.

Az a fotó, ami a közelmúltban készült róla, azonban még azokat is ledöbbentette, akik pontosan tisztában voltak az állapota súlyosságával: