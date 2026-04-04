Romy Schneider gyűlölte, a magyarok viszont máig imádják: Ezeket biztosan nem tudtad a Sissiről

Kevés európai filmsorozat vált akkora kultikus jelenséggé, mint a Sissi-filmek, amelyek generációk számára tették emlékezetessé Erzsébet királyné történetét. A szívfacsaró romantika, a Bridgertont megszégyenítően elkápráztató látvány és persze Romy Schneider alakítása együtt olyan hatást ért el, amely évtizedekkel a bemutató után is népszerűvé teszi ezeket az alkotásokat. Schneider különösen felejthetetlenné vált a szerepben. Nemcsak tehetsége miatt, hanem azért is, mert későbbi, tragédiákkal teli élete még erősebben rányomta a bélyegét arra, ahogyan ma visszaemlékezünk rá és a Sissi-filmekre. Most össze is gyűjtöttünk néhány kulisszatitkot és érdekességet, amelyeket talán csak a legnagyobb rajongók ismernek, vagy talán még ők sem.

A Romy Schneider-filmek legkedveltebb karaktere mai napig egyértelműen Sissi (Fotó: IMDb)

Anya és lánya együtt a vásznon

Romy Schneider 1955-ben, még pályája elején vállalta el Sissi szerepét, miután édesanyja, Magda Schneider erre biztatta. Külön érdekesség, hogy a filmben Sissi édesanyját, Ludovika bajor hercegnét is Magda játszotta, így a való életbeli anya-lánya páros a képernyőn is hasonló kapcsolatban jelent meg.

70 éve világsiker

A Sissi-filmek pontos nézőszámai nem ismertek, mert abban az időben nem vezettek hivatalos statisztikákat, de becslések szerint összesen akár 20-25 millió mozijegyet is eladhattak vetítésekre. Az igazán nagy hírnév viszont a tévévetítések kezdetével köszöntött be, azóta pedig Németországban vagy Olaszországban az ünnepi filmkínálat oszlopos tagjaivá váltak az alkotások.

Sissi történetét azóta a Netflixen is megénekelték (Fotó: IMDb)

Sissi a Netflix-sorozatok élén

Ezek a Sissi-mozik egészen addig számítottak egyébként a legsikeresebb, Erzsébetről szóló életrajzi alkotásnak, míg a Netflix 2022-ben elő nem állt A császárné című szériájával, amire már a premiert követő két hétben több mint 20 millióan kattintottak világszerte.

A nem létező keringő

Noha a filmeket többen tökéletesnek vélik, azért akad bennük egy-két pontatlanság: például a történet szerint Ferenc József és Sissi a bécsi Szent Mihály-templomban házasodnak össze, a valóságban azonban az Ágoston-rendi templomban tartották az esküvőt. Az esküvői tánc alatt Johann Strauss Császárkeringője hallható, ami szintén pontatlanság, hiszen a házasságkötés 1854-ben volt, míg a keringőt Strauss csak 1889-ben komponálta meg.