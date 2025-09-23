Romy Schneider, a mi Sissink: 83 éves lenne a magyarok kedvenc színésznője – Galéria!

Romy Schneider, aki nekünk, magyaroknak csak Sissi volt, 1938-ban ezen a napon született. Az osztrák származású színésznő a Sissi, a magyarok királynéja című filmjével lopta be magát a hazai szívekbe, de számos más moziban is maradandót alkotott. Romy Schneider színésznő ma ünnepelné a 83. születésnapját.

Romy Schneider Sissi szerepében vált a magyarok kedvencévé (Fotó: Erma Films)

Romy Schneider korai szerepei

A színésznő Ausztriában látta meg a napvilágot, egy színészcsalád első gyermekeként. Romy Schneider édesanyja, Magda Schneider is a filmszakmában dolgozott, Romy későbbi karrierje során több filmben is együtt játszott vele. Első szerepét mindössze 15 évesen kapta, az Amikor a fehér orgona újra virágzik című Hans Deppe rendezésben. Édesanyja innentől kezdve szoros felügyelet alatt tartotta a fiatal színésznő karrierjét. Az első komolyabb sikert és a nemzetközi ismertéget a Sissi, a magyarok királynéja című film hozta el számára. Az első Sissi-filmet további kettő követte, Romy Schneider pedig elválaszthatatlanná vált Sissi karakterétől, különösen Magyarországon és Németországban volt népszerű. A Sissi-trilógia sikere után vállalta el a Christine főszerepét, ami az 1933-as Max Ophül rendezés, a Szerelmeskedés remake-je volt. A Christine forgatásán ismerkedett meg azzal az emberrel, aki aztán a legnagyobb hatást gyakorolta az életére, a Napfogyatkozás sztárjával, Alain Delonnal.

Romy Schneider élete nagy szerelme volt a francia színész, Alain Delon (Fotó: MPP/Bestimage)

Romy Scheider szerelmei

A Christine forgatásán ismerkedett meg Alain Delonnal, aki már akkor is gátlástalan nőcsábász hírében állt, így nem csoda, hogy az osztrák színésznőt is azonnal levette a lábáról. A forgatás után Romy Schneider Párizsba költözött a sármőrrel, aki akkor már el is jegyezte. Kapcsolatuk rendkívül viharosan alakult, bár Delon a későbbiekben azt nyilatkozta, hogy az összes nőügye közül valójában Romy Schneider volt élete igaz szerelme. Öt évig voltak együtt, kapcsolatuknak Delon hűtlensége vetett véget, aki egy levélben szakított a színésznővel. Romy Schneider ekkor követte el első öngyilkossági kísérletét, képtelen volt feldolgozni szerelme elvesztését. Egy évvel a szakítás után Harry Meyen rendező felesége lett, akitől megszületett első gyermeke, David-Christopher. Ez a kapcsolat is szomorú véget ért, 1975-ben elváltak, négy évvel később Meyen öngyilkos lett. A színésznő nem tudta elviselni a magánéletét sorozatosan feldúló csapásokat, fájdalmát alkoholba és gyógyszerekbe fojtotta. A személyes gondok ellenére karrierje csúcsán volt, különösen Franciaországban ünnepelték, ahol elsőként nyerte el a legjobb színésznőnek járó César-díjat. Nem sokkal a válása után hozzáment személyi titkárához, Daniel Biasini-hez, amire a közvélemény felháborodással reagált. Rövid házasságukból született lánya, Sarah Biasini színésznő, aki megszólalásig hasonlít szépséges édesanyjára és maga is filmes karriert futott be.