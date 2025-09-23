Romy Schneider, a mi Sissink: 83 éves lenne a magyarok kedvenc színésznője – Galéria!

Romy Schneider, aki nekünk, magyaroknak csak Sissi volt, 1938-ban ezen a napon született. Az osztrák származású színésznő a Sissi, a magyarok királynéja című filmjével lopta be magát a hazai szívekbe, de számos más moziban is maradandót alkotott. Romy Schneider színésznő ma ünnepelné a 83. születésnapját.
A színésznő Ausztriában látta meg a napvilágot, egy színészcsalád első gyermekeként. Romy Schneider édesanyja, Magda Schneider is a filmszakmában dolgozott, Romy későbbi karrierje során több filmben is együtt játszott vele. Első szerepét mindössze 15 évesen kapta, az Amikor a fehér orgona újra virágzik című Hans Deppe rendezésben. Édesanyja innentől kezdve szoros felügyelet alatt tartotta a fiatal színésznő karrierjét. Az első komolyabb sikert és a nemzetközi ismertéget a Sissi, a magyarok királynéja című film hozta el számára. Az első Sissi-filmet további kettő követte, Romy Schneider pedig elválaszthatatlanná vált Sissi karakterétől, különösen Magyarországon és Németországban volt népszerű. A Sissi-trilógia sikere után vállalta el a Christine főszerepét, ami az 1933-as Max Ophül rendezés, a Szerelmeskedés remake-je volt. A Christine forgatásán ismerkedett meg azzal az emberrel, aki aztán a legnagyobb hatást gyakorolta az életére, a Napfogyatkozás sztárjával, Alain Delonnal.
A Christine forgatásán ismerkedett meg Alain Delonnal, aki már akkor is gátlástalan nőcsábász hírében állt, így nem csoda, hogy az osztrák színésznőt is azonnal levette a lábáról. A forgatás után Romy Schneider Párizsba költözött a sármőrrel, aki akkor már el is jegyezte. Kapcsolatuk rendkívül viharosan alakult, bár Delon a későbbiekben azt nyilatkozta, hogy az összes nőügye közül valójában Romy Schneider volt élete igaz szerelme. Öt évig voltak együtt, kapcsolatuknak Delon hűtlensége vetett véget, aki egy levélben szakított a színésznővel. Romy Schneider ekkor követte el első öngyilkossági kísérletét, képtelen volt feldolgozni szerelme elvesztését. Egy évvel a szakítás után Harry Meyen rendező felesége lett, akitől megszületett első gyermeke, David-Christopher. Ez a kapcsolat is szomorú véget ért, 1975-ben elváltak, négy évvel később Meyen öngyilkos lett. A színésznő nem tudta elviselni a magánéletét sorozatosan feldúló csapásokat, fájdalmát alkoholba és gyógyszerekbe fojtotta. A személyes gondok ellenére karrierje csúcsán volt, különösen Franciaországban ünnepelték, ahol elsőként nyerte el a legjobb színésznőnek járó César-díjat. Nem sokkal a válása után hozzáment személyi titkárához, Daniel Biasini-hez, amire a közvélemény felháborodással reagált. Rövid házasságukból született lánya, Sarah Biasini színésznő, aki megszólalásig hasonlít szépséges édesanyjára és maga is filmes karriert futott be.
A zűrös szerelmi és házassági ügyeken túl történt valami, amit a színésznő sosem tudott feldolgozni. Romy Schneider fia, David-Christopher, aki a Meyennel kötött házasságból született, egy tragikus balesetben, csupán 14 éves korában elhunyt. A színésznő egy évvel később követte fiát, 1982-ben, 43 éves korában találtak rá a lakásán. Halálának körülményei a mai napig tisztázatlanok. Az orvosi jelentés szerint szívroham vitte el, ám a helyszínelés során rengeteg gyógyszert és alkoholt találtak az otthonában, így a túladagolás és az öngyilkosság tényét sem tudták teljes mértékben kizárni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.