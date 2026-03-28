Darvas Ivánra csak a kín és a fájdalom várt a Liliomfi után: Ezeket biztosan nem tudtad Makk Károly filmjéről

A teljes magyar mozihistória egyik legkedveltebb klasszikusa a Liliomfi, amely több mint 70 évvel a bemutatója után is még mindig frissnek és szórakoztatónak számít. Könnyed humora, szerethető karakterei és a színházi világ játékos bemutatása miatt generációk nőttek fel rajta, miközben korszaka egyik fontos fordulópontját is jelképezi: a magyar mozi ekkor kezdett újra nyitni a közönségszórakoztató filmek felé. Nem véletlen, hogy a mai napig rendszeresen műsorra tűzik a tévécsatornák, és sok néző számára igazi nosztalgikus kedvenc maradt. Mai cikkünkben össze is gyűjtöttünk néhány olyan érdekességet, amelyeket talán még a legnagyobb rajongók sem tudtak a Liliomfiról.

A Liliomfit 1955 óta több generáció tekinti kedvenc filmjének (Fotó: IMDb)

Eredet

A Liliomfi Szigligeti Ede 1849-es, azonos című színházi darabja alapján készült, melyet a drámaíró a legenda szerint mindössze kettő délután leforgása alatt rótt papírra.

Helyszíncsere

Az eredeti mű története Kolozsváron játszódik, a film készítői azonban más helyszínt választottak. Az adaptációt az akkor még szinte érintetlen Balaton-felvidéken forgatták, a romantikus hangulatú szigligeti tájban, valamint a pasaréti filmgyár udvarán készültek további jelenetek.

Az ötletgazda

Makk Károly többször is elmondta, hogy a film ötlete Bacsó Pétertől származott. Ugyanis egyszer együtt nézték meg a darabot a Madách Színházban, amikor is Bacsó megjegyezte, hogy ebből filmet kellene készítenie.

A Liliomfi a Makk Károly-filmek között is kiemelkedő (Fotó: IMDb)

A szerelmesek filmje

Makknak végül a siker mellett a szerelmet is elhozta az életébe a korabeli újságírók által erkölcstelennek nyilvánított Liliomfi, hiszen három évvel a forgatás után feleségül vette a női főszereplőt, Krencsey Marianne-t. Kapcsolatuk azonban 1960-ban válással végződött.

Darvas Iván tragédiája

A film egyik főszereplője, Darvas Iván ekkoriban már Tolnay Klári férje volt, aki közel tizenegy évvel volt idősebb nála. A Liliomfi után két évvel azonban a történelem közbeszólt. Az 1956-os forradalom idején Darvas kiszabadította bebörtönzött testvérét, amiért a megtorlás után 22 hónap börtönbüntetést kapott. Noha Tolnay kivárta férje szabadulását, nem sokkal később elváltak.