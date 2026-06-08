Szexuális zaklatás miatt tartóztatták le a franciák egyik kedvenc színészét

Őrizetbe vették hétfőn Patrick Bruel francia énekest és színészt egy szexuális zaklatásokkal kapcsolatos nyomozás keretében, amely "jelenleg 13 feltételezett áldozatot érint" - közölte a francia igazságszolgáltatás egy közleményben.

Kiskorú is van Patrick Bruel áldozatai között. Fotó: Freepik

A folyamatban lévő nyomozás "három nő által bejelentett tényekre vonatkozik, akik Patrick Bruelt szexuális zaklatás és nemi erőszak kísérlete miatt vádolják" 1997 és 2001 között - tudatta a Párizshoz közeli Nanterre ügyészsége. Ezenkívül "nőkkel szembeni erőszakos cselekményekről vagy erőszakos cselekmények kísérletéről, szexuális zaklatásokról" van szó, amelyek miatt további nők tettek panaszt Franciaországban és Belgiumban.

A franciák egyik kedvenc színésze és népszerű slágerek előadója elleni nemi erőszakkal kapcsolatos négy franciaországi feljelentés és egy belgiumi nyomozás hetek óta vezető téma a francia médiában.

Patrick Bruel tagad minden ellene felhozott vádat.

French singer Patrick Bruel has been taken into police custody for questioning as part of an investigation into alleged sexual violence.



• The probe currently concerns 13 alleged victims, but roughly 30 women have publicly accused Bruel of sexual violence in investigations



•… pic.twitter.com/rLZfFp4L8L — Variety (@Variety) June 8, 2026

Patrick Bruel segít a hatóságoknak, hogy bebizonyítsa ártatlanságát



Patrick Bruel "több héttel ezelőtt jelezte, hogy az igazságszolgáltatás rendelkezésére áll, hogy végre válaszolhasson a jogi eljárás keretein belül, a megfelelő hatóság előtt" - írták közleményükben ügyvédei, Christophe Ingrain, Céline Lasek és Fanny Colin. "Minden kérdésre válaszolni fog a nyomozóknak, és átad minden szükséges elemet, hogy bizonyítsa ártatlanságát" - tették hozzá.

A nanterre-i ügyészség a közleményében azt is jelezte, hogy az északnyugat-franciaországi Saint-Malo ügyésze 2026. május 29-én átadta a "Patrick Bruel által 2012-ben Dinard-ban egy 32 éves nő ellen elkövetett nemi erőszak ügyének" kivizsgálását.

A sztár kihallgatása során szóba kerül majd "egy hivatalos bejelentés, amelyet a belga hatóságok tettek 2026. június 1-jén egy 2010-ben Brüsszelben elkövetett nemi erőszakkal és szexuális zaklatással kapcsolatos ügyről, amely egy 40 éves nő Patrick Bruel" elleni feljelentése nyomán indult.

A hatalmas közéleti nyomás és a fellépéseinek helyszínén rendezett tüntetések miatt a 67 éves francia sztár pénteken bejelentette, hogy lemondja következő turnéjának nagy részét, amely június közepén Párizsban kezdődött volna, majd a nyári fesztiválokon folytatódott volna.

Szerdán Patrick Bruel három montréali fellépését is lemondták a kanadai szervezők, őszre tervezett több franciaországi koncertjét viszont egyelőre megtartotta a menedzsmentje.