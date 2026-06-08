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Szexuális zaklatás miatt tartóztatták le a franciák egyik kedvenc színészét

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors szexuális zaklatás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 17:20
patrick bruelnemi erőszak
13 áldozatot hagyhatott maga után. Patrick Bruelt nemsokára kihallgatják.

Őrizetbe vették hétfőn Patrick Bruel francia énekest és színészt egy szexuális zaklatásokkal kapcsolatos nyomozás keretében, amely "jelenleg 13 feltételezett áldozatot érint" - közölte a francia igazságszolgáltatás egy közleményben.

Kiskorú is van Patrick Bruel áldozatai között.
Kiskorú is van Patrick Bruel áldozatai között. Fotó: Freepik

A folyamatban lévő nyomozás "három nő által bejelentett tényekre vonatkozik, akik Patrick Bruelt szexuális zaklatás és nemi erőszak kísérlete miatt vádolják" 1997 és 2001 között - tudatta a Párizshoz közeli Nanterre ügyészsége. Ezenkívül "nőkkel szembeni erőszakos cselekményekről vagy erőszakos cselekmények kísérletéről, szexuális zaklatásokról" van szó, amelyek miatt további nők tettek panaszt Franciaországban és Belgiumban.

A franciák egyik kedvenc színésze és népszerű slágerek előadója elleni nemi erőszakkal kapcsolatos négy franciaországi feljelentés és egy belgiumi nyomozás hetek óta vezető téma a francia médiában.

 Patrick Bruel tagad minden ellene felhozott vádat.

 

Patrick Bruel segít a hatóságoknak, hogy bebizonyítsa ártatlanságát


Patrick Bruel "több héttel ezelőtt jelezte, hogy az igazságszolgáltatás rendelkezésére áll, hogy végre válaszolhasson a jogi eljárás keretein belül, a megfelelő hatóság előtt" - írták közleményükben ügyvédei, Christophe Ingrain, Céline Lasek és Fanny Colin. "Minden kérdésre válaszolni fog a nyomozóknak, és átad minden szükséges elemet, hogy bizonyítsa ártatlanságát" - tették hozzá.

A nanterre-i ügyészség a közleményében azt is jelezte, hogy az északnyugat-franciaországi Saint-Malo ügyésze 2026. május 29-én átadta a "Patrick Bruel által 2012-ben Dinard-ban egy 32 éves nő ellen elkövetett nemi erőszak ügyének" kivizsgálását.

A sztár kihallgatása során szóba kerül majd "egy hivatalos bejelentés, amelyet a belga hatóságok tettek 2026. június 1-jén egy 2010-ben Brüsszelben elkövetett nemi erőszakkal és szexuális zaklatással kapcsolatos ügyről, amely egy 40 éves nő Patrick Bruel" elleni feljelentése nyomán indult.

A hatalmas közéleti nyomás és a fellépéseinek helyszínén rendezett tüntetések miatt a 67 éves francia sztár pénteken bejelentette, hogy lemondja következő turnéjának nagy részét, amely június közepén Párizsban kezdődött volna, majd a nyári fesztiválokon folytatódott volna.
Szerdán Patrick Bruel három montréali fellépését is lemondták a kanadai szervezők, őszre tervezett több franciaországi koncertjét viszont egyelőre megtartotta a menedzsmentje.

Kiskorú is van az áldozatok között

Az énekes-színész ellen már korábban is indult eljárás szexuális visszaélés gyanújával: 2019-ben két masszőr nyújtott be panaszt Bruel ellen. Elmondásuk szerint az egyik a franciaországi Perpignanban, a másik Korzikán vált szexuális zaklatás áldozatává. Emellett a svájci hatóságok is vizsgálódtak az énekes-színésszel kapcsolatos szexuális visszaélések ügyében, de ezeket a vizsgálatokat további intézkedések nélkül lezárták. Legutóbb, március közepén nyolc nő tett vallomást 1992 és 2019 között ellenük elkövetett szexuális visszaélésekről. Az egyik érintett - a beszámoló szerint - kiskorú volt a zaklatás idején. Patrick Bruel ügyvédjén keresztül leszögezte: soha sem próbált senkit szexuális aktusra kényszeríteni, sosem erőszakoskodott elutasítást követően - írja az MTI.

 

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