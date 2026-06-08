Michelle Pfeiffer megdöbbentő dolgot árult el a Macskanő filmszerepéről

Michelle Pfeiffert elkapta a nosztalgia, a színésznő a több mint 30 évvel ezelőtti, Tim Burton rendezte Batman visszatér című filmben alakított Macskanő szerepéről elmélkedett a Deadline riporterének.

Tim Burton feledhetetlenné tette Michelle Pfeiffer Macskanőjét (Fotó: KPA/Heritage-Images)

Michelle Pfeiffer Macskanő szerepe valóra vált álom volt

A 68 éves Michelle Pfeiffernek csak szép emlékei vannak az 1992-ben mozikba került Batman visszatér forgatásáról.

„Nagyon más volt azt forgatni, mint a mai Marvel filmeket.”

Sokkal bensőségesebb folyamat volt. Nem volt még CGI, nem emlékszem egy darab zöld háttérre sem.

„Mindent ott, helyben, valós időben forgattunk, a díszlet meg volt építve.”

Valóban, manapság ez már kevésbé jellemző, 1992 óta hatalmas technikai fejlődéseken ment keresztül a filmipar is, hiszen az IMAX kameráktól, melyek például Christopher Nolan kedvenc eszközévé váltak, eljutottunk egészen napjaink problémájához, az AI használatához, amivel már akár elhunyt színészek is újból életre kelthetőek. Michelle Pfeiffer ugyan nem mesélte el, mi a véleménye a mesterséges intelligencia használatáról, de amilyen szeretettel emlékezett meg a teljes mértékben két kézzel épült díszletek között forgó Batman filmről, valószínűleg továbbra is előnyben részesíti a hagyományos filmtrükköket a számítógéppel generált látvánnyal szemben. Az, hogy a Batman visszatér ezek után a legjobb smink és a legjobb vizuális effekt kategóriában is Oscar-jelölést kapott, már csak nyomatékot ad Michelle Pfeiffer szavainak.

Michelle Pfeiffer és Danny DeVito külseje is simán megérdemelte volna az Oscar-díjat (Fotó: SNAP)

Tim Burton Batman-filmjei fontos helyet foglalnak el

Tim Burton Batman-filmjei mérföldkőnek számítanak nemcsak a Batman képregényadaptációkat, hanem a szuperhősmozik műfaját tekintve is. Tim Burton rendező sajátos, sötét látásmódját alkalmazta a Michael Keaton főszereplésével készült filmekben is, ami plusz mélységgel ruházta fel Batman karakterét és alapul szolgált a későbbi képregényfeldolgozásoknak is. Az első, 1989-es Batman filmben Jack Nicholson nyújtott feledhetetlen alakítást Jokerként, ami a mai napig Heath Ledger és Joaquin Phoenix mellett az egyik legjobb Joker alakítás. A Michelle Pfeiffer Macskanőjét debütáltató Batman visszatérben pedig egy másik Gotham gonosztevő is felbukkan, Danny DeVito zseniális alakításában találkozhatunk a Pingvinnel, aki nemrég Colin Farrell jóvoltából még külön sorozatot is kapott. Az interjúban a Sebhelyesarcú sztárja is azt nyilatkozta, nem lenne ellenére, ha visszatérhetne egykori Macskanő szerepéhez. Még a Batman visszatér után suttogták Hollywood berkein belül, hogy a Macskanő önálló filmet kaphat, szintén Michelle Pfeiffer és Tim Burton közös munkájával, de a projekt végül sosem készült el.