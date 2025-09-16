Láttad már Timothée Chalamet nővérét? Pauline Chalamet meghódította a tévé világát

Kevesen tudják, de a 29 éves szupersztárnak van egy 33 éves testvére, aki az HBO Max egyik legismertebb arca. Timothée Chalamet nővére, Pauline Chalamet ugyanis az Egyetemista lányok szexuális élete című széria egyik főszereplője. Amíg a Dűne sztárja a Z-generáció Leonardo DiCapriója lett az utóbbi években, addig Pauline-t huszonéves lányok milliói követik a streamingen.

Timothée Chalamet és Pauline is filmes pályán mozognak (Fotó: Tammie Arroyo/AFF-USA.com)

Timothée Chalamet és Pauline Chalamet

A színésznő 1992-ben született, 3 évvel világsztár öccse előtt. Pauline a testvérével ellentétben viszonylag későn, 25 évesen kezdett el aktívan foglalkozni a színészettel. Az ekkor 22 éves Timothée éppen az első Oscar-jelölését ünnepelte a Szólíts a neveden című film főszerepéért. Pauline kisfilmekben szerepelt sokáig, majd 2020-ban jött a Pete Davidson és Judd Apatow nevével fémjelezett Staten Island királya című komédia, amiben fontos szerepet kapott a színésznő. A kritikák imádták a filmet, de a koronavírus járvány árnyékában csak később, streamingen fedezte fel a közönség a filmet és Pauline tehetségét. A film viszont elég volt ahhoz, hogy Pauline karrierje beinduljon.

A vadóc színésznő az HBO Max sztárja (Fotó: AdMedia /MediaPunch)

Pauline Chalamet bevállalós

2021-ben debütált az Egyetemista lányok szexuális élete című sorozat az HBO Max-on, ahol Pauline Chalamet, Kimberley Finkle karakterét kelti életre. A kissé magánakvaló egyetemista a tanulmányai mellett nagy hangsúlyt fektet a saját szexuális életének, vágyainak felfedezésére. Az eddig három évadot és 30 részt megélt sorozatban Pauline számos merész jelenetben volt látható, amivel szöges ellentéte öccsének, aki nem szívesen vesz részt pikáns felvételeken.

A 33 éves Pauline legközelebb Az ördög Prádát visel folytatásában szerepel (Fotó: RW)

Pauline Chalamet és Hollywood

A szériát 2025 márciusában elkaszálta az HBO Max, így a negyedik évad helyett a 33 éves Pauline 2026 legjobban várt filmjében kapott fontos szerepet. Az ördög Prádát visel 2. részében a legendás Meryl Streep, Anne Hathaway és Emily Blunt mellett lesz látható, ami komoly lökést adhat a nagyjátékfilmes karrierjének. Testvérével még nem dolgozott együtt, ám a hírek szerint legendásan jó a kapcsolatuk, és nem szeretne a szívtipró színész hírnevén keresztül szerepeket kapni Hollywoodban.