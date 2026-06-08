Már a földönkívüliekkel való kapcsolatfelvételre készülnek a tudósok – elkészült a vészforgatókönyv

Mi történne, ha egy nap valóban üzenet érkezne egy idegen civilizációtól? Erre a kérdésre próbál választ adni az a frissen bemutatott nyolcpontos terv, amit kutatók dolgoztak ki arra az esetre, ha az emberiség bizonyítékot találna földönkívüliek létezésére.

A földönkívüliekkel való találkozásra készülnek a kutatók.

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Mi lesz, ha itt lesznek a földönkívüliek?

A pénteken közzétett irányelvek részletesen szabályozzák, hogyan kellene kezelni egy esetleges, mélyűrből érkező jelet. A tudósok szerint minden gyanús üzenetet rendkívül óvatosan kell vizsgálni, és több független kutatócsoportnak, obszervatóriumnak és szervezetnek is ellenőriznie kell, mielőtt bárki bejelentené a felfedezést. A dokumentumot a földönkívüli intelligencia kutatásával foglalkozó SETI program szakemberei, valamint a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia illetékesei dolgozták ki. Szerintük a kezdeti eredmények félrevezetők vagy hiányosak is lehetnek, ezért a hitelesítés hónapokig vagy akár évekig is eltarthat.

Ha azonban bebizonyosodna, hogy a jel valóban egy intelligens földönkívüli civilizációtól származik, a kutatóknak haladéktalanul tájékoztatniuk kellene a nyilvánosságot, a tudományos közösséget, az ENSZ-t és más nemzetközi szervezeteket. Az alapul szolgáló adatokat is nyilvánosságra kellene hozni, hogy a világ tudósai önállóan is ellenőrizhessék az eredményeket. A terv külön kitér a közösségi média veszélyeire is. A szakemberek szerint egy ilyen horderejű bejelentés könnyen félrevezető információk és összeesküvés-elméletek terjedéséhez vezethet, ezért a kutatóknak gyorsan és átláthatóan kell kommunikálniuk.

Az irányelvek szerint a jelet és az összes kapcsolódó adatot több biztonságos helyen kell archiválni. Emellett nemzetközi megállapodásokkal védenék azokat a rádiófrekvenciákat is, amikn a jel érkezhet, hogy ne zavarhassák meg a kutatásokat. A legérdekesebb szabály talán az, hogy még egy hiteles idegen üzenet esetén sem szabadna azonnal válaszolni. A tudósok szerint erről előbb nemzetközi egyeztetést kellene folytatni az ENSZ és más globális szervezetek bevonásával. Addig semmilyen válaszüzenetet nem küldenének.