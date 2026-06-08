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Nagy a baj! Nem lehet utalni a bankoknál: Kiderült mi áll a háttérben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors bank
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 16:50
fizetési rendszerprobléma
Hétfőn számos lakossági ügyfél jelezte, hogy az időzített és nagy összegű utalások nem értek célt.

Leállt az InterGiro2 (IG2) rendszer, amely a nappali, nagyobb utalásokat számolja el óránként. Az üzemeltető Giro Zrt. hivatalos honlapján közölte, hogy észlelték „a rendes ügymenettől eltérő működést”, és éppen helyreállítják a problémát.

Nem működik az utalási rendszer a bankoknál.
Nem működik az utalási rendszer a bankoknál. Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Az OTP Bank már applikációjában külön jelzi az ügyfeleknek a problémát.

„A GIRO elszámolási rendszer külső partneri hibája miatt más bankból nem érkeznek meg a nem azonnali fizetési rendszeren keresztül az OTP Bankba küldött átutalások. A hiba miatt a bank által indított tételeket a GIRO nem számolja el, azokat nem továbbítja a kedvezményezett bankjának. A hiba javítását azonnal megkezdték. Az ehhez hasonló problémák minden hazai bankot érintenek.” - olvasható az applikációban.

20 millió alatt továbbra is lehet utalni

Az a fizetési rendszer, amellyel a legtöbb lakossági ügyfél találkozik, és a 20 millió forint alatti utalásokat lehet vele intézni, zavartalanul működik. Ezeket az AFR (azonnali fizetési rendszer) kezeli - tudta meg a Blikk.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu