Nagy a baj! Nem lehet utalni a bankoknál: Kiderült mi áll a háttérben

Leállt az InterGiro2 (IG2) rendszer, amely a nappali, nagyobb utalásokat számolja el óránként. Az üzemeltető Giro Zrt. hivatalos honlapján közölte, hogy észlelték „a rendes ügymenettől eltérő működést”, és éppen helyreállítják a problémát.

Nem működik az utalási rendszer a bankoknál. Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Az OTP Bank már applikációjában külön jelzi az ügyfeleknek a problémát.

„A GIRO elszámolási rendszer külső partneri hibája miatt más bankból nem érkeznek meg a nem azonnali fizetési rendszeren keresztül az OTP Bankba küldött átutalások. A hiba miatt a bank által indított tételeket a GIRO nem számolja el, azokat nem továbbítja a kedvezményezett bankjának. A hiba javítását azonnal megkezdték. Az ehhez hasonló problémák minden hazai bankot érintenek.” - olvasható az applikációban.

20 millió alatt továbbra is lehet utalni

Az a fizetési rendszer, amellyel a legtöbb lakossági ügyfél találkozik, és a 20 millió forint alatti utalásokat lehet vele intézni, zavartalanul működik. Ezeket az AFR (azonnali fizetési rendszer) kezeli - tudta meg a Blikk.