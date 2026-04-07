Brutális kaszálás: kiderült, mennyiért csapta fel újra a Pradát Meryl Streep

Alig pár hét, és visszatér a divatkirálynő szerepében a háromszoros Oscar-díjas legenda. Meryl Streep Az ördög Pradát visel 2. részének premierjére gőzerővel készül, nem beszélve a „Mickey egeres” cégről, amely már úton-útfélen reklámozza a filmet. Streep hét év után tér vissza a sorozatok és a streaming világából a mozikba, és ennek meg is kérte az árát a 76 éves legenda, aki újra Miranda Priestley szerepében hódít.

Meryl Streep rekordgázsiért kapta fel újra a Pradát

A színésznőt hosszú ideig győzködte a Disney, amíg egy számára szimpatikus forgatókönyvet sikerült összehozni, továbbá megegyezni az Anne Hathaway, Emily Blunt és Stanley Tucci alkotta trióval, akik az első filmben is a partnerei voltak. A 2006-os Az ördög Pradát visel hatalmas kasszasiker és kultfilm lett, pedig a producerek eredetileg nem jósoltak neki nagy jövőt. Az első film mindössze 35 millió dollárból készült; hiába mondott rá igent Streep és a már akkor egyre népszerűbb Anne Hathaway, a színésznők alig kaptak valamit a munkájukért. Streep akkoriban 5 millió dollárt tudott nagy nehezen kiharcolni a producerektől, akik nem látták a potenciált abban, hogy egy 50 feletti színésznő képes lesz 330 millió dolláros bevételt generálni. Hathaway csupán egymilliót kapott Andy szerepéért, ami szintén példátlanul alacsony összeg.

Az új filmnél azonban a színésznők nem hagyták magukat. Akihez a stúdió a leginkább ragaszkodott, az természetesen Meryl Streep és Anne Hathaway volt, ám a díva kikötötte: Blunt és Tucci nélkül nem lesz folytatás. Streep továbbá 20 millió dolláros gázsit kért a Disney-től, és a hírek szerint meg is kapta. Ezzel ő lett minden idők legidősebb színésznője, aki ilyen magas gázsit tudhat magáénak, ugyanis hetven feletti színésznő soha korábban nem kapott ekkora fizetséget.

Mondhatnánk, hogy Streep ezt egy csinos „nyugdíj-kiegészítésnek” gyűjtötte be, de a júniusban már a 77. évét betöltő díva többet dolgozik, mint az elmúlt években bármikor. Készül a Joni Mitchell-életrajzi film, a Useful Idiots című thriller Sigourney Weaverrel, valamint a Netflix is most jelentette be, hogy a legenda főszereplésével minisorozat készül a Javítások című családregényből.