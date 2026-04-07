Brutális kaszálás: kiderült, mennyiért csapta fel újra a Pradát Meryl Streep

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 18:35
Soha korábban nem kapott ilyen magas gázsit hetvenes éveiben járó színésznő. Meryl Streep zsíros csekket kapott a Disney-től Az ördög Pradát visel 2-ért.
Alig pár hét, és visszatér a divatkirálynő szerepében a háromszoros Oscar-díjas legenda. Meryl Streep Az ördög Pradát visel 2. részének premierjére gőzerővel készül, nem beszélve a „Mickey egeres” cégről, amely már úton-útfélen reklámozza a filmet. Streep hét év után tér vissza a sorozatok és a streaming világából a mozikba, és ennek meg is kérte az árát a 76 éves legenda, aki újra Miranda Priestley szerepében hódít. 

Meryl Streep brutális gázsiért tért vissza (Fotó: A. Quintero)

Meryl Streep rekordgázsiért kapta fel újra a Pradát

A színésznőt hosszú ideig győzködte a Disney, amíg egy számára szimpatikus forgatókönyvet sikerült összehozni, továbbá megegyezni az Anne Hathaway, Emily Blunt és Stanley Tucci alkotta trióval, akik az első filmben is a partnerei voltak. A 2006-os Az ördög Pradát visel hatalmas kasszasiker és kultfilm lett, pedig a producerek eredetileg nem jósoltak neki nagy jövőt. Az első film mindössze 35 millió dollárból készült; hiába mondott rá igent Streep és a már akkor egyre népszerűbb Anne Hathaway, a színésznők alig kaptak valamit a munkájukért. Streep akkoriban 5 millió dollárt tudott nagy nehezen kiharcolni a producerektől, akik nem látták a potenciált abban, hogy egy 50 feletti színésznő képes lesz 330 millió dolláros bevételt generálni. Hathaway csupán egymilliót kapott Andy szerepéért, ami szintén példátlanul alacsony összeg.

Meryl és Anne már promózzák az új Prada-filmet (Fotó: A. Quintero)

Az új filmnél azonban a színésznők nem hagyták magukat. Akihez a stúdió a leginkább ragaszkodott, az természetesen Meryl Streep és Anne Hathaway volt, ám a díva kikötötte: Blunt és Tucci nélkül nem lesz folytatás. Streep továbbá 20 millió dolláros gázsit kért a Disney-től, és a hírek szerint meg is kapta. Ezzel ő lett minden idők legidősebb színésznője, aki ilyen magas gázsit tudhat magáénak, ugyanis hetven feletti színésznő soha korábban nem kapott ekkora fizetséget. 

Streep csak a régi kollégáival volt hajlandó vállalni a folytatást (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Mondhatnánk, hogy Streep ezt egy csinos „nyugdíj-kiegészítésnek” gyűjtötte be, de a júniusban már a 77. évét betöltő díva többet dolgozik, mint az elmúlt években bármikor. Készül a Joni Mitchell-életrajzi film, a Useful Idiots című thriller Sigourney Weaverrel, valamint a Netflix is most jelentette be, hogy a legenda főszereplésével minisorozat készül a Javítások című családregényből.

Az ördög Pradát visel április 30-án érkezik a magyar mozikba, addig is itt az utolsó előzetes, amihez Lady Gaga írt új betétdalt, aki egy rövid szerepre fel is tűnik a filmben. 

 

 

