„Kiléptem” — Botrányosan rossz lesz? Michael Jackson lánya kifakadt a Jacko filmről: otthagyta a forgatást!

Nagy csend övezi a Michael Jackson életét feldolgozó film körülményeit, részleteit. A csendet ugyanakkor a napokban Colman Domingo és Paris Jackson csatározása törte meg... a pop királyának lánya a projekt hitelességét bírálta, méghozzá kegyetlenül őszinte szavakkal.
A Velencei Filmfesztivál alatt zajló amfAR benefit gálaest idei házigazdája volt Colman Domingo, aki a készülő Michael című filmben Jacko apját játssza. Az eseményen egyebek között arról kérdezték, hogy bevonták-e a Jackson családot a kreatív folyamatokba.
„Nagyon támogatják a filmünket” — mondta Domingo utalva Michael Jackson gyerekeire — „Izgatott vagyok, hogy itt lehetek Parissal. Ez egy jó lehetőség, hogy együtt lehessünk.”
Ezen kívül kedves szavakkal írta körbe a közös munkát és hogy elismeri a pop királyának a zenéjét.
A cukrozott véleményre Paris Jackson válasza nem volt túl pozitív. Egy Instagram sztoriban beleállt Domingo nyilatkozatába, melyből kiderült hogy a közös munka számára enyhén szólva sem tűnt annyira kétoldalúnak:
Nem vontak be egyáltalán azon kívül, hogy visszajelzést adtam az első vázlatra, csak azért, hogy azt kapjam vissza, hogy a produkcióban egyáltalán nem fogják felhasználni a meglátásaimat. Szóval kiléptem, mert ez nem az én projektem. Úgyis azt csinálnak, amit akarnak
— mondta Paris Jackson. A zenész nem csak a készítők felé intézett kritikát, hanem apja rajongói felé is:
Azért nem akartam szólni, mert tudtam, hogy sokatoknak még így is tetszeni fog. A film jelentős része azoknak a rajongókhoz akar szólni, akik még mindig álomvilágban élnek és nekik tetszeni is fog.
A film körül egészen idáig nagy csend volt, de Paris megszólalása adhat egy perspektívát a történet természetéről, amely valószínűleg kikerüli Michael Jackson életének botrányokkal teli időszakait.
Jaafar Jackson, Mia Long és Miles Teller szereplésével érkező, Michael Jackson daloknak emléket állító életrajzi film premierje várhatóan jövőre, április hatodikán érkezik. Bár az Instagram sztori azóta nem elérhető, alább látható a teljes kifakadás a Youtube-on.
