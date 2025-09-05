„Kiléptem” — Botrányosan rossz lesz? Michael Jackson lánya kifakadt a Jacko filmről: otthagyta a forgatást!

Nagy csend övezi a Michael Jackson életét feldolgozó film körülményeit, részleteit. A csendet ugyanakkor a napokban Colman Domingo és Paris Jackson csatározása törte meg... a pop királyának lánya a projekt hitelességét bírálta, méghozzá kegyetlenül őszinte szavakkal.

Paris Jackson Michael Jackson lánya tiszta vízet öntött a pohárba (Fotó: picture alliance / Rocco Spaziani)

A Michael Jackson film nem elég őszinte a zenész lánya szerint

A Velencei Filmfesztivál alatt zajló amfAR benefit gálaest idei házigazdája volt Colman Domingo, aki a készülő Michael című filmben Jacko apját játssza. Az eseményen egyebek között arról kérdezték, hogy bevonták-e a Jackson családot a kreatív folyamatokba.

„Nagyon támogatják a filmünket” — mondta Domingo utalva Michael Jackson gyerekeire — „Izgatott vagyok, hogy itt lehetek Parissal. Ez egy jó lehetőség, hogy együtt lehessünk.”

Ezen kívül kedves szavakkal írta körbe a közös munkát és hogy elismeri a pop királyának a zenéjét.

A cukrozott véleményre Paris Jackson válasza nem volt túl pozitív. Egy Instagram sztoriban beleállt Domingo nyilatkozatába, melyből kiderült hogy a közös munka számára enyhén szólva sem tűnt annyira kétoldalúnak:

Nem vontak be egyáltalán azon kívül, hogy visszajelzést adtam az első vázlatra, csak azért, hogy azt kapjam vissza, hogy a produkcióban egyáltalán nem fogják felhasználni a meglátásaimat. Szóval kiléptem, mert ez nem az én projektem. Úgyis azt csinálnak, amit akarnak

— mondta Paris Jackson. A zenész nem csak a készítők felé intézett kritikát, hanem apja rajongói felé is:

Azért nem akartam szólni, mert tudtam, hogy sokatoknak még így is tetszeni fog. A film jelentős része azoknak a rajongókhoz akar szólni, akik még mindig álomvilágban élnek és nekik tetszeni is fog.

A film körül egészen idáig nagy csend volt, de Paris megszólalása adhat egy perspektívát a történet természetéről, amely valószínűleg kikerüli Michael Jackson életének botrányokkal teli időszakait.