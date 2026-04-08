Túl erős volt a Michael Jackson film: sok pénzből kellett újraforgatni az alkotást

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 08. 18:15
A film költségvetése egy Marvel film szintjén van, ami... nagyon sok. Michael Jackson életrajzi filmje egy enyhébb formájában kerül a mozikba.

A Michael Jackson életéről szóló életrajzi film Jaafar Jackson, Miles Teller és Colman Domingo főszereplésével nem lehetne teljes anélkül, hogy kihagyják a zenész botrányait, zaklatási vádjait — azonban a bennfentes források szerint mégis kénytelenek voltak lavírozni aközött, hogy mit mondhatnak ki és mit nem. Erről korábban a zenész lánya, Paris Jackson is nyilatkozott, de úgy tűnik még ha meg is próbáltak némi realizmust belevinni a történet ezen szakaszába, a nap végén mégis ki kellett venni… ezzel brutális plusz kiadást generálva.

Michael Jackson több arca is látható lesz a filmben, de a legsötétebb időszaka minden bizonnyal kimarad (Fotó: Lionsgate)

A Michael Jackson film kihagyja a legfontosabb részeket?

Történetesen a film úgy kezdődött volna, hogy in medias res jelleggel egyből rendőrök törnek rá Jacksonra a Neverland Ranchon, 1993-ban. Ez volt az az időszak, amikor először vádolták őt gyermekbántalmazással. Azonban ez és a film harmadik felvonásában látható nyomozások és médiában meghurcolás is kimaradnak, avagy legjobb esetben is csak részletekben lesz rájuk utalás. Ennek pedig leginkább jogi okai vannak:

A Jackson-hagyaték ügyésze rájött, hogy egy korábbi jogi megállapodás szerint az egyik vádlót, Jordan Chandlert tilos ábrázolni, vagy megemlíteni bármilyen filmben.

Ez viszont azért kellemetlen, mert mire ez felmerült, a forgatások már nagyban zajlottak, ezeket a részeket is már nagyrészt leforgatták. Szóval visszatértek a tervezőasztalhoz, hogy egy új befejezést találjanak ki, miközben az egyik forgatókönyvírónak, John Logannek megkárosodott a háza egy tűzeset következtében. Végül újravették a film érzékenyített harmadik felvonását intenzív 22 nap alatt és a megjelenési dátumnak is emiatt kellett majdnem egy évet csúsznia. A kiadás így 200 millió dollárra nőtt — összehasonlításképpen egy tipikus Marvel szuperprodukció szokott ennyibe kerülni.

Michael Jackson lánya nem kíváncsi a végeredményre (Fotó: picture alliance / Rocco Spaziani)

Paris Jackson megpróbált figyelmeztetni minket

A zenész lánya, Paris Jackson már korábban kifejezte aggályát a filmmel kapcsolatban, némi cinizmussal vegyítve. Tavaly ősszel közölte Instagramon, hogy egyszerűen nincs köze ehhez a projekthez, mert a meglátásaira senki nem volt kíváncsi:

Nem vontak be egyáltalán azon kívül, hogy visszajelzést adtam az első vázlatra, csak azért, hogy azt kapjam vissza, hogy a produkcióban egyáltalán nem fogják felhasználni a meglátásaimat. Szóval kiléptem, mert ez nem az én projektem. Úgyis azt csinálnak, amit akarnak. (…) Azért nem akartam szólni, mert tudtam, hogy sokatoknak még így is tetszeni fog. A film jelentős része azoknak a rajongókhoz akar szólni, akik még mindig álomvilágban élnek és nekik tetszeni is fog. 

Ebben a megfogalmazásban is az érződik, hogy Jacko életének botrányairól kevésbé lesz szó, inkább egy pátoszos hősfilmet kaphatunk a Pop Királyáról, megkerülve az érzékeny témákat. Ez persze közel se jelenti, hogy egy rossz film lesz, végül is ez az emelkedett kiadás jól jelzi a bizalmat a projektben. A Michael megjelenési dátuma április 22., ekkor a hazai közönség is eldöntheti, hogy tetszetős-e ez a megközelítés, felér-e a Rami Malek-féle Bohém Rapszódiához és a Taron Egerton-féle Rocketmanhez.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
