Melyikek a legjobb Stephen King-filmek? Mutatjuk a horrorzseni legelvetemültebb műveit

Az idei év hivatalosan is Stephen King körül forog. Szeptember 11-én érkezik a hazai mozikba A hosszú menetelés, Stephen King egy korai könyvéből inspirálódott sztori Mark Hamill szereplésével, valamint Edgar Wright rendezésében jön A menekülő ember november 6-án. King 65 regényt és több novellát, forgatókönyvet írt, írásait hatalmas rajongói kultusz övezi és több filmes szakembert inspirált a nagyvásznas megvalósításra.
Az írót a horror irodalom koronázatlan királyának tartjuk, de a skálája sokkal szélesebb ennél. Humánus témái, drámai mélysége hatalmas érzelmi utakat képes bejárni egy történeten keresztül. Ettől függetlenül a horrortörténeteit valóban kellemes borzongással olvassuk, ami az emberi természet ijesztő oldalának sokkoló részleteit mutatja be. Érthető tehát, hogy Frank Darabont rendezőt többször is megihlették írásai, de még a klasszis rendező Stanley Kubrick is alapjául vette. Listánk, amelyben a legjobb adaptációkat igyekeztünk összegyűjteni a teljesség igénye nélkül készült, a feldolgozások listája végeláthatatlan.
A remény rabjai (The Shawshank Redemption, 1994)
Rendezte: Frank Darabont
Ez a film a legnépszerűbb és legtöbbre értékelt Stephen King adaptáció, egy igazán erős történet barátságról, különös emberi sorsokról és reményről. Dehát ilyen ez, Morgan Freeman amihez nyúl, arannyá válik. A film 7 Oscar-díj jelöléssel és 2 Golden Globe-díj jelöléssel büszkélkedhet, az IMDb toplistáján első helyen van évek óta.
Tortúra (1990)
Rendezte: Rob Reiner
Egy pszichothriller arról, amikor egy író fogságba esik egy őrült rajongója által — vajon saját élmények ihlették a regényt? Kathy Bates és James Caan képesek fenntartani a feszültséget a film elejétől a végéig.
A köd (The Mist, 2007)
Rendezte: Frank Darabont
Egy sötét, nyomasztó horrorfilm, amelyben egy kisváros lakói egy misztikus ködben rekednek, és szörnyűségekkel néznek szembe. Igazi paráztató film, az ismeretlentől való félelemre épít.
Carrie (1976)
Rendezte: Brian De Palma
Az egyik első nagy Stephen King-adaptáció, egy ikonikus horrorfilm az elnyomott tinédzser lányról, aki telekinetikus képességekre tesz szert. Sokan az egyik leghitelesebb adaptációnak tartják.
Halálsoron (The Green Mile, 1999)
Rendezte: Frank Darabont
Azóta se készült ennyire megható és érzelmes film ami kivégzésre váró emberekről készült. Tom Hanks és Michael Clarke Duncan közös jelenetei különösen mély nyomot hagytak bennünk, illetve Graham Greene monológja is felborzolt minket.
Az (It, 1992, 2017 és 2019)
Rendezte: Andy Muschietti
A híres Pennywise bohóc története, amely egy csoport gyerek bátorságáról szól a rettegéssel teli városban. Az ember dönthet, hogy a régi filmet nézi meg Tim Curryvel, vagy az újakat Bill Skarsgårddal, mindkettő a maga módján paráztat meg minket — sőt, érkezik az HBO sorozat feldolgozás.
A ragyogás (The Shining, 1980)
Rendezte: Stanley Kubrick
Ez a feldolgozás merőben átgondolja az eredeti művet és emiatt nem lett Stephen King kedvence, mégis az egyik legnépszerűbb adaptációvá nőtte ki magát. A zseniális Stanley Kubrick filmjében Jack Nicholson lassú őrülete valahol a magány és a kiüresedés metaforája, ahol nem lennénk a felesége, Shelley Duvall helyében.
Titkos ablak (Secret Window, 2004)
Rendezte: David Koepp
Johnny Depp egy írót alakít, akit egy idegen azzal vádol meg, hogy ellopta a történetét. A sztori fokozatosan egyre nyugtalanítóbb fordulatokat vesz, miközben a főhős elméje és valósága lassan szétcsúszik.
Christine (1983)
Rendezte: John Carpenter
Egy gonosz autóról szóló horrorfilm, amely Stephen King egyik klasszikus regényéből készült. Már az alapötlet is bizarr, de lényegében ez majdnem minden filmjére jellemző.
Álom doktor (Doctor Sleep, 2019)
Rendezte: Mike Flanagan
A Ragyogás folytatása, amelyben Ewan McGregor szerepében a felnőtt Danny Torrance életét követjük nyomon.
