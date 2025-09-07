Melyikek a legjobb Stephen King-filmek? Mutatjuk a horrorzseni legelvetemültebb műveit

Az idei év hivatalosan is Stephen King körül forog. Szeptember 11-én érkezik a hazai mozikba A hosszú menetelés, Stephen King egy korai könyvéből inspirálódott sztori Mark Hamill szereplésével, valamint Edgar Wright rendezésében jön A menekülő ember november 6-án. King 65 regényt és több novellát, forgatókönyvet írt, írásait hatalmas rajongói kultusz övezi és több filmes szakembert inspirált a nagyvásznas megvalósításra.

A Stephen King regényéből készült A hosszú menetelés szeptember 11-én érkezik (Fotó: Lionsgate)

A Stephen King filmek kimeríthetetlen alapot adnak

Az írót a horror irodalom koronázatlan királyának tartjuk, de a skálája sokkal szélesebb ennél. Humánus témái, drámai mélysége hatalmas érzelmi utakat képes bejárni egy történeten keresztül. Ettől függetlenül a horrortörténeteit valóban kellemes borzongással olvassuk, ami az emberi természet ijesztő oldalának sokkoló részleteit mutatja be. Érthető tehát, hogy Frank Darabont rendezőt többször is megihlették írásai, de még a klasszis rendező Stanley Kubrick is alapjául vette. Listánk, amelyben a legjobb adaptációkat igyekeztünk összegyűjteni a teljesség igénye nélkül készült, a feldolgozások listája végeláthatatlan.

A remény rabjai (The Shawshank Redemption, 1994)

Rendezte: Frank Darabont

Ez a film a legnépszerűbb és legtöbbre értékelt Stephen King adaptáció, egy igazán erős történet barátságról, különös emberi sorsokról és reményről. Dehát ilyen ez, Morgan Freeman amihez nyúl, arannyá válik. A film 7 Oscar-díj jelöléssel és 2 Golden Globe-díj jelöléssel büszkélkedhet, az IMDb toplistáján első helyen van évek óta.

Morgan Freeman és Tim Robbins filmje az első az IMDb legjobb filmek listáján (Fotó: Itv)

Tortúra (1990)

Rendezte: Rob Reiner

Egy pszichothriller arról, amikor egy író fogságba esik egy őrült rajongója által — vajon saját élmények ihlették a regényt? Kathy Bates és James Caan képesek fenntartani a feszültséget a film elejétől a végéig.

Kathy Bates inkább ne viselje gondunkat (Fotó: KPA Honorar & Belege)

A köd (The Mist, 2007)

Rendezte: Frank Darabont

Egy sötét, nyomasztó horrorfilm, amelyben egy kisváros lakói egy misztikus ködben rekednek, és szörnyűségekkel néznek szembe. Igazi paráztató film, az ismeretlentől való félelemre épít.

A ködből bármi előjöhet (Fotó: MGM)

Carrie (1976)

Rendezte: Brian De Palma

Az egyik első nagy Stephen King-adaptáció, egy ikonikus horrorfilm az elnyomott tinédzser lányról, aki telekinetikus képességekre tesz szert. Sokan az egyik leghitelesebb adaptációnak tartják.