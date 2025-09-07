Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Regina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Melyikek a legjobb Stephen King-filmek? Mutatjuk a horrorzseni legelvetemültebb műveit

Stephen King
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 07. 20:15
Tom HanksfilmMorgan Freeman
Természetfeletti borzalom és meglepően erős, mély humanizmus. Stephen King 65 regénye — melyeknek száma folyamatosan bővül — és az ezekből készült filmek jó alapot adnak a kellemesen borzongatós őszi estékhez.

Az idei év hivatalosan is Stephen King körül forog. Szeptember 11-én érkezik a hazai mozikba A hosszú menetelés, Stephen King egy korai könyvéből inspirálódott sztori Mark Hamill szereplésével, valamint Edgar Wright rendezésében jön A menekülő ember november 6-án. King 65 regényt és több novellát, forgatókönyvet írt, írásait hatalmas rajongói kultusz övezi és több filmes szakembert inspirált a nagyvásznas megvalósításra.

Stephen King
A Stephen King regényéből készült A hosszú menetelés szeptember 11-én érkezik (Fotó: Lionsgate)

A Stephen King filmek kimeríthetetlen alapot adnak 

Az írót a horror irodalom koronázatlan királyának tartjuk, de a skálája sokkal szélesebb ennél. Humánus témái, drámai mélysége hatalmas érzelmi utakat képes bejárni egy történeten keresztül. Ettől függetlenül a horrortörténeteit valóban kellemes borzongással olvassuk, ami az emberi természet ijesztő oldalának sokkoló részleteit mutatja be. Érthető tehát, hogy Frank Darabont rendezőt többször is megihlették írásai, de még a klasszis rendező Stanley Kubrick is alapjául vette. Listánk, amelyben a legjobb adaptációkat igyekeztünk összegyűjteni a teljesség igénye nélkül készült, a feldolgozások listája végeláthatatlan.

A remény rabjai (The Shawshank Redemption, 1994)
Rendezte: Frank Darabont
Ez a film a legnépszerűbb és legtöbbre értékelt Stephen King adaptáció, egy igazán erős történet barátságról, különös emberi sorsokról és reményről. Dehát ilyen ez, Morgan Freeman amihez nyúl, arannyá válik. A film 7 Oscar-díj jelöléssel és 2 Golden Globe-díj jelöléssel büszkélkedhet, az IMDb toplistáján első helyen van évek óta.

Archival Movie Set Stills
Morgan Freeman és Tim Robbins filmje az első az IMDb legjobb filmek listáján (Fotó: Itv)

Tortúra (1990)
Rendezte: Rob Reiner
Egy pszichothriller arról, amikor egy író fogságba esik egy őrült rajongója által — vajon saját élmények ihlették a regényt? Kathy Bates és James Caan képesek fenntartani a feszültséget a film elejétől a végéig.

'Misery' by Rob Reiner, USA, 1990.
Kathy Bates inkább ne viselje gondunkat (Fotó: KPA Honorar & Belege)

A köd (The Mist, 2007)
Rendezte: Frank Darabont
Egy sötét, nyomasztó horrorfilm, amelyben egy kisváros lakói egy misztikus ködben rekednek, és szörnyűségekkel néznek szembe. Igazi paráztató film, az ismeretlentől való félelemre épít.

A ködből bármi előjöhet (Fotó: MGM)

Carrie (1976)
Rendezte: Brian De Palma
Az egyik első nagy Stephen King-adaptáció, egy ikonikus horrorfilm az elnyomott tinédzser lányról, aki telekinetikus képességekre tesz szert. Sokan az egyik leghitelesebb adaptációnak tartják.

Sissy Pacek itt némileg hasonlít Mia Goth-ra a Pearl című filmből (Fotó: United Artists)

Halálsoron (The Green Mile, 1999)
Rendezte: Frank Darabont
Azóta se készült ennyire megható és érzelmes film ami kivégzésre váró emberekről készült. Tom Hanks és Michael Clarke Duncan közös jelenetei különösen mély nyomot hagytak bennünk, illetve Graham Greene monológja is felborzolt minket.

'The Green Mile' Movie Stills
A nemrég elhunyt Graham Greene mellett Michael Clarke Duncan sincs már köztünk (Fotó: Warner Bros)

Az (It, 1992, 2017 és 2019)
Rendezte: Andy Muschietti
A híres Pennywise bohóc története, amely egy csoport gyerek bátorságáról szól a rettegéssel teli városban. Az ember dönthet, hogy a régi filmet nézi meg Tim Curryvel, vagy az újakat Bill Skarsgårddal, mindkettő a maga módján paráztat meg minket — sőt, érkezik az HBO sorozat feldolgozás.

Archival Filmstills
Tim Curry maszk nélkül is képes lenne beparáztatni minket (Fotó: Moviestore Collection/face to fa)

A ragyogás (The Shining, 1980)
Rendezte: Stanley Kubrick
Ez a feldolgozás merőben átgondolja az eredeti művet és emiatt nem lett Stephen King kedvence, mégis az egyik legnépszerűbb adaptációvá nőtte ki magát. A zseniális Stanley Kubrick filmjében Jack Nicholson lassú őrülete valahol a magány és a kiüresedés metaforája, ahol nem lennénk a felesége, Shelley Duvall helyében.

The Shining Moviestills
Nem állnánk Jack Nicholson útjába (Fotó: KPA/ Northfoto)

Titkos ablak (Secret Window, 2004)
Rendezte: David Koepp
Johnny Depp egy írót alakít, akit egy idegen azzal vádol meg, hogy ellopta a történetét. A sztori fokozatosan egyre nyugtalanítóbb fordulatokat vesz, miközben a főhős elméje és valósága lassan szétcsúszik.

'Secret Window' by David Koepp, USA, 2004.
Johnny Depp egyik legikonikusabb frizurája is ide köthető (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Christine (1983)
Rendezte: John Carpenter
Egy gonosz autóról szóló horrorfilm, amely Stephen King egyik klasszikus regényéből készült. Már az alapötlet is bizarr, de lényegében ez majdnem minden filmjére jellemző.

A Christine koncepciója nem túl hétköznapi (Fotó: Columbia Pictures)

Álom doktor (Doctor Sleep, 2019)
Rendezte: Mike Flanagan
A Ragyogás folytatása, amelyben Ewan McGregor szerepében a felnőtt Danny Torrance életét követjük nyomon.

Ewan McGregor Jack Nicholson karakterének fiát alakítja (Fotó: HBO)

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu