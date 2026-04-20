Visszatér a rémálom: a Kiút negyedik évada még mélyebbre ránt a város sötét titkaiba

Jó hírrel szolgálhatunk a misztikus horrorok rajongóinak, ugyanis a 2022 óta az HBO Maxon futó, Rotten Tomatoes oldalán 97 százalékos értékeléssel dicsekvő Kiút a mai napon debütál a streamingóriáson. Érdemes továbbra is követni a sorozatot, mert az eddigiek alapján igazán félelmetes kalandnak nézünk elébe, heti bontásban.
Így is van, nem csak a Longlegs rajongói kapják meg a várva várt folytatást. A sorozat már az elejétől fogva megragadta a nézők figyelmét, mely egy kicsit a Twin Peaks, kicsit a Lost — Eltűntek, valamint a Stephen King-regények hangulatát idézi meg, ötvözve a modern misztikus horrorok elemeivel. A középpontban egy amerikai kisváros áll, amely mintha önnön tudattal rendelkezne, foglyul ejti azokat, akik átlépik a városhatárt. A településen kívül csak az őket körülvevő erdő veszélyesebb, melyben ha nem figyelnek eléggé, borzalmas lények áldozatává válhatnak. Folytatva a harmadik évad cselekményét, talán választ kaphatunk arra, hogy ki az a rejtélyes sárga ruhás férfi, milyen céllal érkezett a városba és hogy sikerül-e végre megtalálniuk a módját, hogy kijussanak. A korábbi évadok színészei visszatérnek: Harold Perrineau Jr., Catalina Sandino Moreno, Eion Bailey, David Alpay, Shaun Majumder és Hannah Cheramy.
A Kiút negyedik évada a mai naptól kezdve, heti rendszerességgel érkezik az HBO Max műsorkínálatába.
Azt már most tudjuk, hogy a szerencsétlenül járt túlélők minden bizonnyal nem szabadulnak egyhamar a kisváros fogságából. A nagy sikerre való tekintettel a sorozatot forgalmazó MGM+ már zöld utat adott a Kiút ötödik évadnak. A folytatást már idén elkezdik forgatni és bár hivatalos információ nincs róla, a premier várhatóan 2027-ben érkezhet az HBO Max-ra. Ki tudja, talán 2027 lesz az az év, amikor valóban minden kérdésre választ kaphatunk és a szereplők végre megszabadulnak a mérgező környezet fogságából — ugyanis ezt az évadot tervezik a sorozat hivatalos lezárásának. Azt mindenképpen reméljük, hogy az egykori Lost producere tanult a korábbi sorozatának kritikáiból és képes lesz a misztikumot még addig a pontig húzni, hogy az még érthető és jól lekövethető maradjon… és nem csak valakinek az álma volt az egész.
