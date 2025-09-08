Senki nem emlékezett Bruce Willisre — mutatjuk a Jóbarátok sorozat legnagyobb hibáit

A Jóbarátok a 90-es és kora kétezres évek legjobb sitcom sorozata volt, amit mai napig néha újranézünk nosztalgiából, rendszeresen idézünk belőle vagy a legviccesebb pillanatait újra felemlegetjük. A szereplők, Ross (David Schwimmer), Rachel (Jennifer Aniston), Joey (Matt LeBlanc), Chandler (Matthew Perry), Phoebe (Lisa Kudrow), és Monica (Courteney Cox) történetei nem csak viccesek, de az akkori mindennapokról egy klassz korszaklenyomat is.
A sorozat 1994. szeptember 22-től 2004. május 6-ig futott, 10 évadon át. Ennyi idő alatt, több író különálló munkájából és értelmezéséből érthető következik, hogy becsúsznak kisebb-nagyobb történeti hibák. Ezek a plothole-ok néhol kisebbek, néhol nagyobbak, de az biztos, hogy a közönség ügyesebben kiszúrta, mint a sorozat készítői. Plusz, legyünk őszinték, nem a konzisztens történet a sorozat legnagyobb érdeme vagy célja, így valahol érthető, hogy átsiklottak ezek felett a problémák felett.
Bruce Willis megjelenik, de senki nem emlékszik rá
A hetedik évadban volt egy epizód, ahol üstököst követnek Ross hatására és az élmények után Chandler nem tud aludni, ébren tartva Monicát is a furcsa kérdéseivel. Ezek közül az egyik két katasztrófafilmet érint: „Melyik volt a Deep Impact és melyik az Armageddon?”
Tehát a Jóbarátok világában létezik Bruce Willis és az Armageddon című film, ugyanakkor pont egy évaddal ezelőtt a színész szerepelt a sorozatban Ross párjának apjaként. Igaz, hogy nem önmagát játszotta, de ebben az esetben az nem tűnt fel senkinek, hogy megtévesztésig hasonlít a színészre.
Chandler úgy tűnik nem szereti a sportokat
A korai évadokban nagyon úgy tűnt, hogy Chandler kifejezetten sportszerető ember, sőt még kosárlabda és hokimeccsekre is rendszeresen járt Joeyval. A későbbi epizódokban viszont már úgy látjuk, mint aki nem ért a sporthoz. Nem lehetett túl nagy rajongás.
Rachel egy teljes évig terhes
Monica és Chandler 2001 májusában házasodtak össze, Rachel pár nappal előtte tudta meg, hogy terhes, és a lányát 2002 májusában szülte meg.
Egy teljes éven át volt tehát terhes, ami mondjuk ki, nem szokványos.
Az embereknek melege van a karácsonyi buliban
A második évadban egy karácsonyi buliban elromlott a radiátor és egy teljes epizód szól arról, hogy a karakterek elviselhetetlen melegben buliznak. Ez elég különös jelenség, tekintve hogy az ő idejükben már feltalálták az ablakot, amin keresztül beszállhat a téli hüsi.
Chandler le van bilincselve a forgószékben
A legemlékezetesebb epizódok között van, amikor Chandler egy pikáns kaland következtében oda lett bilincselve a székhez és nem érte el a kulcsot hozzá. Számára kézenfekvő megoldás lehetett volna, ha az adott irodai forgószékkel odagurul, de hát mit tudunk mi.
Phoebe teljes múltja — avagy miért nem a nagymamájánál lakott?
Phoebe karakterének egyik legfőbb attribútuma az a rejtélyes múltja, miszerint a gyerekkorát az utcán töltötte a szülei halála után. Később viszont megjelenik a jó környezetben élő nagymamája, akivel jó viszonyban is vannak — arra viszont már nem kaptunk választ, hogy miért nem nála nőtt fel.
Ross nem szereti a fagyit
Ross a hetedik évadban azt mondja nem szereti a fagyit, mert fáj tőle a foga. Ugyanakkor többször is látjuk, hogy kellemesen nyalja a nyári édességet: egyszer egy randin Elizabeth-el, aztán amikor Marcel-el, a legendás színészmajommal találkozik újra.
Az apartmanok számozása változó
Az első évadban a srácok 4-es számú lakásban laktak, a lányok pedig az 5-ös számúban. Később ezt megváltoztatták minden indoklás nélkül 19 és 20-ra. Vajon szükséges volt a változtatás?
Hány éves Ross?
A Jóbarátok történetének időrendje többnyire párhuzamos a megjelenésük idejével.
Ennek tükrében furcsa lehet, hogy Ross a harmadik évadtól a hetedikig 29 évesnek mondja magát. Ki tudja, lehet vámpír!
Rachel és Chandler nem emlékeznek egymásra
A sorozat legelső jelenetében, amikor Rachel menyasszonyi ruhában megjelenik, állítólag nem ismer senkit Monicán és Rosson kívül, ezért bemutatkozik a többieknek, egyebek között Chandlernek is. Ez csak azért különös, mert az ötödik évadban egy visszaemlékezésben láthatunk egy közös bulit, ahol Rachel és Chandler is megjelenik. Lehet csak elfelejtették egymást... talán?
