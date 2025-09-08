Senki nem emlékezett Bruce Willisre — mutatjuk a Jóbarátok sorozat legnagyobb hibáit

A Jóbarátok a 90-es és kora kétezres évek legjobb sitcom sorozata volt, amit mai napig néha újranézünk nosztalgiából, rendszeresen idézünk belőle vagy a legviccesebb pillanatait újra felemlegetjük. A szereplők, Ross (David Schwimmer), Rachel (Jennifer Aniston), Joey (Matt LeBlanc), Chandler (Matthew Perry), Phoebe (Lisa Kudrow), és Monica (Courteney Cox) történetei nem csak viccesek, de az akkori mindennapokról egy klassz korszaklenyomat is.

A Jóbarátok sztárjai maradandót alkottak (Fotó: Warner Bros Tv / NORTHFOTO)

Ugyanakkor a Jóbarátok nem volt hibák nélküli

A sorozat 1994. szeptember 22-től 2004. május 6-ig futott, 10 évadon át. Ennyi idő alatt, több író különálló munkájából és értelmezéséből érthető következik, hogy becsúsznak kisebb-nagyobb történeti hibák. Ezek a plothole-ok néhol kisebbek, néhol nagyobbak, de az biztos, hogy a közönség ügyesebben kiszúrta, mint a sorozat készítői. Plusz, legyünk őszinték, nem a konzisztens történet a sorozat legnagyobb érdeme vagy célja, így valahol érthető, hogy átsiklottak ezek felett a problémák felett.

Nem csak a karakterek, a bútorok is szinte a retinánkba égtek (Fotó: Warner Bros./NBC Photo / KPA)

Bruce Willis megjelenik, de senki nem emlékszik rá

A hetedik évadban volt egy epizód, ahol üstököst követnek Ross hatására és az élmények után Chandler nem tud aludni, ébren tartva Monicát is a furcsa kérdéseivel. Ezek közül az egyik két katasztrófafilmet érint: „Melyik volt a Deep Impact és melyik az Armageddon?”

Tehát a Jóbarátok világában létezik Bruce Willis és az Armageddon című film, ugyanakkor pont egy évaddal ezelőtt a színész szerepelt a sorozatban Ross párjának apjaként. Igaz, hogy nem önmagát játszotta, de ebben az esetben az nem tűnt fel senkinek, hogy megtévesztésig hasonlít a színészre.

Chandler úgy tűnik nem szereti a sportokat

A korai évadokban nagyon úgy tűnt, hogy Chandler kifejezetten sportszerető ember, sőt még kosárlabda és hokimeccsekre is rendszeresen járt Joeyval. A későbbi epizódokban viszont már úgy látjuk, mint aki nem ért a sporthoz. Nem lehetett túl nagy rajongás.

Rachel egy teljes évig terhes

Monica és Chandler 2001 májusában házasodtak össze, Rachel pár nappal előtte tudta meg, hogy terhes, és a lányát 2002 májusában szülte meg.

Egy teljes éven át volt tehát terhes, ami mondjuk ki, nem szokványos.

Az embereknek melege van a karácsonyi buliban