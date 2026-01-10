Hat barát, örök popikonok: a Jóbarátok tökéletes sorozat volt!

Hiába a kilencvenes évek fiatal felnőttjeit célozta be, igazából szinte mindenki nézte. David Crane és Martha Kauffman sorozata, a Jóbarátok nem csak a korszaknak időkapszulája, egyedi humora és sokat idézhető mondatai azóta is hatalmas kultusznak örvendenek, melyet poharakon, pólókon láthatunk vissza mind a mai napig. A sikert pedig jelentős részben a Jóbarátok szereposztásának köszönhetjük: a divatőrült Rachel (Jennifer Aniston), a reménytelenül romantikus Ross (David Schwimmer), a tisztaságmániás Monica (Courtney Cox), a szarkasztikus Chandler (Matthew Perry), a rejtélyes múltú, különc Phoebe (Lisa Kudrow) és nem utolsósorban az egyszerű gondolkodású szépfiú, Joey (Matt LeBlanc).
A baráti kapcsolatokra építő szituációs komédia nem volt új formula, korábban a Cheers és a Seinfeld volt, amik hasonló premisszával ültették az embereket a kanapéra. A Jóbarátok mégis túlnőtt rajtuk. Talán azért, mert az előbbiekhez képest ez egy idealizáltabb képet adott a karakterekről és bár valahol minden szereplő önmagának a karikatúrája volt, mégis megmaradtak valahol azonosulhatónak, emberinek. Minden epizód hasonló struktúrára épült: több szálon követhettük a karakterek mindennapi nyűgjeit, karrier problémákat, magánéleti problémákat és zavaros szerelmi életüket.
Utóbbiból bőven volt a sorozatban: szinte mindenki randizott minden ellenkező neművel a főszereplők közül. Sőt, a Jóbarátokban igazából majdnem mindenki csókolózott mindenkivel — kivéve Joeyt és Monicát.
A sorozat az egyik legikonikusabb intróval és főcímzenével büszkélkedhet, melyet Emmy-díjjal is jutalmaztak. A sorozatot összesen 62 Emmy-jelölést kapott ebből hatot zsebelt be, valamint egy Golden Globe-díjat is kapott.
A sorozat egyik visszatérő poénja volt, hogy a szappanopera színészként kifejezetten jól kereső Joey pénzt kér kölcsön a legszegényebb Chandlertől. Egy rajongó kiszámolta, hogy ezeknek az összege meghaladta a 119,760 dollárt a sorozat alatt. Joey egyébként valahol kitűnik a csapatból karizmájával és bugyuta bájával, mely a sorozatban minden nőnek bejön — érdemes viszont tudni, hogy az őt alakító Matt LeBlanc valójában borzasztó félénk típus és a kamerákon kívül kényelmetlenül érzi magát a nők társaságában.
Emlékszünk még a Büdös macskára? Ezt a dalt Lisa Kudrow írta a legjobb barátnőjével, de nem akárhogy. Részegen kezdték el írni és annyira vicces és szórakoztató lett, hogy végül a műsorba is bekerült. A színésznő egyébként soha nem tanult meg jól gitározni és a sorozat után soha nem nyúlt a hangszerhez.
A sorozat készítői igyekeztek valós dinamikákat bemutatni, azoknak ideális és néha kényelmetlen oldalaival együtt. Joey és Rachel szerelmi szála senkinek se tetszett, már egészen azóta, hogy ötletként felmerült. Amikor a készítők, Martha Kauffman és David Crane szembesültek a kritikákkal, azt válaszolták, hogy „Pontosan ezért csináltuk. Néha a barátok szerelembe esnek, akkor is ha helytelen.”
10 évad és 236 epizód után, 2004. május 6-án a sorozat befejeződött és a befejezés épp oly nehéz volt a karaktereknek, mint a nézőknek. Amikor az utolsó, kifejezetten szomorúra sikerült epizódot forgatták, a szereplők újra és újra elsírták magukat. Sokáig nem is találkoztak újra, de Matthew Perry halála előtt, 2021-ben még éppen sikerült egy reunion epizód erejére összefutniuk.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.