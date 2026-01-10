Hat barát, örök popikonok: a Jóbarátok tökéletes sorozat volt!

Hiába a kilencvenes évek fiatal felnőttjeit célozta be, igazából szinte mindenki nézte. David Crane és Martha Kauffman sorozata, a Jóbarátok nem csak a korszaknak időkapszulája, egyedi humora és sokat idézhető mondatai azóta is hatalmas kultusznak örvendenek, melyet poharakon, pólókon láthatunk vissza mind a mai napig. A sikert pedig jelentős részben a Jóbarátok szereposztásának köszönhetjük: a divatőrült Rachel (Jennifer Aniston), a reménytelenül romantikus Ross (David Schwimmer), a tisztaságmániás Monica (Courtney Cox), a szarkasztikus Chandler (Matthew Perry), a rejtélyes múltú, különc Phoebe (Lisa Kudrow) és nem utolsósorban az egyszerű gondolkodású szépfiú, Joey (Matt LeBlanc).

A Jóbarátok első évada azonnal szupersztárt csinált a szereplőkből (Fotó: Warner Bros. Television)

A Jóbarátok nem újított, hanem tökéletesített

A baráti kapcsolatokra építő szituációs komédia nem volt új formula, korábban a Cheers és a Seinfeld volt, amik hasonló premisszával ültették az embereket a kanapéra. A Jóbarátok mégis túlnőtt rajtuk. Talán azért, mert az előbbiekhez képest ez egy idealizáltabb képet adott a karakterekről és bár valahol minden szereplő önmagának a karikatúrája volt, mégis megmaradtak valahol azonosulhatónak, emberinek. Minden epizód hasonló struktúrára épült: több szálon követhettük a karakterek mindennapi nyűgjeit, karrier problémákat, magánéleti problémákat és zavaros szerelmi életüket.

Utóbbiból bőven volt a sorozatban: szinte mindenki randizott minden ellenkező neművel a főszereplők közül. Sőt, a Jóbarátokban igazából majdnem mindenki csókolózott mindenkivel — kivéve Joeyt és Monicát.

A sorozat az egyik legikonikusabb intróval és főcímzenével büszkélkedhet, melyet Emmy-díjjal is jutalmaztak. A sorozatot összesen 62 Emmy-jelölést kapott ebből hatot zsebelt be, valamint egy Golden Globe-díjat is kapott.

A sorozat egyik visszatérő poénja volt, hogy a szappanopera színészként kifejezetten jól kereső Joey pénzt kér kölcsön a legszegényebb Chandlertől. Egy rajongó kiszámolta, hogy ezeknek az összege meghaladta a 119,760 dollárt a sorozat alatt. Joey egyébként valahol kitűnik a csapatból karizmájával és bugyuta bájával, mely a sorozatban minden nőnek bejön — érdemes viszont tudni, hogy az őt alakító Matt LeBlanc valójában borzasztó félénk típus és a kamerákon kívül kényelmetlenül érzi magát a nők társaságában.