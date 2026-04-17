Hirtelen 54: válásai után robbant be Jennifer Garner karrierje

Jennifer Garner, aki 2004-ben egy botor kívánságnak köszönhetően 13-ból 30 évessé változott egy éjszaka alatt, a mai napon 54 éves lett. Ha most lehetne egy hasonló kívánsága, biztosan fordítva csinálná, bár a színésznő még mindig remek formában van és a munkakedve sem szenvedett csorbát eddigi karrierje alatt. Legjobb alakításaival köszöntjük a születésnapos színésznőt.

Jennifer Garner még mindig csúcsformában van (Fotó: AD)

Jennifer Garner filmjei

Jennifer Garner, sok más kollégájához hasonlóan megjárta az Esküdt ellenségek sorozatot, valamint más, mára feledésbe merült tévéfilmet és szériát, mielőtt a világ valóban megismerte volna a nevét. Karrierje a ‘90-es években indult, az ezredfordulóra pedig egyre komolyabb szerepeket kapott.

Az új millennium kezdetén rögtön egy Steven Spielberg rendezéssel indított. A Leonardo DiCaprio és Tom Hanks főszereplésével készült Kapj el, ha tudsz című filmben játszott. Ekkoriban Scott Foley felesége volt, a házasság azonban 2004-ben, 4 év után véget ért. A színésznő nem bánkódott sokáig, egy év múlva hozzáment Ben Affleckhez, akivel már sokkal tartósabbnak bizonyult a frigy. Három gyermekük is született a 2018-ban bekövetkezett válásig, mely után Affleck visszatáncolt egykori kedveséhez, Jennifer Lopezhez. A 2000-es évek rendkívül termékeny időszak volt Garner számára. Még az első házasságából lábadozva került mozikba a Hirtelen 30 című romantikus vígjáték, ami a mai napig a műfaj kedvelőinek egyik meghatározó kedvenc filmje. A valódi sikereket az Alias című sorozatban zsebelte be. A széria 2001 és 2006 között futott, ezidő alatt a színésznő több egymást követő évben is Primetime Emmy-jelöléseket kapott, valamint Golden Globe-ra is 4 alkalommal jelölték, ebből egyet díjra is válthatott 2002-ben.

Jennifer Garner még a szélhámos Leót is el tudta csábítani (Fotó: Entertainment Pictures)

Jennifer Garner legújabb filmjei

A romantikus vígjátékok és családi drámák váltak fő szakterületévé későbbi karrierje során, de nem félt fegyvert fogni a Királyság című filmben és reménytelen sorsú AIDS betegeket kezelni a Matthew McConaughey rendezte Mielőtt meghaltam Eve doktornőjeként sem. Legutóbb a Deadpool és Rozsomák című DC-filmben közel 20 év elteltével keltette életre az anno borzalmas értékeléseket kapott Elektra karakterét, majd Az utolsó szavai című Apple TV-s sorozatban kapott főszerepet, mely akár még jó is lehetett volna, de a 3 évad végére a legtöbb kritikus szerint dögunalmassá vált. Az IMDB adatbázisa szerint jelenleg 7 projekt várakozik a sorban, köztük a Netflixre készülő One Attempt Remaining. A film egy volt párról szól, akik felfedezik, hogy a kriptovaluta, amit egy vad estén nyertek, mostanra súlyos milliókat ér, azonban egyikük sem emlékszik a jelszóra, amivel hozzáférhetnének a mesés összeghez. Össze kell fogniuk, hogy megpróbálják rekonstruálni azt az éjszakát, felfedni a jelszót és közben azt is megfejtik, miért is szerettek egymásba kapcsolatuk kezdetén.