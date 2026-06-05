„Szingli vagyok!” – Zsigmond Angi durván cáfolja a pasizós pletykákat!

Mészáros Bende exe, Zsigmond Angi az utóbbi időben rengeteg támadást és kérdést kapott a magánéletével kapcsolatban. A fiatal híresség körül valósággal izzott a levegő, miután sokan azt kezdték rebesgetni, hogy máris új párra talált a szakítás után. A követők szinte azonnal megtippelték, ki lehet a titokzatos kiválasztott, aki elrabolta a gyönyörű lány szívét. Most pedig kiderült a teljes igazság!

Zsigmond Angi kitálalt a szerelmi életéről (Fotós: Szabolcs László)

Végleg betelt a pohár: Zsigmond Angi keményen visszavágott

A hazai sztárvilágban valóságos nyomozás indult, a rajongók minden apró jelet és közös fotót darabokra szedtek, hogy kiderítsék, ki a titokzatos férfi. Sokan már látni vélték az új boldogságot, és egymást érték a gratulációk a platformokon. Angi azonban megelégelte, hogy a háta mögött kombinálnak az emberek, ezért úgy döntött, Instagram történetében önt tiszta vizet a pohárba. Köszöni szépen, de ő egyáltalán nem kér a kéretlen pletykákból, ugyanis jelenleg teljesen egyedül van. A követők leginkább arra voltak kíváncsiak, hogyan viseli a hirtelen jött egyedüllétet és mi élteti most. Egy kérdezz-felelek során valaki egyenesen rákérdezett: „mi a cél az életedben és hogy vagy?”. Angi pedig megdöbbentő őszinteséggel válaszolt.

Az a célom, hogy egyedül is megtaláljam a boldogságomat, és végre úgy tudjak mosolyogni, hogy semmi ne fájjon. Jelenleg még nem vagyok lelkileg teljesen stabil. Mert egy szakítás után vagyok és még keresem önmagamat. Ugyanakkor igyekszem pozitívan hozzáállni a dologhoz és tudom, hogy a lelki egyensúlyomat csak én tudom helyreállítani.

Mészáros Bende Zsigmond Angival barátságban áll a mai napig (Fotó: Szabolcs László)

Kiderült a teljes igazság az exével való kapcsolatáról

Ez a fájdalmas vallomás azonnal rávilágított arra, hogy szó sincs semmiféle új szerelemről, a szakítás sebei még korántsem gyógyultak be. A rajongókat persze az is lázban tartotta, vajon milyen viszonyban maradtak korábbi párjával, hiszen a szakítás után nehéz fenntartani a békét. Egy másik követő kendőzetlenül tette fel a kérdést a sztárnak: „Bendével (ex) barátok vagytok illetve szingli vagy?”. Angi erre a felvetésre is egyértelmű választ adott, eloszlatva az összes kételyt.

Igen, szingli! Friss még a szakítás és jelenleg nehezebb, mint gondoltuk, barátként működni egy kapcsolat után. Egy társaságba tartozunk, és emberileg nagyon szeretjük, tiszteljük egymást, csak még idő kell, hogy megszokjuk ezt az új helyzetet.

Ezek a sorok bizonyítják, hogy az egykori álompár tagjai között megvan a kölcsönös tisztelet, ami ritka a szakítások után. Nem könnyű elengedni a múltat, főleg úgy, hogy továbbra is egy baráti körbe járnak, és óhatatlanul találkozniuk kell a mindennapokban. Zsigmond Angéla nyilatkozata tehát példaértékű, hiszen éretten kezeli ezt a rendkívül sebezhető időszakot, miközben követők tízezrei szorítanak érte.