Ez a legnagyobb szépséghiba, amit elkövethetsz: sose tégy így a zuhany alatt

Fokozza a ráncosodást, ha zuhanyzás közben nem figyelünk oda egy apróságra.

Ha sikerül változtatni a rutinunkon, az nemcsak a szépségápolásban, hanem a stresszoldásban is segíthet.

A szakértők egyöntetű véleménnyel vannak a témáról.

Ellepték a közösségi médiát olyan videók, amelyek egy bizarr, mégis zseniális szépségápolási módszerről szólnak. A szakértők egyhangúan állítják, hogyha egy valamire következetesen odafigyelünk az esti zuhanyzás közben, akkor kevesebb, ám ha figyelmen kívül hagyjuk, akkor rövid időn belül sokkal több ráncunk lesz.

A szépségápolás új szintre lépett, a hatékony ránctalanításhoz elég egy apró változtatás zuhanyzás közben. Illusztráció: 123RF

Mi a legújabb szépségápolási trend?

A szakemberek figyelmeztetést adtak ki a zuhanyzással kapcsolatban: ha nem akarsz ráncokat látni magadon, akkor felejtsd el a villanyt a fürdőszobában. A sötétben megszűnnek a vizuális ingerek, a test könnyebben ellazul, a stressz-szint csökken, és szinte azonnal beindulnak a test öngyógyító és szépülő folyamatai.

Természetes bőrápolás és sejtmegújulás

A tudatos bőrápolás kulcsa a sötétben bújik meg. Kutatások kimutatták, hogy amikor leoltod a villanyt a fürdőben, a szervezeted melatonint kezd termelni. Ez a hormon nemcsak a pihentető alvást segíti, hanem egy természetes antioxidáns is, amely közvetlenül támogatja a sejtmegújulást. A fényhiány ezenkívül csökkenti a stresszhormon szintjét, mérsékelve a bőr alatti gyulladásokat. Mindennek következtében gyorsabban gyógyulnak a pattanások, valamint a stressz miatt kialakult bőrhibák.

A valódi hidratáló erő

A szakértők szerint a sötétben zuhanyzás azért is jó szépségtipp, mert a vizuális ingerek csökkenésével a többi érzékszerv felerősödik. Ennek következtében sokkal jobban érezhetővé válik a gyengéd testradírozás és az illóolajos masszázs, ellazulva pedig a hidratálás is hatékonyabb lesz.

A ragyogó bőr titka

A sötétben zuhanyzástól meditatív állapotba kerülsz. A mentális méregtelenítés hatására a fáradt arcizmok teljesen ellazulnak, kisimítva a bőrt.

Tudtad? A jeges fürdőnek és a hideg zuhanynak is vannak pozitív hatásai. Játszd le a videót a részletekért:

(Kobieta Onet)

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