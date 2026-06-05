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Izmos férfi zuhanyzás és szépségápolás közben sötétben

Ez a legnagyobb szépséghiba, amit elkövethetsz: sose tégy így a zuhany alatt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors zuhanyzás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 15:45
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A fürdőszoba sokak számára egy menedék, ahol kizárhatják a külvilágot. Érdemes ugyanakkor vigyázni, milyen tevékenységeket folytatunk a helyiségben. Egy szakértő felhívta a figyelmet, hogy egy valamit semmiképpen sem szabad csinálni zuhanyzás közben, és ha erre következetesen odafigyelünk, az a szépségápolásban valódi aduász lehet.
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei
  • Fokozza a ráncosodást, ha zuhanyzás közben nem figyelünk oda egy apróságra. 
  • Ha sikerül változtatni a rutinunkon, az nemcsak a szépségápolásban, hanem a stresszoldásban is segíthet.
  • A szakértők egyöntetű véleménnyel vannak a témáról.

Ellepték a közösségi médiát olyan videók, amelyek egy bizarr, mégis zseniális szépségápolási módszerről szólnak. A szakértők egyhangúan állítják, hogyha egy valamire következetesen odafigyelünk az esti zuhanyzás közben, akkor kevesebb, ám ha figyelmen kívül hagyjuk, akkor rövid időn belül sokkal több ráncunk lesz.

Fiatal nő zuhanyzás és szépségápolás közben
A szépségápolás új szintre lépett, a hatékony ránctalanításhoz elég egy apró változtatás zuhanyzás közben. Illusztráció: 123RF

Mi a legújabb szépségápolási trend?

A szakemberek figyelmeztetést adtak ki a zuhanyzással kapcsolatban: ha nem akarsz ráncokat látni magadon, akkor felejtsd el a villanyt a fürdőszobában. A sötétben megszűnnek a vizuális ingerek, a test könnyebben ellazul, a stressz-szint csökken, és szinte azonnal beindulnak a test öngyógyító és szépülő folyamatai.

Természetes bőrápolás és sejtmegújulás 

A tudatos bőrápolás kulcsa a sötétben bújik meg. Kutatások kimutatták, hogy amikor leoltod a villanyt a fürdőben, a szervezeted melatonint kezd termelni. Ez a hormon nemcsak a pihentető alvást segíti, hanem egy természetes antioxidáns is, amely közvetlenül támogatja a sejtmegújulást. A fényhiány ezenkívül csökkenti a stresszhormon szintjét, mérsékelve a bőr alatti gyulladásokat. Mindennek következtében gyorsabban gyógyulnak a pattanások, valamint a stressz miatt kialakult bőrhibák. 

A valódi hidratáló erő

A szakértők szerint a sötétben zuhanyzás azért is jó szépségtipp, mert a vizuális ingerek csökkenésével a többi érzékszerv felerősödik. Ennek következtében sokkal jobban érezhetővé válik a gyengéd testradírozás és az illóolajos masszázs, ellazulva pedig a hidratálás is hatékonyabb lesz. 

A ragyogó bőr titka

A sötétben zuhanyzástól meditatív állapotba kerülsz. A mentális méregtelenítés hatására a fáradt arcizmok teljesen ellazulnak, kisimítva a bőrt. 

Tudtad? A jeges fürdőnek és a hideg zuhanynak is vannak pozitív hatásai. Játszd le a videót a részletekért:

(Kobieta Onet)

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