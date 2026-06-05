Ólomszennyezés a Corvinuson: azonnal lépett az egyetem

A hírek szerint a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Fővám téri főépületében tizenhat ponton végeztek vízminőség-ellenőrzést: ennek során hét helyen határérték feletti ólomszennyezést mutattak ki. Ezt követően az intézmény az országos tiszti főorvoshoz fordult, valamint ingyenes vérvizsgálatot biztosítanak azoknak az egyetemi polgároknak, akik ezt igénylik - írja a Magyar Nemzet.
Mindez egy levél nyomán került napvilágra, amelyet az egyetem üzemeltetése küldött, és amely szerint az összes csaphoz kétnyelvű figyelmeztetéseket függesztettek ki arról, hogy a víz fogyasztásra nem javasolt, kézmosásra viszont használható.
Megkeresésre a Corvinus azt válaszolta, hogy a fenti intézkedéseken túl partnerük segítségével elindították az extra szűrőberendezésekkel rendelkező vezetékes hálózatról táplált vízgépek és automaták beszerzését, amely alkalmas a fémszennyeződés kiszűrésére is, emellett a büfét átmenetileg bezárják. Az is kiderült, hogy az egyetem minden épületében elvégzik a vízminőség ellenőrzését, az eredményről további tájékoztatást adnak majd. A főépületben dolgozó kollégáik addig is a munkakörük zavartalan ellátása mellett, a vezetőjükkel egyeztetve, heti több napban otthonról is dolgozhatnak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.