Ólomszennyezés a Corvinuson: azonnal lépett az egyetem

A hírek szerint a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Fővám téri főépületében tizenhat ponton végeztek vízminőség-ellenőrzést: ennek során hét helyen határérték feletti ólomszennyezést mutattak ki. Ezt követően az intézmény az országos tiszti főorvoshoz fordult, valamint ingyenes vérvizsgálatot biztosítanak azoknak az egyetemi polgároknak, akik ezt igénylik - írja a Magyar Nemzet.

Határérték feletti az ólomszennyezés a Corvinus egyetemen / Fotó: Máté Krisztián / Bors

Határérték feletti az ólomszennyezés a Corvinus egyetemen

Mindez egy levél nyomán került napvilágra, amelyet az egyetem üzemeltetése küldött, és amely szerint az összes csaphoz kétnyelvű figyelmeztetéseket függesztettek ki arról, hogy a víz fogyasztásra nem javasolt, kézmosásra viszont használható.

Megkeresésre a Corvinus azt válaszolta, hogy a fenti intézkedéseken túl partnerük segítségével elindították az extra szűrőberendezésekkel rendelkező vezetékes hálózatról táplált vízgépek és automaták beszerzését, amely alkalmas a fémszennyeződés kiszűrésére is, emellett a büfét átmenetileg bezárják. Az is kiderült, hogy az egyetem minden épületében elvégzik a vízminőség ellenőrzését, az eredményről további tájékoztatást adnak majd. A főépületben dolgozó kollégáik addig is a munkakörük zavartalan ellátása mellett, a vezetőjükkel egyeztetve, heti több napban otthonról is dolgozhatnak.