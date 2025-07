Kackiás bajusz és csibész mosoly: kicsoda ez a Pedro Pascal? Mutatjuk, mit csinált, mielőtt híres lett

Pedro Pascal mielőtt a világ legújabb kedvence lett volna, olyan filmekben és sorozatokban is játszott, amiket talán már régen elfelejtettünk. Hol kisebb, hol nagyobb szerepekben tűnt fel, és akkor még nem is sejthettük, hogy a Trónok harca sztárja az egyik legtöbbet foglalkoztatott színésszé válik 2025-re. Íme 5 olyan film és sorozat, amiben karrierje kezdetén felbukkant Pedro Pascal.

A sármos színész nem volt ekkora sztár (Fotó: Chris DELMAS / VISUAL Press Agency)

Pedro Pascal a vámpírok réme

A Buffy a vámpírok réme, mely nemsokára új szériával jelentkezik, a ‘90-es évek egyik meghatározó fantasy sorozata volt. Pedro Pascal csupán egy epizód erejéig játszotta Eddie szerepét, aki Buffy egyetemi évfolyamtársa, számára azonban mégis meghatározó volt ez a munka. Egyrészt azért, mert akkoriban az epizódszerepért kapott fizetése mentette meg attól, hogy utcára kerüljön, a gázsiból tudta csak kifizetni az albérletét. Másrészt, mert elmondása szerint csodálatos élmény volt, akkor még kezdő színészként a csodálatos Sarah Michelle Gellar mellett játszani.

Pedro Pascal bajusz nélkül tűnt fel a Buffy, a vámpírok réma sorozatban (Fotó: Fotó: YouTube)

Law and Order

A Law and Order olyan biztos lábakon áll, mint a halál. Kezdő vagy épp munkakereső színészek mekkája ez a bűnügyi széria, amiben számos olyan színész fordult meg, aki később fényes hollywoodi karriert futott be. Például a Dűne sztárja Timothée Chalamet még gyerekszínészként tűnt fel egy epizód erejéig. De említhetnénk még Sarah Paulsont, Idris Elbat vagy Jennifer Garnert is. Pedro Pascal sem kivétel, ráadásul nem is egy, hanem négy különböző epizódban is játszott a sorozatban.

Pedro Pascal és Sarah Paulson is megfordultak a biztos megélhetést jelentő Law and Order kulisszái mögött (Fotó: Chris DELMAS / VISUAL Press Agency)

Kingsman: Az aranykör

A Kingsman talán nem olyan elfeledett alkotás, bár Az aranykört sokan szívesen elfelednék. Az első film sikere után Matthew Vaughn rendező belevágott Az aranykör készítésébe, ami hatalmas bukás lett. Pedro Pascal akkoriban még a Trónok harcában szerzett hírnevét meglovagolva jutott hozzá a mellékszerephez, amit mára biztosan megbánt.

Kár, hogy a Kingsman bukott részében sikerült csak szerepet kapnia (Fotó: Twentieth Century Fox)

Burn Notice: The fall of Sam Axe

A gigantikus sikerű Last of Us sztárja egy igazi rosszfiú szerepébe bújt ebben a filmben, aki egy kolumbiai mozgalom élére állva próbál meg drogügyleteket bonyolítani a szervezeten keresztül. A Burn Notice sorozatból ismert Sam Axe karaktere köré írt tévéfilm mára a feledés homályába veszett, ennek pedig biztosan Pascal is örül.