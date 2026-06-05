Amibe egy átlagember beleőrülne, ő abból úgy él, mint a király: Döbbenetes összeget kapott egyetlen éjszakai melóért a helyszínelők takarítója

A legtöbb ember morog egy kicsit, ha felhalmozódik a mosatlan a mosogatóban, vagy ha napok óta nem vitte ki a szemetet. Ben Giles számára viszont az igazi munka ott kezdődik, amitől egy átlagember azonnal elájulna. Ben ugyanis egy bioveszély- és helyszínelő takarító cég feje. Ha őt hívják, ott garantáltan hatalmas a baj: extrém gyűjtögetők fertőző lakásai, oszlásnak indult tetemek, vagy éppen egy brutális gyilkosság véres helyszíne várja a csapatát. Miután a rendőrség végzett a bizonyítékok rögzítésével, Benék védőfelszerelésben vonulnak be, hogy újra lakhatóvá tegyék a horrorfilmekbe illő szobákat.

Gyomorforgató látvány fogadja a helyszínelő takarítókat egy-egy durvább eset után / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A mocsokból lett milliomos a helyszínelő takarító

Ben korábban egyszerű ablaktisztítóként dolgozott, de rájött, hogy az átlagosnál sokkal többet akar keresni. Egyszerű, de zseniális logikát követett: minél gyomorforgatóbb és veszélyesebb a mocsok, amit el kell takarítani, annál vastagabban foghat a ceruzája a számla kiállításakor. Az élet őt igazolta, az egyik szilveszteri hívás után például valóságos vagyon vándorolt a számlájára.

Az egyik legnagyobb kaszálásom egy szilveszter éjjel jött össze. Megszólalt a telefonom, felvettem, és egészen bizarr módon egy bálna miatt hívtak, ami a Portsmouth Harbourba érkező hajó orrára akadt rá

– emlékezett vissza Ben.

Egy 17 méteres barázdásbálnáról volt szó – ez a világ második legnagyobb bálnafaja –, amelyet szerencsétlen módon gázolt el egy hatalmas tengeri jármű. A 22 tonnás tetem ott lógott a hajó orrán, a kikötő vezetése pedig azonnali megoldást akart.

Azon gondolkodtam, ki a fene fog elintézni egy 22 tonnás barázdásbálnát szilveszter éjjel a portsmouth-i kikötőben? Úgyhogy megkérdeztem magamtól: mennyit is kérhetnénk ezért?

– mesélte a férfi.

Brutális láncfűrészes meló szilveszter éjjel

A válasz pedig egy egészen elképesztő összeg lett. Ben és csapata 17 000 fontot, vagyis átszámítva jóval több mint 7,5 millió forintot kapott az egyetlen napig tartó, brutális munkáért. Ehhez persze a kikötői darukkal partra kellett emelniük a gigantikus tetemet, ott szó szerint kettévágni, majd hatalmas teherautókkal elszállítani a megsemmisítőbe.